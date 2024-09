J.D. Vance advierte que plan de deportaciones de Trump incluye gente con TPS y ‘parole’

El candidato a la vicepresidencia del Partido Repubicano, J.D. Vance, dejó claro que el plan de deportacione que el expresidente Donald Trump defiende en sus mítines incluirá a inmigrantes con TPS y aquellos con ‘parole’.

El TPS es el Estatus de Protección Temporal que se otorga a grupos de personas de ciertas nacionalidades para obtener un perdón a la deportación y un Documento de Autorización de Empleo (EAD).

“Kamala Harris utilizó dos programas separados, la libertad condicional masiva y el Estatus de Protección Temporal. Utilizó dos programas para agitar una varita mágica y decir: no vamos a deportar a esas personas. Bueno, si Kamala Harris agita la varita mágica ilegalmente y dice: ‘Estas personas ahora están aquí legalmente’, de todos modos los voy a llamar extranjeros ilegales. Y la acción ilegal de Kamala Harris no hace que un extranjero sea legal. Así no es como funciona esto”, indicó.

Vance respondió de esa forma a una pregunta en un mitin en Ohio, donde se le cuestionó sobre el plan de deportaciones de indocumentados y si eso incluía a gente con TPS y el ‘parole’.

Mientras Vance expresó su rechazó a esos programas migratorios, en un evento paralelo en Washington, D.C., la vicepresidenta Harris advirtió sobre el plan de deportaciones de Trump.

Datos del American Immigration Council revelan que 863,880 personas están protegidas bajo el TPS, el cual debe ser renovado cada cierto periodo, dependiendo cuándo fue aprobado, de lo contrario, los beneficiarios no pueden renovar la protección.

Actualmente hay 16 países asignados con TPS, incluidos El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Ucrania y Venezuela y la mayoría de esas protecciones vencen el primer semestre del 2025.

La renovación del TPS no amplía el programa para más personas, ya que para ello el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe publicar una reasignación del programa para el país correspondiente, donde se marcan los periodos de llegada de los inmigrantes a proteger.

En el caso del ‘parole’ que cita Vance se trata de un programa limitado a dos años por persona, para que puedan recibir patrocinio de un familiar o amigo en Estados Unidos y poder viajar al país con un permiso temporal.

Se estima que este programa que aplica a gente Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ha beneficiado a casi 500,000 inmigrantes, quienes no pueden llegar a EE.UU. si no tienen un patrocinador y una cita con la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), a través de la aplicación CBP One.

