Melania Trump dice que respalda con orgullo su trabajo como modelo desnuda

La exprimera dama Melania Trump defendió su trabajo pasado como modelo de desnudos, calificándolo de forma de arte en “celebración de la forma humana” y culpando a “los medios” por escrutarlo, mientras continúa la promoción de su biografía “Melania” que saldrá a la venta en octubre.

En un videoclip de 45 segundos publicado en sus cuentas de redes sociales el miércoles, la esposa de Donald Trump publicó algunos de los comentarios más extensos que ha hecho en redes sociales desde que dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

“¿Por qué me enorgullezco de mi trabajo como modelo desnuda? La pregunta más urgente es: ¿por qué los medios decidieron analizar mi celebración de la forma humana en una sesión de fotos de moda?”, dijo Melania Trump en el video publicado en X.

La exprimera dama agregó: “¿Ya no podemos apreciar la belleza del cuerpo humano? A lo largo de la historia, los grandes artistas han reverenciado la forma humana, evocando profundas emociones y admiración”.

“Deberíamos honrar nuestros cuerpos y abrazar la tradición atemporal de usar el arte como un poderoso medio de autoexpresión”, dijo.

No se conoce a qué escrutinio de los medios se refería Melania Trump o si las fotografías de su etapa de modelaje que menciona habían recibido atención reciente.

La última vez que la trayectoria de Melania Trump como modelo desnuda se puso de relieve en la campaña electoral de 2016, cuando The New York Post publicó varias fotos de ella desnuda (que, según se informa, se tomaron en 1995 y aparecieron en una revista francesa para hombres que ya no se publica) que no se habían publicado antes en línea. El titular de la portada era “La oficina de Ogle”, según CNN.

