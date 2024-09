Diputados en México aprueban polémica reforma que incorpora la Guardia Nacional al Ejército

Pese al llamado de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas que expresaron su “enérgico rechazo” a la reforma constitucional que daría el control de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, la Cámara de Diputados aprobó dicha iniciativa presidencial.

De acuerdo a la reforma impulsada por el saliente Andrés Manuel López Obrador, se busca ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional y modificar las tareas en tiempos de paz de los militares, a quienes el mandatario asignó crecientes tareas en su administración.

La reforma, que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional la misión de administrar la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con más de 120,000 elementos que López Obrador creó en 2019 bajo la premisa de mantenerlo civil, obtuvo 362 votos a favor, 133 en contra y sin abstenciones.

#ULTIMAHORA | Se aprueba, en lo general, con 362 votos a favor, 133 en contra y 0 abstenciones, el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de #GuardiaNacional pic.twitter.com/95iNZTW0gd — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 20, 2024

Previo a la votación, la organización Causa en Común denunció en un pronunciamiento que la iniciativa busca “normalizar constitucionalmente una esfera de acción ilimitada para las Fuerzas Armadas, sin importar que se trate de ámbitos civiles que no les corresponden, para las que no están preparadas y con responsabilidades que no podrán cumplir”.

Sin embargo, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, también entró en la discusión pública y negó que ocurra una “militarización” del país con la reforma que el Congreso votó.

“No tienen por qué preocuparse, se van a respetar los derechos humanos, y es la fortaleza de una institución, y no significa militarización por más que digan lo que digan”, declaró la futura mandataria a los medios.

El dictamen ahora será discutido en lo particular en el pleno de la Cámara de Diputados y luego pasará al Senado para su discusión y aprobación.

De superar todo el proceso legislativo, se modificaría el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857.

Asimismo, cambia el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de Seguridad Pública sean de carácter civil.

Entre otros cambios, establece que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional, así como que su personal tendrá origen militar con formación policial y estarán adscritos al Ejército Mexicano ejecutarán la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Si bien las misiones de las Fuerzas Armadas crecieron con López Obrador, quien asignó a los militares tareas de seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos, y la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya, ahora esta reforma daría un impulso al Ejército nunca antes visto en México.

*Con información de EFE.

