Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de septiembre de 2024

Piscis

Recibirás noticias de ex amor, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, podrías cometer grandes errores y regresar a lo mismo. Hay muchas oportunidades de crecer en lo económico, pero necesitas ponerte las pilas, un negocio puede ser una gran oportunidad sobre todo si es de ventas. Ten cuidado con pagos y deudas o podrías meterte en problemas. Cuida mucho tu alimentación pues podrías subir considerablemente de peso. Un viaje comenzará a concretarse en fechas próximas sólo deberás de planearlo a la brevedad y cuidar tus gastos. Aprende a desconfiar más de las personas pues a veces confías tanto que por eso te duelen los golpes cuando descubres sus mentiras. Ten cuidado con la manera en que ves la vida, ten presente que todo lo puedes lograr siempre y cuando te esfuerzas y trabajas en eso. Si estas soltero o soltera hay muchas posibilidades de que en los próximos días conozcas a alguien que te va a cambiar tu manera de percepción ante los demás. Ciertas cuestiones que te venían poniendo mal empezarán aclararse y tomar rumbo, no temas a cambios que estos son los que te van a ayudar a madurar y dejar atrás la torpeza que te ha caracterizado en los últimos años.

Acuario

Podrías sufrir las consecuencias de haber ocultado una verdad, por más mentiras piadosas que hayas hecho, al final tus actos tendrán consecuencias. Si no tienes pior es nada, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar. Muchas probabilidades de emprender un viaje y realizar un cambio muy perro el cual hará que personas falsas desaparezcan de tu vida. Empezarás a madurar muy pronto pues estás en una etapa en que tu bienestar es lo más importante, date tiempo para ti, no trates de resolverles la vida a las demás personas sino has podido resolver la tuya. Te has caído un muchas veces, pero eres bien perris para salir a flote y continuar, sin duda alguna tu ingenuidad cada día queda en el pasado. Bájale a tu mal humor y no andes peleando con miembros de tu familia y menos por fregaderas y cuestiones de malos entendidos, lo único que vas a lograr es que te dejen de apoyar. Se viene reunión con amistades en próximas fechas, trata de no consumir tanto alcohol pues podrías aflojar demás la quijada y decir cosas que no son ciertas.

Capricornio

Relaciones prohibidas aparecerán en próximos días, aléjate, aprende a respetar lo que no es tuyo y a respetarte a ti como persona. No naciste pa ser postre de nadie. Traerás tu sexto sentido muy desarrollado y eso que pensabas que no funcionaría comenzará a concretarse. Amor de una noche aparecerán y una amistad dejará de buscarte y se alejará de ti debido a que ha estado sintiendo atracción hacia ti y teme enamorarse. Si tienes pareja ten cuidado con traiciones, no comentes nada y solo observa. Deja de pensar que el amor no se hizo para ti pues tarde o temprano tendrás que tragarte tus palabras. Recuerda que las personas más importantes para ti es tu familia y tú, nadie más, así que no pongas en un altar a quien no le merece. Posibilidades de crecimiento personal se aproximan, necesitas estar bien en tu interior para que dichas situaciones se muestren de manera positivas. No temas a las pruebas que te pondrá la vida pues son las que te harán una persona más fuerte y responsable. Comenzarás a planear un viaje en el cual te pa pasarás de la mejor manera y podría ser con un kulillo que tienes. No dudes en tus metas y planes, algunas veces te da pavor perder algo cuando no has ganado nada, dale con todo pues no sabes lo que pasará mañana.

Sagitario

No temas a nuevas oportunidades en el área de proyectos pues ahí podría estar la clave a tener mejores ingresos. Es momento de abrir las puertas de tu corazón y tus sentimientos a esas personas que hacen todo por ti, no seas egoísta. Es momento de ver la vida de otra manera, centra tu energía en eso que mueve tu vida y tu mundo, vienen cambios buenos en la cuestión económica, pero si no te aplicas el dinero se te va a ir como agua de tus manos. Muchas oportunidades de crecimiento en diversas áreas sobre todo en la cuestión de tu salud, si has estado enfermo o enferma comenzará una racha muy buena llena de cambios. Es momento que vuelvas a confiar y creer en tu capacidad de ir por tus metas y sueños, no es momento de que te quejes por nada y mejor visualices hacia dónde vas, no te dejes manipular por terceras personas, aprende a tomar tus propias decisiones. Es momento de grandes cambios en los dineros pues viene la inversión en un negocio que te va a beneficiar demasiado, solo debes de ser muy inteligente para no cometer pendejadas. Cambios en tu forma de ver la vida y de último momento pues madurarás tanto que ya las palabras no te importan sino los hechos.

Escorpión

Ten cuidado con creer en la primera impresión que te dan las personas, necesitas conocerlas más, a veces te juegan el dedo en la boca pues no te muestran su verdadera cara, es ahí donde aparecen las decepciones. No dudes más de quién eres, agarra el toro por los cuernos y aprende a lidiar con esas personas que solo quieren verte afectado. Ten cuidado con andar encendiendo el boiler y no meterte a bañar, te podrías meter en problemas. Ten cuidado con cambios en tus dineros, estas gastando demasiado en cosas sin importancia. Ten presente que si tú no vas por tus sueños nadie más irá por ellos. A veces das más de lo que debes y por esa razón es porque sales lastimado o lastimada, no des todo en el primer momento recuerda que en el amor debe de haber reciprocidad y sino recibes en la medida que ofreces algo está mal. Amores del pasado que retornan y con mucha fuerza a tu vida, te llenarán de esperanza sin embargo serán solo lobos disfrazados de ovejas. El cambio que esperabas en lo laboral ha llegado con muchas opciones, recuerda que la correcta será esa que te dicte tu corazón, algunas veces es mejor ir por algo que ya se conoce que por algo nuevo. Momentos de poner las cartas sobre la mesa si estas saliendo con alguien y decirle y expresarle lo que quiere y buscas para que no se confunda ni pierda en el camino.

Libra

Eres de buenos sentimientos y noble, te enamoras bien fácil pues no buscas la gran cosa en tus parejas. No te dejes manipular por personas que solo buscan fregarte y al final no tomes decisiones a la ligera, aprende analizar bien las cosas antes de dar el sí o el no. Tu persistencia, ganas y esfuerzo por conquistar a esa persona que te mueve el tapete podría surgir efecto en próximas fechas, cambios en cuestión de tu estado de ánimo andarás mejor al recibir una noticia que te alegrará el día. Vienen cambios muy perros en tu vida, ten cuidado en quien confías pues una persona muy cercana a ti está hablando muy mal de ti a tus espaldas, hay que identificar de quien se trata y mandar a la fregada a esa persona pues solo te daña la buena energía. Cuídate de enemigos disfrazados de amigos porque cuando menos te lo esperes te darán una puñalada en la espalda. Cuidado con robos o perdidas pues se ven más presentes que nunca sobre todo a la hora de salir al trabajo o ir a la escuela. Debes aprender a poner en orden lo que traes en tu cabeza pues andas demasiado perdido que al poco tiempo cometerás errores que lamentarás en muy poco tiempo.

Virgo

Es posible que sientas rencor con persona quien te jugó chueco en estos días. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas, cuidado con tu estado de ánimo el cual podría verse dañado por comentarios mal intencionados. Si hubo problemas en la familia mejorará todo de manera increíble en próximos días. Se aproximan personas mala leche que solo buscarán acabar con tu paciencia y tus buenos deseos. Si tienes una relación y está ha pasado por malos momentos busca la manera de acercarte más a tu pareja, no permitas que se pierda lo que han construido. Tu buen sentido de humor y manera de ver la vida son pieza clave para atraer al ser amado. Recuerda que todo tiene un por qué, los errores del pasado se pagan muy caros, cuida cada golpe y piedra que tires pues tarde o temprano regresará a ti. Es probable que haya muchos cambios en tus sentimientos y lo que era amor pase a ser costumbre o agradecimiento. Es momento de cambiar tu forma de ser y buscar maneras de solucionar todos esos problemas que te han detenido en tu camino. Debes de creer en las oportunidades que la vida te está brindando y no desaprovecharlas porque de lo contrario no volverán a suceder. Cuidado con caer en cuestiones de celos e inseguridades con tu pareja en caso de tener.

Leo

El amor llegará mediante una red social o amistad de una amiga de piel blanca. El día que decidas hacer lo que se te dé la gana aprenderás hacer realmente feliz. La vida te compensará con una gran noticia que está por llegar en fechas muy próximas. Cuidado con lo que sale de tu boca, podrías ocasionar chismes. Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías cometer errores graves al reclamar cosas y asuntos del pasado que ya no tienen importancia. Ten cuidado con accidentes o caídas y golpes porque estarán a la orden del día. Te decepcionarás de una persona, todas esas cosas que pensabas de él o ella resultarán ciertas. Grandes movimientos en el terreno de acuerdos, documentos, etc. Viene una noticia que te va a dejar muy pensativo o pensativa. Es momento de creer en tus sueños y metas y no dejar nada para otro día o te vas a lamentar al no ver los resultados pronto. Cuidado con tu estado de ánimo el cual no te ayuda mucho y hace que tus sueños se caigan o cancelen. La vida es justa y en el momento exacto comenzará a darte todo eso que en algún momento de la vida pediste pero que no se pudo dar o concretar.

Cancer

No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. Encuentra sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Te viene días en los cuales andarás de mucha reflexión. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés. Un familiar se enferma. Si tienes ya una relación ten mucho cuidado porque le andan echando los perros a tu pareja en alguna red social o una amistad de él o ella lo o la está tentando. No busques maneras de sentirte triste, mejor busca maneras de cambiar tu manera de actuar y ver la vida, recuerda que la tristeza y depresión se hace vicio. Un viaje se aproxima y reuniones familiares te ayudarán a estar mejor. Una amistad te buscará pa´ pedirte un consejo, trata de ayudarlo y apoyarle pues dentro de poco podrías necesitar de su ayuda y su apoyo. Volverás a creer y confiar en esa persona que te falló en el pasado, podría ser una amistad o un amor; te dará muchos motivos para que vuelvas a creer en él o ella, cuídate mucho de esa situación y siempre mantén tus antenas bien levantadas, no bajes la guardia sino quieres que te vuelvan a jugar el dedo en la boca.

Geminis

Aguas con las visitas en casa estarás envuelto en malas energías porque hay envidias de por medio, cuídate del orgullo, puede destruir una amistad de hace mucho tiempo. Familiar que estaba lejos o distanciado regresa con la cola entra las patas. No finjas sentimientos que no existen por personas a las que no le importas ni interesas. Un embarazo en la familia se visualiza y el rompimiento de relación de amistad. Te vienen mejoras en los dineros y una verdad oculta que saldrá al descubierto en fechas muy próximas. La vida te dará grandes oportunidades pues un proyecto que se había estancado y no había funcionado cobrará grandes frutos. Un familiar se enfermará. No te mortifiques por chismes, la gente sin qué hacer en eso gasta tu tiempo y solo quiere que la tomes en cuenta, en la medida que se te resbalen sus tonterías dejarán de estarte fregando. Un negocio comenzará a cuajar de la mejor manera. No cambies por agradar a otras personas, se tú mismo, si te quieren será con tus defectos y virtudes, así que manda bien lejos a esas personas que quieren modificar tu conducta, no vale la pena. Ten presente que quien te quiere te busca así que no gastes tu tiempo en gente que solo te habla por interés o cuando necesita algo.

Tauro

Cuidado con cometer errores en el ámbito laboral, haz tu trabajo de la manera que es y no tendrás ningún problema. No naciste pa ser plato de segunda mesa así que no caigas en esas cuestiones. Podrías sentir temor en el área del trabajo y los negocios, no te desanimes, pues en poco tiempo llegará a ti la oportunidad de crecimiento económico. Ya no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, aprende a ver solo por ti y tu familia y lo demás que siga su rumbo. Si tienes pareja déjate querer y no seas tan exigente, recuerda que las personas se cansan, no busques maneras de estar discutiendo o peleando con él o ella, invierte tu tiempo en buscar momentos más agradables. Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, no vivas en la monotonía y es momento de comprometerse o de consolidar más su relación. Debes ser más precavida en tus relaciones pues por eso muchas veces te ven la cara de estúpida, a veces confías de más, debes mantener siempre la guardia puesta para evitar complicaciones.

Aries

Caídas y golpes estarán a la orden del día. Deja de pensar que la vida es injusta, no aparentes alguien que no eres y busca la manera de quien esté contigo se sienta orgullosa u orgullosa de la persona. Date la oportunidad de trabajar en lo que quieres, deja de dar explicaciones a quien no te las pide, y centra tu tiempo en mejorar tu situación laboral y sentimental. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento sino las aprovechas al instante estás destinado o destinada a no lograr nada en el futuro. Traza tus metas y ve tras ella y equivócate las veces que sea necesario hasta que encuentres a la persona correcta para ti. Un cumpleaños o reunión con amistades te va a ayudar a relajarte. Piedras en tu camino siempre habrá, pero si te detienes a patear cada una de ellas jamás conseguirás tus objetivos. Pleitos dentro de la familia siempre va ver, todo por querer tener el control de todo, tu solo escucha, analiza y mejor quédate cayado. No te quejes tanto de lo que no llega a tus manos pues no son los tiempos adecuados para que eso pase. Si tienes pareja ten mucho cuidado pues podrías llevarte una gran sorpresa a al descubrir una gran verdad que ha sido guardada y que podría poner la relación en una cuerda floja.