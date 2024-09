Carlos Sainz sobre salida de Ferrari: “No se le puede decir no a un 7 veces campeón del mundo”

Carlos Sainz tiene sus días contados vistiendo y defendiendo los colores de la escudería de Maranello, Ferrari, ya que para el año que viene estará haciendo su debut con Williams; el español tiene totalmente claro que su salida del equipo rojo se debe a temas exclusivamente deportivos y es consciente que decirle no a alguien como Lewis Hamilton, es prácticamente imposible.

Lo que pesa y vale alguien como Lewis Hamilton

El piloto español dejó bastante claro que, si Hamilton hubiera seguido en Mercedes, él no se hubiera movido de Maranello en lo absoluto.

“A un siete veces campeón del mundo no se le puede decir que no, lo entiendo por completo, es una pareja que estaba destinada a juntarse y me ha tocado a mí”, comentó en entrevista para el Diario As.

Al piloto oriundo de Madrid solo le restan 7 Grandes Premios en Ferrari, ya que meses atrás fue anunciado que sería reemplazado por el 7 veces campeón del mundo, el británico Lewis Hamitlon, algo con lo que Sainz ha tenido que lidiar, especialmente con los comentarios, señalamientos, juicios y demás en las redes sociales y medios de comunicación que cuestionan su nivel y talento.

Sin resentimientos con Ferrari

Sin embargo, Sainz no le reprocha en lo absoluto nada al equipo: “No tengo malas palabras para Ferrari. Creo que ellos tampoco las tienen hacia mí. Es una relación que no se ha roto porque no estemos contentos los unos con los otros, sino por un tema circunstancial”. “Sigo convencido de que, si Hamilton no hubiera querido terminar su carrera en Ferrari, yo habría renovado”, ha explicado.

A pesar de las adversidades con las que ha tenido que lidiar desde el anuncio del fichaje de Lewis Hamilton con Ferrari, Sainz continúa dando muestras de su elegancia cada vez que tiene que hablar sobre su ida del equipo de Maranello.

¿Sainz y Colapinto como pareja de la temporada 2025?

Su futuro en Williams hasta el momento se ve prometedor, especialmente por los últimos resultados del equipo, y más cuando ha llegado a la escena el piloto argentino Franco Colapinto, quien tiene un futuro bastante prometedor y de proyección, al que seguramente en las altas oficinas de Williams les agrada a más no poder la idea de seguir contando con sus servicios cueste lo que cueste.

