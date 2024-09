Somos nosotros: una comedia para reír y para pensar

Kevin Cass reconoce que le encanta mandar, que lo obedezcan y que las cosas se hagan como él las quiere.

“Soy muy mandón, me encanta dar órdenes y me encanta que me hagan caso”, dijo Kevin, un chico que a sus 34 años ya tiene una larga trayectoria en el teatro en español. “Es una necesidad de personalidad, de llevar adelante las cosas”.

Lo que explica Cass no es más que la personalidad de un director de teatro. Y tan es así que actualmente se encuentra de gira con varios proyectos; uno de ellos es Somos nosotros, una comedia romántica que ya está probada en países como España, Colombia y México y que llega a Los Angeles este fin de semana.

La obra, escrita por Macarena del Mastro y Marcelo Caballero, se presenta con un elenco de varias nacionalidades, algo que para muchos teatreros es algo impensable o que en definitiva no realizan, pero que para Kevin no es más que un retrato de la realidad que se vive en un país multicultural como Estados Unidos.

“Yo tengo una regla: no repetir nacionalidades en los elencos a no ser que se justifique”, dijo el director argentino afincado desde hace doce años en Miami. “Yo dirijo obras que han sido éxito en el mundo, que fueron éxito en los teatros; Somos nosotros nos ha funcionado muy bien y es un tema actual”.

La comedia, que incluye actores con ascendencias de México, Argentina, Perú, Venezuela y Puerto Rico, es una de las producciones que promueve la empresa argentina Club Media, que busca promover y desarrollar teatro de calidad en Estados Unidos.

“Es una obra que te invita a pensar, que si estás o no en pareja hace que te sientas identificado”, dijo Kevin. “La escogí porque hace que la gente se quede pensando, que se quede con un mensaje, además porque es una obra muy divertida”.

Luego de su temporada en Los Angeles, la obra seguirá por Nueva York y Miami, donde, si se sienta un buen precedente, continuará la visita de más producciones.

“Necesitamos que este ciclo de teatro salga bien, y va más allá de lo económico”, dijo Kevin, “tiene que ver con empezar a abrir una puerta en el teatro hecho por hispanos de Estados Unidos […] para que podamos seguir viniendo”.

En detalle

Qué: Somos nosotros

Cuándo: del sábado al 20 de octubre

Dónde: Promenade Playhouse, 10931 W. Pico Blvd., Los Ángeles

Cómo: boletos desde $50; informes: clubmedianetwork.com