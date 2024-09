Ex presidente del Valencia sobre Vinícius: “Es una mier… de persona” y “El Real Inmigrante”

El ex presidente del Valencia, Paco Roig, tuvo palabras bastante fuertes para Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid y también para el presidente de la entidad blanca, Florentino Pérez, en reciente entrevista, considerando inclusive al jugador como “una mierda de persona”.

En Relevo, el empresario restó importancia y relevancia a los insultos sufridos por el jugador brasileño comparando el racismo “con lo de las mujeres”: “Romario era medio negro y no tenía problemas. Es que en el Madrid está el tío este, que es… Al Madrid yo le llamo el Real Inmigrante. El Madrid tiene ocho negros, dos blancos extranjeros y un español, Carvajal, y sale el Vinicius este aquí, que vino el otro a sacarlo”.

"Será un gran jugador, que yo creo que lo es, pero es una mierda como persona. Siempre yendo al árbitro. Yo he estado en Sudamérica 20 o 30 veces y nunca me ha pasado nada. Voy a Sudamérica con humildad y hablo con cariño. Yo no puedo ir allí diciendo que soy el conquistador.… pic.twitter.com/30N3NrI0d1 — ElDesmarque (@eldesmarque) September 22, 2024

¿Qué fue lo que sucedió en Mestalla con Vinícius?

Paco Roig además comentó que él estuvo presente el día del partido del Valencia vs Real Madrid en Mestalla y explicó su versión de los hechos: “Se subió a la valla de Mestalla y dijo ‘tú me has dicho hijo de puta’. Yo estaba ese día en Mestalla con mi nieto y con mi hijo. Y le dije a mi nieto, ‘Alfonsito ¿Qué están diciendo?’. Y me responde: ‘dicen tonto’. Yo creía que le decían mono. Pero no. Y le digo a mi hijo Alfonso, de 40 años, el padre del nene, ‘¿qué dicen?’ E igual. ‘Tonto’. Pues va el tío, sale, se planta y empieza a tocarse ahí y decir ‘vosotros a Segunda'”.

“Y le quitan la tarjeta roja, pero esto qué es. A nosotros nos cierran dos o tres gradas, que los aficionados no pudieron entrar en dos o tres partidos, y a este le perdonan. Será un gran jugador, que yo creo que lo es, pero es una mierda como persona. Siempre yendo al árbitro. Yo he estado en Sudamérica 20 o 30 veces y nunca me ha pasado nada. Voy a Sudamérica con humildad y hablo con cariño. Yo no puedo ir allí diciendo que soy el conquistador. Este tío no puede ser. ¿Pero tú quién eres?”, declaró el expresidente ‘che’.

Paco Roig también ataca a Florentino Pérez

Roig dejó por sentado en la entrevista que es anti madridista al 100%: “Contra la gente del Real Madrid no tengo nada. Contra el Madrid, sí. Quiero verle en la última categoría”. Y, por si fuera poco, tuvo palabras bastante fuertes y directas para el presidente blanco, Florentino Pérez: “Es el capo de España del fútbol. El que manda”.

“Que alguien me explique que a un jugador le saquen una tarjeta roja en Mestalla por insultar y luego se la quiten porque viene Florentino. Que el tonto ese se toque los huevos y nos diga a todo el público de Mestalla que ‘a Segunda’. Así, así, con el dedo índice. ¿Pero esto qué es? Y todo eso lo salva el Madrid”.

Para ejemplificar un poco más lo antes mencionado, Roig expuso lo que fue la investigación a los cuatro canteranos del Real Madrid por presuntos delitos de revelación de secretos y pornografía infantil: “Por cierto, hay que decirle ahora que dónde están los cuatro madridistas que se follaron a cuatro chiquitas en Canarias. ¿Dónde están? ¿Qué multas les han puesto? Porque está todo callado. El capo dice que no y se calla todo el mundo. Florentino no es el que más manda. Es el que manda. ¿Por qué nadie habla de esos cuatro?”.

