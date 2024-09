Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de septiembre de 2024

Piscis

La vida se torna bella para ti, pero necesitas aprender a no mutilarte y darte cuenta de que el menos culpable fuiste tú de lo sucedido. Reunión familiar o convivencia, te la pasarás de lo mejor. Aguas con pérdidas de objetos y dineros. Viene un peda en puerta o salida con amistades, trata de no gastar tanto dinero en el chupe pues andarás con problemas económicos a finales del mes pues se te juntarán unos pagos. No temas a los cambios, recuerda que la vida te da la opción de mandar a la shingada eso que te shingo y abrir los brazos a nuevas oportunidades. No te flageles ni te hagas daño por cosas en las cuales no tuviste nada que ver, no te eches la culpa ni cargues karmas o errores del pasado que no te corresponden. Eres de buenos sentimientos y muy noble pero algunas veces tu orgullo te daña y hace cometer errores. Tu mendigo carácter algunas veces deja mucho que desear, pon las cosas en claro con esa persona con la que has tenido problemas, tu orgullo podría ocasionarte problemas con esa persona. Amistades desaparecerán y hacen bien en irse pues nunca aportaron nada y solo servían pa lo que viene siendo la borrachera. En el amor ni te emociones que no se ve un panorama claro ni bueno.

Acuario

Un viaje en puerta, te encontrarás con ex pareja y recordarán bellos momentos. Una amistad regresará con la cola entre las patas. Te sentirás confundido o confundida con una persona, aléjate de relaciones prohibidas no lastimes a quien no lo merece. A la shingada el pasado y el futuro, aprende a centrar tus shingadas energías en el presente y mandar a la goma todo eso que nomás te frustra o te hace sentir de la fregada, la vida te da otra oportunidad para recuperar el tiempo perdido e invertir tu energía en tus proyectos. Si no tienes piores nada no te estrese y date tiempo para ti, inviértele en tu arreglo personal y dedícate a cuidar mas tu alimentación, pues estas propenso o propensa a subir de peso en estas semanas. Algunas veces te atontas mucho pues sueles esperar recibir lo mismo que das y ofreces. Hay muchos proyectos y posibilidades de crecimiento en muchos aspectos de tu vida, es importante que no descuides esa parte pues habrá personas que te pongan través en tu camino. Amor del pasado se presenta para meterte en un círculo de dudas.

Capricornio

Cuídate mucho de chismes y habladurías pues hay personas que te estar tirando shingos de mala leche en tu circulo de amistad, no confíes en todas las personas que te rodean y busca la manera de centrar tu tiempo y energía en tu bienestar. Te enteras de una fiesta o evento social en el cual no fuiste requerido o requerida. No dejes que malos comentarios en tu trabajo te hagan tener un mal día, tu haz lo tuyo y manda a la fregada a quien no le parezca tu forma de ser. Posibilidades de sexo a la siguiente semana, una amistad te ve con ojos de amor, sabrás identificar rápidamente de quien se trata, amistad te buscará para pedirte un favor. Nunca dejes de creer en el amor pues, aunque lo dudes existe y se presentará en el momento adecuado en tu vida, cierra ciclos del pasado, perdónate tus faltas y errores y aprende de cada golpe que la vida te ha dado pues ahí está la clave para que logres mejorar y crecer como persona y ser humano. No permitas que tus deseos se repriman por los pensamientos pesimistas de otras personas que quieren hacerte ver tu suerte. Cuídate mucho de dolores musculares e infecciones.

Sagitario

No pierdas ya el tiempo con gente tonta que solo te busca cuando necesita algo, pero mientras ni sus luces, recuerda que tú naciste para ser buscado o buscada y no para andar mendigando migajas de atención. Enfócate en tus sueños a corto plazo si eres demasiado ambiciosos con ellos o conseguirás ni maíz. Hay posibilidades de reencontrarte con una expareja te darás cuenta como la vida lo ha puesto a pagar sus errores, recuerda que el karma tarde o temprano cobra factura. Ya basta de parecer una mosca muerta, basta de que te manipulen y hagan contigo lo que quieren, tienes el poder de decir que no y no lanzarte al vacío solo porque alguien te lo pide. No temas a cambios, la vida te llenará de momentos inolvidables con una persona especial que ha llegado o está por entrar en tu vida. Estarás expuesto a muchos vicios que podrían hacerte caer en estados nada agradables. Si tienes pareja ten cuidado con tu forma de ser y trato, a veces estás demasiado ausente y tu pareja te siente distante.

Escorpio

No permitas que te manipulen, recuerda que tú tienes la última palabra en tu vida, podrías sufrir cierto rencor por una persona que te traicionó sin embargo la vida les dará una segunda oportunidad para enmendar los errores. Vienen oportunidades muy buenas en la cuestión de negocios, cambios en trabajo y posibilidades de que te ofrezcan algo mejor. Ten cuidado con contar planes pues la envidia te puede fregar muchos proyectos. Ten cuidado con dos amistades pues han estado despotricando un montón de chismes en tu contra. Ten presente que el amor no te va a llegar realizado, tendrás que construirlo con la persona que tú elijas. Aguas con la manera de expresarte de las personas pues podrías ser imprudente y salir bien bufado o bufada. Una amistad se alejará poco a poco, recuerda que nadie será permanente en tu vida. Ten cuidado con los celos y hacer tormentas en vasos de agua, podrías cometer errores con tu pareja imperdonables. Hay posibilidades de cambios en cuestiones de trabajo, podría llegar un nuevo nombramiento.

Libra

Recuerda que nadie es indispensable y todos somos reemplazables así que no te martirices por alguien que se fue y no quiso seguir a tu lado. Si tienes una relación hay muchas posibilidades de que esta (la relación) pase a otra etapa solo pon en claro lo que quieres, buscas y necesitas. Algunas veces te cuelgas mucho y te da por recordar cosas del pasado, tienes que deshacerte de eso y darte cuenta de que el pasado ya fue, nada tienes que seguir haciendo ahí, tienes un panorama muy amplio para ser feliz con quien tu desees. Negocio en mente podría ser la clave para que recuperes tu economía y tengas grandes ganancias que hace mucho tiempo no veías. En el terreno del amor se torna complicado pues no sabrás quién es la persona que necesitas en tu vida, se te presentaran dos opciones, recuerda que la envoltura es lo menos importante. Deja ya de vivir de rodillas, a la fregada persona que no te valoran o que solo te buscan por interés o por un rato. Cuida mucho lo que dices pues podría convertirse en chisme y salir perjudicado.

Virgo

A la fregada gente bufona y sin qué hacer, ya deja esas tonterías por la paz, no tiene por qué afectarte los comentarios negativos de personas que al no poder superarte tienen que criticarte. Posiblemente te des cuenta de que eso que pensabas sobre cierta persona resulte cierto, podrías decepcionarte sin embargo te darás cuenta de que las cosas pasan por algo. No temas a cambios pues te van a beneficiar demasiado, ten cuidado con familia podría complicarse una situación en estos días. Ten cuidado con la manera en que te relacionas con las personas pues podrías cometer indiscreción. A las personas hay que tratarlas como quieres que te traten. El amor va a llegar en no más de un mes sin embargo encerrado en casa no lograrás ni madre, recuerda que el que busca encuentra. Amor prohibido en puerta, ten cuidado pues solo te quiere para un rato. Ten presente que la vida es bien corta así que échale ganas a lo que quieres para que logres. Si tienes una relación ten mucho cuidado pues tu pareja ha sentido dudas con el cariño o amor que le profesas.

Leo

A la fregada la espera, no estás para perder el tiempo sino para tomar decisiones, quien te quiera en tu vida lo demostrará, quien no solo te dará largas. Algunas veces caes en errores por complacer a personas que quieres o significan mucho en tu vida. Aléjate de relaciones prohibidas si no quieres terminar mal, recuerda que el karma es perro y en cualquier momento te puede llegar. Si ya tienes una relación ponte las pilas pues tu pareja ha sentido dudas pues te ha sentido distante. Tu buen corazón te mostrará el camino que debes de seguir para la consolidación de tus metas, ten presente que hay que trabajar si quieres lograr tus sueños y objetivos. Si ya tienes una relación no te la compliques tanto, algunas veces eres muy exigente con tú pareja, pero tú no estás dispuesto o dispuesta a complacer en lo que te pide. Ten cuidado con mentiras piadosas por parte de tu pareja, algunas veces te oculta cosas para que no te enojes o hacerte sentir mal, ni te quejes que tú también lo has hecho.

Cancer

Tu noble y tienes buenos sentimientos, te enamoras muy fácil y te cuesta trabajo olvidar a quien amas. Familiares con algunos problemas e inestabilidades que con el paso de los días comenzarán a tomar su camino. Hay posibilidades de iniciar una relación solo es cuestión de decidirte, has tenido varias oportunidades sin embargo te aterra ser engañado o engañada. No caigas en provocaciones de familiares ni te quejes por cuestiones que tienen solución, la vida te llenará de oportunidades laborales y sobre todo cambios en asuntos económicos. Vienen cambios muy buenos en tu vida por otra parte, pero si te descuidas podrías perderlo todo. Cambia tu estado de ánimo y enfócate en ser feliz y tener paz y tranquilidad que ahí estará la clave de tu felicidad. Date la oportunidad de perdonar tus errores del pasado y de disfrutar más lo que va vida pone en tu camino, tu familia tu punto clave para despuntar. Deja que tus enemigos se ahoguen con su veneno que entre más ignoras sus golpes y desplantes más van perdiendo poder.

Géminis

La vida te pondrá a tu paso a muchas personas de las cuales vendrán traiciones sobre todo una de piel blanca en fechas próximas. Te viene un amor muy fuerte más o menos entre tu edad, debes de ser muy persuasivo y notar su interés por ti pues por tu arrogancia y falta de ganas de amar podrías dejarle ir. Es probable que la vida te ponga una prueba algo intensa para que aprendas la lección y valor a quienes te rodean, has perdido el tiempo en banalidades y cuestiones que no te dejan nada de provecho. Deseas una relación estable y te quejas tanto de que el amor no llegue, pero al final no haces nada para atraer a la persona correcta porque te la has pasado entreteniéndote con quien ni te mira ni te masca. Te esperan días buenos en pareja en caso de tener pues los celos bajaran su nivel. Vienen cambios en tus estados de ánimo, mejorarás mucho en estos días, te aplicas en dieta y ejercicio y vienen salidas con amistades. Amores de una noche se visualizan, un viaje y la llegada de familia que tenías mucho tiempo de no ver. Familiar llegará de tierras lejanas, la unión familiar se reforzará y la llegada de un nuevo amor se aproxima, podrás identificarle a la primera mirada.

Tauro

Vienen días de muchos cambios y reflexión, vas a madurar un chorro sin darte cuenta. En lo laboral muchos cambios y buenas oportunidades sin embargo debes de enfocarte en hacer tus cosas. Viaje en el cual te distraerás mucho si es con tu pareja podría revivirs la llama del amor. Tu economía comenzará a mejorar mucho y viene otro viaje a finales de noviembre. No cambies tus sueños y metas por cumplir los de las demás personas, ten presente que primero eres tú, después tú y al final tú. Se revitalizan lazos familiares y te caerá el 20 sobre las intenciones de un familiar hacia ti, algunas ocasiones tu propia familia puede convertirse en tus enemigos. Siempre que vivas en el pasado seguirás estancado o estancada como hasta hoy, no te detengas ni sigas viviendo en lo que ya fue o ya pasó, las oportunidades tendrán fecha de vencimiento así que no tardes mucho en aceptarlas o al final podrías quedar como el perro de las dos tortas. Si tienes pareja una salida o un viaje juntos va a reforzar y crear nuevos lazos inclusive se ve una situación, evento o persona que los va a unir más que nunca.

Aries

Cuidado con amores de una noche los cuales pudieran afectar tu corazón, recuerda que se te da mucho el enamorarte rápido. Aprende a buscar nuevas oportunidades en lo laboral porque te llegarán mejores y posiblemente fueras de México. Ciclos que hay que analizar y ver qué has hecho por consolidar tus sueños, no te quedes con ganas de nada, aprende a disfrutar lo que la vida pone en tu camino, cuidado con tratar de cambiar a las personas, no vale la pena gastar el tiempo en eso, sino puedes aceptarlas como son next. Es momento de cambiar tu forma de ver la vida y comenzar a visualizar todo eso que quieres para ti, no es momento de aceptar nada que sea de ultima hora sino meditar y ver propuestas antes de aceptar cualquier situación. No te preocupes por gente que no se preocupa por ti o que no debería quitarte el sueño. Requieres ejercitarte más y ver por tu salud pues podrías exponerte e virus y enfermedades. Amores del pasado retornan más fuertes que nunca, dale entrada a tu vida si tienes la seguridad que será algo bueno, si ya hay dudas ni pa que volver a pasar lo mismo de antes, desecha lo que no sirve y céntrate en lo que está llegando.