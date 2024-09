Trump se lamenta por haber sido “elegante” durante el debate presidencial

Donald Trump admite estar arrepentido por haber sido elegante durante el debate presidencial y asegura que debió reprender a los moderadores que cuestionaron severamente sus comentarios.

Durante su intervención en el programa de televisión “Gutfeld!”, el cual se transmite en Fox News Channel, el candidato presidencial republicano lamentó no haberles respondido enérgicamente, como acostumbra hacerlo, a David Muir y a Linsey Davis, presentadores de ABC News, quienes corroboraron en tiempo real cada dato mencionado por él durante su intercambio de opiniones con la demócrata Kamala Harris.

“Creo que mi único arrepentimiento es que quería ser elegante y no quería ir detrás de los presentadores. Ojalá lo hubiera hecho, en cierto modo. El presentador me trató de manera muy injusta. Ya no soy fan de esos tipos”, expresó.

El conservador de 78 años también argumentó que mientras él era cuestionado recurrentemente, no surgió un solo comentario que presionara a Kamala Harris en los momentos donde no respondió lo que se le preguntaba y en lugar de ello habló de otros temas.

“No la corrigieron ni una vez, y a mí me corrigieron prácticamente todo lo que dije”, subrayó.

A pesar de ser considerado el perdedor del debate ante Kamala Harris, después que presuntamente volvió a estar en riesgo de ser baleado, Trump elevó su popularidad. (Crédito: Rebecca Droke / AP)

De hecho, el haber señalado ante más de 51 millones de televidentes que algunos datos manejados por Trump carecían de fundamento, como fue el hecho de atacar erróneamente a los inmigrantes haitianos concentrados en Sprinfield, Ohio, bajo la infundada denuncia de que se estaban robando a las mascotas de los estadounidenses para alimentarse con ellas, proyectó una mala imagen del republicano, al menos así lo demostraron los datos de una encuesta realizada por la cadena de televisión CNN, donde se declaró a Kamala Harris vencedora del debate, con el 67% de respaldo frente a 37% de su oponente.

La buena noticia para el expresidente es que su popularidad volvió a subir después de que el Servicio Secreto detuvo a Ryan Wesley Routh, un individuo que presuntamente intentó apuntarle con un rifle AK47 mientras él disfrutaba de una partida de golf en Florida.

De hecho, algunas encuestas mostraron que en algunos estados la disputa entre el republicano neoyorquino y la demócrata californiana se ha vuelto a equilibrar cuando restan menos de 50 días para las elecciones.

