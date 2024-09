3 signos del zodiaco saldrán con el ex de un amigo este 2024

En 2024, las estrellas aún tienen sorpresas preparadas para algunos signos del zodiaco, entre ellas, una de las situaciones más complicadas en cualquier relación de amistad: salir con el ex de un amigo.

A veces, el corazón no puede ser controlado y, según los astros, Géminis, Leo y Acuario son los signos que más probablemente se involucren en esta dinámica amorosa en lo que resta del año.

¿Por qué? La combinación de su personalidad y la influencia de los planetas juegan un papel crucial.

Aquí te explicamos lo que dicen las predicciones astrológicas, de acuerdo con un reporte de Bustle.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Con su naturaleza coqueta y extrovertida, Géminis no tiene problemas para conectar con los demás, incluso si se trata del ex de un amigo.

Este signo de aire, regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, es conocido por su capacidad para entablar conversaciones profundas y llenas de chispa.

Esa habilidad para las palabras puede haber sido suficiente para dejar una impresión duradera en el ex de su amigo, incluso mientras ayudaba a su amigo a superar la ruptura.

La curiosidad de Géminis es otra razón por la que puede cruzar esta línea.

Su deseo de experimentar lo desconocido y “vivir la vida” los lleva a situaciones impredecibles. ¿Y qué mejor “trama” para un Géminis que vivir un romance prohibido?

Este signo se caracteriza por su dualidad —representada por los gemelos— lo que significa que mientras una parte de él está consolando a su amigo, la otra podría estar planeando cómo acercarse a su ex.

¿Qué esperar de Géminis en 2024?

La influencia de Mercurio potenciará su necesidad de conectar emocionalmente con las personas.

Es probable que, si encuentran atractivo al ex de un amigo, sientan que el impulso de explorar esa relación es más fuerte que cualquier norma social.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo, regido por el Sol, es un signo que tiende a colocarse en el centro del universo.

La confianza y el deseo de ser admirado son características innatas de los nacidos bajo este signo de fuego.

En cuestiones de amor, Leo no es alguien que se detenga ante convenciones sociales.

Si sienten atracción por el ex de un amigo es muy posible que busquen pistas sutiles para saber si esa relación podría ser viable.

La naturaleza apasionada de Leo los hace seguir sus deseos con valentía. Aunque puedan pensar en cómo afectará esto a su amistad, su corazón manda.

¿Qué esperar de Leo en 2024?

La influencia del Sol impulsará a Leo a buscar nuevas experiencias amorosas.

Este año será crucial para que se den cuenta de que sus deseos personales pueden afectar las dinámicas de sus relaciones sociales, y puede que sean más cuidadosos al avanzar en estas situaciones.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

De todos los signos, Acuario es quizá el más propenso a romper las normas establecidas.

Con su enfoque poco convencional sobre el amor y las relaciones, no es raro que Acuario ignore las advertencias sociales.

Este signo de aire, regido por Urano, el planeta de la innovación y el cambio, tiende a desconectar emocionalmente de las situaciones, lo que les permite ver las relaciones con una perspectiva diferente.

Si el ex de un amigo aparece en el radar romántico de un Acuario, es posible que no piensen dos veces antes de actuar.

Su naturaleza despreocupada y su tendencia a no seguir las reglas les facilita justificar sus decisiones.

Además, Acuario no suele considerar los sentimientos de los demás tan profundamente como otros signos. Si creen que una relación con el ex de su amigo podría funcionar, no se detendrán.

¿Qué esperar de Acuario en 2024?

La energía rebelde de Urano estará muy presente el resto del año, lo que significa que Acuario puede ser incluso más audaz en sus decisiones románticas.

Si bien no buscan causar daño intencionalmente, su distanciamiento emocional podría llevarlos a decisiones que perjudiquen a sus amigos.

