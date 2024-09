Yailin La Más Viral rompe en llanto al hablar sobre su niñez | VIDEO

En una anticipada participación en el programa “En Casa con Telemundo”, la rapera Yailin La Más Viral se robó la atención del público al protagonizar un emotivo momento en el que recordó cómo fue su vida antes de convertirse en toda una estrella.

La intérprete de “Del Kilo” y “Shaka Laka” lució despampanante durante su aparición especial enfundada en un diminuto vestido color beige y una cabellera rubia. Sin embargo, fue su carisma y apertura a hablar sobre su historia lo que terminaron por hacerla encabezar los titulares.

Y es que en una íntima charla con los presentadores Lourdes Stephen y Carlos Adyan, la exponente del género urbano realizó un ejercicio de reflexión en el que le dedicó un mensaje a su niña interior.

“Le diría que me siento muy orgullosa, no pensé tener este público”, contestó entre lágrimas. “Me eché adelante por mi papá, por que sé que estaba bien orgulloso de mí y decirle que se sienta bien”, añadió ante los aplausos del público.

Mostrándose más vulnerable que nunca, Yailin La Más Viral confesó que no siempre creyó que lograría alcanzar sus sueños: “Tampoco me lo creía que iba a llegar a esta magnitud, que iba a llegar a ser quien yo soy ahora mismo, nunca me lo creí”, recalcó.

Sin embargo, para la famosa ya no es opción dudar de sí misma, y gran parte de este cambio se ha visto reflejado gracias a las experiencias que ha adquirido durante los últimos años: “Las personas cambian y yo he cambiado (…) En mi forma de pensar, mi forma de ser, valoro más las cosas porque la vida es prestada y valoro muchas cosas que antes no valoraba”.

Al ser cuestionada sobre dichas motivaciones, argumentó que se trata de su familia, aquellos seres queridos que ya no están y, por supuesto, su hija Cattleya: “Es lo que más quiero y adoro”, expresó para finalizar.