Se prepara una serie documental sobre Sean “Diddy” Combs

El rapero Sean “Diddy” Combs fue arrestado hace unos días, tras ser acusado formalmente de tráfico sexual, conspiración con fines de extorsión y transporte para dedicarse a la prostitución. Ahora, el canal de televisión Investigation Discovery (ID) anunció la producción de una serie documental acerca del polémico artista.

El canal, que este año ha presentado los documentales “Quiet On Set” (sobre actores de Nickelodeon) y “Fallen Idols” (sobre los hermanos Nick y Aaron Carter) publicó un comunicado en el que da detalles acerca de la serie, que mostrará la exitosa carrera musical de Combs, pero también sus escándalos, que dieron como resultado decenas de demandas.

El boletín dice que en la serie “se explorará el ascenso y la influencia de Sean “Diddy” Combs, y las acusaciones de comportamiento violento y actividad ilegal que han seguido al magnate de la música. A medida que surgen relatos de agresión sexual, comportamientos abusivos y otras afirmaciones inquietantes, el documental rastrea la historia de este autoproclamado chico malo, desentrañando acusaciones de un patrón de depravación”.

La serie documental de Diddy (que aún no tiene título) será producida por IPC, Maxine Productions y Rolling Stone Films; presentará muchas entrevistas con las supuestas víctimas del rapero, y será estrenada en 2025, tanto en el canal ID como en la plataforma de streaming MAX.

En la audiencia que se llevó a cabo el martes en Manhattan, Sean Combs se declaró no culpable, pero se le negó el derecho a fianza. El intérprete de éxitos como “I’ll Be Missing You”, “Come With Me” y “It’s All About The Benjamins” permanecerá en prisión, esperando su juicio, y enfrenta una sentencia mínima de 15 años, que podría extenderse a cadena perpetua.

