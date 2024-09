Anthony Joshua asegura que no se retira tras devastador nocaut

Anthony Joshua aseguró que no se retirará después de ser noqueado de forma devastadora por Daniel Dubois en el quinto asalto ante 96 mil espectadores en el estadio de Wembley en Londres el sábado por la noche.

En la conferencia de prensa tras la derrota, Joshua reconoció que cometió algunos errores en la pelea con Dubois, pero indicó que es un guerrero y que quiere seguir peleando para seguir haciendo historia en el boxeo británico.

“Siempre hay que mantener la cabeza en alto. Intentamos ganar y no lo conseguimos. Nos jugamos el todo por el todo por tercera vez. Estamos tratando de crear historia para el boxeo británico y creo que lo estamos logrando. Probablemente se estén preguntando si todavía quiero seguir peleando. Por supuesto que quiero seguir peleando”, dijo.

“Intentamos tener éxito y no lo logramos. ¿Qué significa eso ahora? ¿Vamos a escapar o vamos a vivir para pelear otro día? Eso es lo que soy, soy un guerrero, y también tenemos que darle crédito a nuestro oponente, Daniel. Me quito el sombrero ante él y reconozco a él y a su equipo. Y también quiero agradecer a mi equipo por la forma en la que me prepararon. Cometí algunos errores, pero así es esto, los pequeños errores te cuestan caro en el nivel más alto”, agregó.

En la pelea, Daniel Dubois -que no era favorito- comenzó derribando a Anthony Joshua en el primer asalto, pero pudo sobrevivir gracias a la campana. En los siguientes rounds, el excampeón mundial fue dominado y llevado a la lona en tercer, cuarto y quinto round.

Momentos antes de ser noqueado, Joshua lastimó a su compatriota y lo hizo retroceder, pero con un golpe de derecha en la quijada cayó al piso y, aunque intentó ponerse de pie, no pudo superar el conteo del árbitro.

Dubois retuvo su título de peso pesado de Federación Internacional de Boxeo (FIB) y suma tres victorias consecutivas tras caer ante Oleksandr Usyk en 2023. En cambio, Joshua perdió una racha de cuatro triunfos en fila y también la oportunidad de coronarse campeón por tercera vez en su carrera.

Daniel Dubois mantuvo su cinturón de peso pesado de la FIB ante Joshua. Crédito: Ian Walton | AP

Anthony Joshua, de 34 años, venía de cuatro resultados positivos antes de caer ante Daniel Dubois. El peleador británico tiene marca de 24 victorias (22 nocauts) y 4 derrotas en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Anthony Joshua es destruido ante 96,000 fans en Wembley

· Andy Ruiz dice que le gustaría completar la trilogía de peleas con Anthony Joshua

· Jaime Munguía gana por nocaut en primer pleito tras pelea contra Canelo Álvarez