LULAC responde a anuncios en español sobre el voto de los no ciudadanos

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) condenó enérgicamente el jueves en un comunicado a un grupo conservador aliado de Donald Trump de que lanzará un anuncio en español en estados clave en las elecciones de 2024, para advertir contra el voto de los no ciudadanos.

El anuncio en español que se está lanzando tiene dos tonos drásticamente diferentes: primero promociona el voto como patriótico, pero luego advierte que es ilegal que los no ciudadanos emitan su voto en elecciones federales y que hacerlo puede ser un delito punible con la deportación.

La campaña publicitaria, compartida en exclusiva con NBC News, es financiada por la Fundación Artículo III, un grupo de dinero oscuro vinculado a Mike Davis, un aliado controvertido de Donald Trump.

Se acercan los plazos para el registro de votantes y la votación anticipada está comenzando en estados con poblaciones latinas considerables, como Arizona, Nevada y Pensilvania, donde el nuevo anuncio en español, titulado “Los no ciudadanos no pueden votar en las elecciones federales” se trasmitirá localmente.

El anuncio también se emitirá en ESPN Deportes, Galavisión, Univision, Fox Deportes y otros canales de cable en español, así como en programas de radio en español durante el día, dijo la fuente a NBC News. También se emitirá en cable y radio tradicionales y de transmisión continua.

Trump ha argumentado con frecuencia, sin pruebas, que se está permitiendo que los inmigrantes ingresen al país para ayudar a los demócratas a ganar elecciones y que los funcionarios locales están haciendo la vista gorda intencionalmente.

El grupo que publica los anuncios ha hecho eco de las acusaciones de Trump sobre el voto de los no ciudadanos.

Es muy raro que los no ciudadanos intenten votar en las elecciones; los estudios no han encontrado prácticamente ningún caso de que esto suceda y ninguna evidencia de que pueda estar ocurriendo para afectar el resultado de una elección.

Respuesta de LULAC a los anuncios en español sobre el voto de los no ciudadanos

En respuesta al lanzamiento de anuncios en español de la Fundación Artículo III advirtiendo a los no ciudadanos contra el voto, Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, emitió la siguiente declaración:

“La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) condena enérgicamente el alarmismo que los aliados del expresidente Donald Trump en el Congreso han creado en torno a la increíblemente rara cuestión del voto de los no ciudadanos”.

“Este intento engañoso de convencer a los estadounidenses de que los inmigrantes van a robar las elecciones no podría estar más lejos de la verdad. Un estudio del Brennan Center for Justice, un instituto de leyes y políticas no partidista, encontró solo 30 votos sospechosos de no ciudadanos entre 23.5 millones de votos en 2016, lo que representa el 0.0001% de los votos emitidos, lo que demuestra un claro motivo político detrás de esta cruzada, no un esfuerzo de buena fe para asegurar nuestras elecciones”, recordó Proaño.

Y continuó afirmando que “en las últimas semanas, los aliados del expresidente Trump en el Congreso han demostrado que están dispuestos a llegar tan lejos como para cerrar el gobierno añadiendo la controvertida y no relacionada Ley SAVE a un proyecto de ley necesario para mantenerlo en funcionamiento. Debemos denunciar este plan por lo que fue: un truco para alimentar la campaña de histeria en torno al voto de los no ciudadanos que daña la fe de nuestros ciudadanos en su democracia, aumenta la desconfianza y el peligro hacia los grupos marginados y permite preventivamente que la negación de las elecciones se descontrole”.

“LULAC está pidiendo a los líderes de ambos partidos políticos que sean sinceros con el pueblo estadounidense y se opongan a la campaña de desprestigio contra los inmigrantes apenas disfrazada de un esfuerzo para garantizar la seguridad electoral. Hemos visto las consecuencias de esto antes y nunca debemos permitirlo de nuevo”.

