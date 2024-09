Gobernadora de Arkansas volvió a arremeter en contra de Kamala Harris

Una vez más, Sarah Huckabee Sanders, gobernadora de Arkansas, emitió una controversial crítica en contra de Kamala Harris, ahora relacionada con su vida personal.

Hace un par de semanas, la republicana quien antes de convertirse en mandataria estatal fungió como secretaria de prensa de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump, arremetió en contra de la vicepresidenta de nación después de presenciar una entrevista por televisión a la cual asistió acompañada por Tim Walz, su compañero de fórmula.

En ese momento, Huckabee Sanders señaló que la californiana de 59 años necesitaba de alguien a su lado para entrar en acción cuando ella no supiera qué o cómo responder ante un cuestionamiento.

“Está claro que su propio equipo y su propio partido creen que necesita una niñera. Es por eso que están poniendo a su candidato a vicepresidente en el escenario con ella, para que pueda intervenir y responder preguntas si las cosas salen como en los clips que acabamos de ver, como lo ha hecho en entrevistas anteriores“, indicó.

En dos ocasiones, la gobernadora de Arkansas ha tratado, sin éxito, de desestabilizar a Kamala Harris con controversiales declaraciones. (Crédito: Charles Rex Arbogast / AP)

Ahora, en una nueva ofensiva enfocada en afectar la imagen de la mujer que aspira a convertirse en la primera presidenta estadounidense de la historia, la gobernadora de Arkansas asistió a un mitin de Donald Trump efectuado en Flint, Michigan, y desde la tribuna aseguró que su rival en turno “no tiene nada que la mantenga humilde”.

“Puedes entrar en una sala como ésta, donde la gente te aplaude cuando subes al escenario, y pensar por un segundo que eres especial.

Luego, cuando te vas a casa, tus hijos te recuerdan muy rápidamente que, en realidad, no eres tan importante. Mis hijos me ayudan a mantenerme humilde. Desafortunadamente, Kamala Harris no tiene nada que la mantenga humilde“, expresó.

La vicepresidenta de la nación está casada con el segundo caballero Doug Emhoff, pero no tuvieron hijos, algo que han venido reprochándole algunos republicanos como JD Vance, compañero de fórmula de Trump, Ted Cruz, senador por Texas; y ahora Sarah Huckabee Sanders.

No obstante, Kerstin Emhoff, exesposa de quien hoy es el marido de la demócrata, salió en su defensa al reconocerle que sí es una mujer humilde.

“Kamala Harris ha pasado toda su carrera trabajando por la gente, por TODAS las familias. Eso te hace ser bastante humilde”, escribió en redes sociales.

