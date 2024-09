Horóscopo de Mhoni Vidente del 23 al 28 de septiembre de 2024

Mhoni Vidente ha consultado el tarot para lanzar sus predicciones de la semana que corresponde al 23 de septiembre de 2024. ¿Qué le depara a tu signo del zodiaco?

Aries

En el Horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño, que te indica que tu espíritu de grandeza tiene que dominar en todos los sentidos, es decir, no dejar que las adversidades te quiten el entusiasmo y el valor de ser alguien en la vida, que el problema que estés padeciendo se podrá resolver sin contratiempos.

Tu mejor día es el martes, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Leo, Sagitario y Capricornio, tus números mágicos son 17, 24 y 29, que tu palabra de este semana sea comprométete contigo mismo a hacer feliz.

Recuerda que el signo de Aries atraviesa por una etapa de prosperidad por eso debes de enfrentar todo los retos que se te presenten. Yo sé que a veces te da miedo, pero es normal ese sentimiento, pero trata de llevar a cabo con afirmación de que todo te va salir a la perfección y verás el éxito en tu vida.

Días de reinventarse y empezar una etapa de reconciliación con los que te rodean, ya te diste cuenta que no puedes cambiar a los demás así trata de ser paciente y llevar tu vida con tranquilidad.

Firma de contracto nuevo, te busca una empresa internacional para empezar un trabajo, te busca un amor nuevo que te dará mucha alegría, tu recompensa tener lo que tanto deseas, punto débil el riñón y el intestino trata de alimentarte mejor y salir hacer ejercicio.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, que te dice mirar más allá de tu presente, que tienes el poder y hacer un futuro prometedor y visualizarte como un triunfador, recuerda que para tu signo es básico el patrimonio, tener una casa y dinero por eso no voltees atrás y siempre tu frente en alto mirando el futuro.

Protégete de las energías negativas de las personas que te rodean, trata de no alejarte de lo espiritual. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 04, 15, 32, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles Acuario, Virgo y Sagitario.

Esta carta que es muy poderosa en todos los sentidos es que te indica Tauro que estás en tu momento de cortar con todo lo negativo que te rodeaba y empezar a ver una nueva vida para ti, es decir, que tengas liberación de los miedos que te pueden rodear y continuidad a tus proyectos de vida para ser un triunfador.

En sí para el Tauro va a ser una semana de tener cambios positivos en su ambiente laboral y su vida amorosa, recuerda que tu signo esta hecho de ser muy fuerte para tener lo que tanto desea en tu vivir.

Días de estar con mucho trabajo y ponerse al corriente en lo laboral, te invitan a salir de viaje en estos días, te busca un familiar para pedirte un favor.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella, que te dice que es el momento de brillar y no dejar que las malas opiniones dañen tu ser espiritual, recuerda que si hablan de ti es porque te haces notar.

Son momentos de hacer raíces de abundancia, es decir, que tengas un patrimonio y puedas empezar ese negocio propio que tanto deseas, que cree y confía en tu carisma y fuerza para convencer a los que te rodean.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 13, 16, 27, tu color es el azul y amarillo, tus signos compatibles Sagitario, Acuario y Libra.

En esta semana es decidirte a un cambio laboral en tu vida para crecer más en lo profesional, recuerda que tu signo Géminis que junto la carta de la estrella me indica que son la sinergia perfecta para tener lo que desea y saber que el éxito esta en tus manos, solo trata de no ser tan confiado con los que te rodean porque mucho no soportan tu luz espiritual así que la prudencia ante todo.

La fluidez con lo que puedas realizar tus tareas va a ser determinante para que el éxito este asegurado, así que trata de ser fluido y rápido en tus tareas de trabajo y escuela.

Semana de estar reacomodando tus planes de vida, si te estas separando de tu pareja solo trata de quedar en los mejores términos.

Sigues con el ejercicio que te estás viendo de lo mejor, tramitas tu pasaporte y residencia extranjera, ten cuidado con las perdidas de dinero sé más precavido. Cambias el celular por uno más reciente.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador, que te dice que para recibir la abundancia tienes que aprender a soltar lo que no era para ti y así darle espacio a lo que realmente te toca por destino, que es la riqueza y la felicidad, así que desde ya es soltar y soltar que no es tuyo.

Enfócate en tus metas para que puedas realizarte más en lo que deseas, como acabar tu carrera universitaria, tener una casa; es importante siempre tener ese enfoque de positivismo.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 05, 19 y 37, tu color es el naranja y rojo, tus signos compatibles Aries, Piscis y Sagitario, tu mejor día es el miércoles.

Para el signo de Cáncer la transformación de lo negativo a lo positivo y lo importante que la fortuna y abundancia va a estar de tu lado, sin duda esta carta te indica que es el momento de sacar ese rencor y corajes que no te dejaban avanzar en tu vida profesional y personal por eso la reacción ante lo que puedas lograr, es decir, no tener miedo al éxito y siempre seguir tu intuición para ser grande en la vida.

A veces se gana perdiendo, es decir, que es mejor dejar esa persona tóxica que solo te hace retroceder en tu vida.

Semana de salir de viaje por trabajo, ten cuidado con lo que compras, trata de revisarlo muy bien para que no tengas ningún fraude. Llega un amor para quedarse, te regalan unos boletos para ver a tu artista favorito.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de los Amantes, que te dice que van a ser unos días de amores nuevos y apasionados, que es el momento de vivir en pareja y ya dejar atrás esa personalidad de casanova y madurar.

Esta carta te dice que te liberes del miedo para hacer esos cambios radicales que necesitas para ser feliz, recuerda que tu vida es lo más importante que tienes y que debes de cuidarla y fijarte con quien te rodeas.

Trata de moverme más, es decir, hacer ejercicio, salir de viaje o cambiarte de casa. Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos 09, 10, 23, tu color es el verde y naranja, tus signos compatibles Acuario, Aries y Capricornio.

Recuerda que el signo de Leo es triunfador por naturaleza, pero debes de quitarse esos vicios y malas amistades que no lo dejan avanzar y tomar conciencia de lo que deseas para tu vida, es decir, es el momento de madurar,.

A veces le tiene miedo a no decir lo que sientes y eso te lleva a tener que soportar lo que no deseas, recuerda que tu vida es muy importante y que lo mejor que puede hacer es darte gusto a ti mismo y no cargar con problemas de otras personas.

La carta del tarot te dice que es el momento de volver estudiar y cambiarte de residencia a otro país o cuidad es decir mover todas las energías positivas para recibas mas abundancia. Semana de tener un conflicto con tu pareja así que paciencia.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo, que te dice que es el momento de quitarte ese estrés que no te deja vivir en paz, que el tomar decisiones fuertes va a hacer que cambies tu vida para mejorar no tengas miedo al que dirán tus sigue igual de original en tu vida.

Esta carta es muy poderosa hace sacar de tu interior lo mejor, pero también lo peor, pero tienes que concéntrate mejor para que no sufras de problemas de conciencia.

La llegada de mucho dinero que no esperabas te hará muy feliz, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos 08, 29, 36, tu color es el blanco y naranja, tus signos compatibles Cáncer, Tauro y Capricornio.

Esta carta del Diablo me indica que es el momento de mover energías positivas, es decir, hacer un cambio de ambiente laboral o el poner un negocio que te de prosperidad, un cambio de casa para que tus energías empiecen a crecer mas en todos los sentidos, así que no lo dudes en ningún momento que el triunfo estará predestinado para tu signo.

Semana de mucho trabajo y conocimientos de proyectos nuevos, días de hacer pagos atrasados y ponerse al corriente con tu deudas.

Un amor incondicional llegara a tu vida recuerda que es tu momento de estar en pareja, te invitan a salir de viaje en estos días, no se te olvide hacer todos tus pagos que tengas pendientes y sanar tu economía. No le des tanta importancia de lo que dicen de ti recuerda que tu signo despierta mucha envidia.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza que te dice lo fundamental en la vida es ser feliz y buscar los espacios de convivencia saludable y tener más tiempo para ti, recuerda que tu signo es muy servicial y siempre está ayudando a los demás y se le olvida que lo principal es tu persona, así que desde hoy hay que poner el yo primero.

Vas por el camino correcto en cuestión de estudios, en tu relación de pareja esta pasando por una crisis así que trata de remediarlo para que no te quite pensamientos, tu mejor regalo algo de oro o un viaje recuerda que tu signo le gusta festejarse con todo mundo. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 16, 18, 20, tu color es el rojo y azul, tus signos compatibles Virgo, Géminis y Acuario.

Esta carta es muy poderosa y junto a tu signo te dice que es el momento de crecer en todo lo que tienes planeado, pero debes de ser cauteloso con quien te relaciones en cuestiones de negocios, trata de no automedicarte, ve con tu médico si te sientas mal de salud que tu punto débil es el estómago e intestino.

Ten cuidado con las deudas trata de siempre pagar a tiempo para que puedas sanar tu economía, preparas un viaje relámpago para hacer unos trámites personales, recuerda que lo mas importante para puedas logar lo que deseas es más prudente y no confiar en los que te rodean porque te llegan de malas ideas, recuerda que siempre sigue tu razón y no le hagas caso a los consejos de personas tóxicas.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago, que nos dice que es el momento de pedir para que se te de lo que tanto anhelas que es la estabilidad emocional y económica.

Esta carta también te dice que es el momento de un nuevo comienzo, que no mires para atrás que eso ya paso y lo mejor es construir nuevos cimientos de abundancia, decides ser grande en tu ambiente de trabajo, que tu signo es fuerte de carácter y saber ser líder.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 01, 07, 12, tus signos compatibles Piscis, Tauro y Cáncer, recuerda que eres el más persistente de los signos del zodiaco y eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área que te relaciones.

Esta carta del Mago te dice también que tu inteligencia e intelecto supera a cualquiera que solo tiene que ponerlo en practica y verás cómo te da resultado en todo lo que realices.

También esta carta te indica que debes de tener cuidado con las decisiones que vayas a tomar en cuestiones personales, porque eso va afectar toda tu vida por eso te recomienda que pienses dos veces antes de actuar en lo sentimenta.

Ten cuidado con problemas de garganta y pulmones recuerda que es tu punto débil y que eso virus sigue en el ambiente así que protégete.

Te busca un amor del pasado para volver y quedar en paz trata de cerrar círculos y avanzar en tu vida amorosa, recuerda que ni para atrás ni para agarrar impulso siempre para adelante.

No tengas miedo al futuro que tu mismo lo puedes formar, cuidado con los chismes en el trabajo y escuela es mejor no meterse en problemas que no son tuyos.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo, que te dice que tienes el poder en tus manos de hacer lo que deseas para tu vida, pero trata de ser más constante y no echar culpas a los demás de lo que te sucede, hay que hacernos responsables de nuestros actos y enfrentarlos.

Recuerda que tu signo atrapa mucho las miradas de los demás y eso te hace estar presa de las envidias, así que no dudes en pedirle ayuda al Arcángel Miguel que él vendrá sin problema para ayudarte.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos 02, 03, 06, tu color es el naranja y amarillo, tus signos compatibles Aries, Géminis y Leo. Recibirás un regalo de Dios en estos días.

Recuerda que tu signo tiene la tendencia de lastimar siempre a los demás sin darse cuenta y esta carta te indica que es el momento de superarlo, también te dice que no te sabotees tu mismo el éxito y la felicidad que lo tienes en la mano, pero a veces tu mismo mal carácter tomar decisiones precipitas así que trata de pensar dos veces lo que vayas a realizar.

Van a ser unos días de mucho trabajo y de mucho estrés laboral, así que trata de no enojarte y tener esa paciencia para poder terminar todo lo que tiene pendiente. Arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor, a los Sagitario que están casados les vendrá un embarazo que tanto desean para ser feliz.

Cuidado con lo que comes, recuerda que tu tendencia es engordar por todo así que sigue una dieta saludable y hacer mas ejercicio y si te quieres hacer una cirugía estética haz lo que te va salir de lo mejor.

Te invitan a un evento del trabajo que vas a divertir mucho, recibes un regalo que no esperabas que te va a dar mucha alegría por parte de un amor nuevo.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje, que te indica que sigas avanzando que vas por el camino correcto que ya no te detengas que es tu tiempo de hacer dinero y tener el éxito en las manos, pero eso sí, trata de ya buscar personas igual que tu de positivas y productivas para que puedas lograrlo porque últimamente quieres cargar con situaciones de lo demás y eso solo te quita tiempo y armonía.

Esta semana estarás cuidado y protegido por el Arcángel Miguel así que no lo dudes en pedirle que vendrá en tu ayuda.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos 21, 26, 43, tu color es el azul y amarillo, tus signos compatibles Aries, Tauro y Virgo, recuerda que la carta del El Carruaje también te indica que tu signo va a estar viajando mucho por cuestiones de cierre de contratos, así que trata de no platicar mucho tus planes para que no te llenes de malas energías.

Alistas tu papelería para volver a la escuela y tomar una maestría, recuerda que tu signo es el más adecuado para estudiar por su nivel alto de inteligencia. En el amor decides ya estar en una relación formal de pareja, trata de pagar tus deudas para que no tengas problemas en tu futuro, recuerda que tu signo con la carta del carruaje me indica que es el momento de poner un negocio propio que eso te va ayudar a tener mas ingresos, tu punto débil la espalda baja y los riñones trata de ir con tu médico.

Un amigo te pide prestado trata de no prestar porque te roban tu buena suerte es mejor decir que no, te regalan una mascota que te va dar mucha alegría.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio, que es el momento de arreglar cualquier asunto que tengas pendiente que se te va a dar sin ningún problema, esta carta también te pone sobre aviso de alguien muy tóxico se esta acercando a tu vida trata de aprender a diferenciar quienes son buenos para ti.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos 11, 30, 49, tu color es el verde y rojo, tus signos compatibles Tauro, Géminis y Libra, trata de poner un extra a todo lo que realices para tengas esa satisfacción de ser grande en tu trabajo.

Recuerda que tu signo junto con esta carta hace una explosión de buenas energías en tu vida por eso te recomienda hacer todos los cambios que tengas en mente y que saldrán de lo mejor,.

Va a ser una semana de mucho estrés laboral que debes mantener la calma en los peores momentos y verás cómo sales triunfante de cualquier adversidad. Decides en estos días ya estar en pareja y formalizar tu relación, que la carta del tarot te indica que es el momento de madurar y ya formar una familia para tu futuro.

Cuídate de problemas de torceduras y ligamentos de la espalda, trata de no cargar cosas pesadas, te llega la invitación para una boda familiar.

Esta semana van a ser unos días de claridad y confianza en todo lo que realices en tu vida personal, la carta del juicio te indica que debes tener seguridad y confianza en ti mismo para que puedas lograr lo que tanto desea y que pidas ayuda a tu ser espiritual y verás cómo las puertas del éxito se abrirá.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol, que te dice que brilles y no te detengas por nada ni por nadie, que estás en tu mejor momento que todo lo que haz vivido en el pasado te llenará de sabiduría, que respires profundo cada vez que tengas alguna dificultad que eso te ayudará a crecer en lo profesional, que siguas adelante sin miedo que el sol y los astros están a tu favor.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos 49, 5, 66, tu color es el verde y rojo, tus signos compatibles Escorpio, Libra y Tauro, la carta del So me indica que estás en el rumbo correcto de ser un triunfador así que no dudes en seguir estudiando y tomar un curso de idiomas que eso te ayudará en tu futuro.

Piensas mucho en un amor del pasado, trata de hablarle y quedar en paz para que no cargues energías que no son tuyas y quitarte sentimientos de culpa, trata de cuidar mas tu dinero, recuerda que la abundancia que atravieses en este momento es para que puedas solventar en los días, que no tengas así a empezar a ahorrar y haz crecer tu patrimonio.

La carta del tarot el Sol me indica que tu temperamento impulsivo llegará a un limite muy elevado que necesitas controlarlo para que después no te cause problemas en tu vida personal.

La carta del sol te indica que debes quitarte de tu vida los estados depresivos que es el momento de lograr algo importante en tu persona y reactivar el ejercicio la buena alimentación y sobre todo la actitud positiva que la depresión no existe solo existen vidas vacías.

