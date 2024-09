Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 19 al 25 de septiembre

Danny Ocean en el Hollywood Palladium

El cantante venezolano Danny Ocean está de gira por Estados Unidos con su tour Reflexa, y llegará al Hollywood Palladium (6215 Sunset Blvd., Los Angeles) para presentar “Reflexa”, nombre también de su disco más reciente. Sábado 8 pm. Boletos desde $54. Informes: livenation.com.

Foto: Cortesía

Emmanuel en el teatro Youtube

Los enamorados de la música romántica de los años ochenta podrán revivir esa época en el concierto de Emmanuel, quien se encuentra de gira por Estados Unidos. Llegará al teatro Youtube (1011 S. Stadium Dr., Inglewood), donde hará un recorrido por sus éxitos de hace 40 años. Sábado 8 pm. Boletos desde $62. Informes: ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Grupo Niche en el Mayan

La banda de música tropical colombiana, Grupo Niche, estará en la ciudad para presentar su disco más reciente, “Niche Sinfónico”, en el teatro Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles). Además, el combo interpretará sus melodías más conocidas, como “Lamento guajiro”, “Sevicia” y “Al pasito”. Sábado 9 pm. Boletos $75. Informes: themayan.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía Grupo Niche

Cumbia en el Bowl

Grupo Cañaveral, La Sonora Dinamita, Los Hermanos Flores y Cumbiatón son los artistas que participan en la Noche de Cumbia, que tendrá lugar en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave, Los Angeles). También participan Yeison Landeros y Los Gaiteros de San Jacinto. Domingo 7 pm. Boletos desde $20. Informes: hollywoodbowl.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Más cumbia en el Ford

Son Rompe Pera, de México; Reyna Tropical, de EEUU, y Los Gaiteros de San Jacinto, de Colombia, son el talento que participa en el concierto que se llevará a cabo en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles). También actúan DJs de Cumbiatón y bailarines tradicionales de Estados Unidos y de México. Sábado 8 pm. Boletos agotados. Informes: theford.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Mocedades en el Wiltern

Dos grandes cantantes de canciones de amor, Mocedades —de España— y Rafael Basurto, la última voz de Los Panchos —de México—, ofrecerán un concierto juntos en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles). Domingo 7 pm. Boletos desde $52. Informes: ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Halloween en Castle Park

Castle Dark es la versión de Halloween en Castle Park (3500 Polk St., Riverside), un parque temático de 26 acres que ofrece más de 20 atracciones, tres montañas rusas, 72 hoyos en un minigolf, varias casas encantadas, zonas de terror y el juego interactivo sin luz, Ghost Blasters. También hay laberintos en maizales con personajes que asustan y entretenimiento en vivo. Viernes a domingos hasta el 27 de octubre. Entradas desde $20. Informes: castlepark.com.

Jenny and the Mexicats en el Luckman

El Luckman Fine Arts Complex de la Cal State Los Angeles (5151 State University Dr., Los Angeles) presenta a la banda mexicana de indie Jenny and the Mexicats, un show para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Antes del concierto habrá una fiesta con comida de varios países hispanos a la venta y bailarines de danza folclórica peruana y mexicana. Sábado 5 pm. Boletos desde $45. Informes: theluckman.org.

Foto: Luckman Fine Arts Complex

Halloween en Magic Mountain

Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia) comenzó las celebraciones de Halloween con su Fright Fest Extreme, que este año incluye once casas embrujadas —como Stranger Things, The Conjuring Universe y Saw 20th Anniversary—, y nueve zonas de terror —entre ellas Underworld of Oz, Plaza de la Muerte y City Under Siege—. Además, las atracciones funcionan en la oscuridad. En días selectos hasta el 3 de noviembre. Boletos desde $40. Informes: sixflags.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Cine mexicano en Hollywood

Este fin de semana comienza el Hola México Film Festival, que tiene lugar en varias sedes de Los Angeles. La cinta de apertura, Casi en el paraíso, abrirá el festival con su proyección en el Egyptian Theatre (6712 Hollywood Blvd., Los Angeles). Después de la función habrá una sesión de preguntas y respuestas. Sábado 8 pm. Boletos desde $45 (para esta función). Informes: holamexicoff.com.