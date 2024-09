Carlos Calderón reveló cómo fue su despido de Univision

Lo que comenzó como un día más de trabajo en Univision para Carlos Calderón, terminó por convertirse en una de las experiencias más humillantes de su vida, así lo confesó el conductor durante una reciente entrevista en la que, por primera vez, reveló varios detalles sobre su despido de la conocida cadena de televisión.

Fue desde el podcast de Rodner Figueroa, “Cara a Cara”, que el comunicador se sinceró como nunca antes sobre el momento en el que se enteró que no volvería a pisar el foro de “Despierta América” tras la inesperada finalización de su contrato.

De acuerdo con Calderón, todo ocurrió en lo que parecía ser un día normal de trabajo: “Fue muy raro. Yo llegué a las 6.30 de la mañana, como siempre, de traje, listo para entrar al aire y en el estacionamiento, una vez que entré, el de la garita estoy seguro que avisó, y me hablaron por teléfono al coche y me dijeron: ‘pasa al cuarto Z 315 y llegué y estaba una señora que nunca había visto en mi vida y mi productora“, relató.

El golpe de su despido llegaría sin oportunidad de apelar la situación: “Me dijo: ‘No te vamos a renovar el contrato, yo sé que te quedan varios meses pero ya no queremos que estés al aire y ya no vas a entrar hoy al programa'”, contó a Rodner Figueroa en compañía de Vanessa Lyon.

Debido al shock inicial, Carlos Calderón no tuvo oportunidad de procesar lo ocurrido; sin embargo, lamentó que su relación laboral con Univision concluyera de esa manera luego de tantos años de su labor dentro del proyecto.

“Cuando bajé, literalmente la señora de la limpieza me alcanzó una bolsita para meter unas cosas y me fui por la puerta de atrás. Insólito para mí“, explicó ante la mirada atónita del presentador.

A pesar de lo ocurrido, el famoso que ahora forma parte de las filas de Telemundo en el programa “Hoy Día”, afirmó que no guarda rencor a nadie: “No me llevo un mal recuerdo porque el cariño de la gente me lo llevé y el de gente como ustedes me lo llevé. Pero la grosería esa no tenía razón de ser”, finalizó.