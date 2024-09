Avilés Hurtado asegura que Berterame no es mala leche

Avilés Hurtado, delantero colombiano de FC Juárez Avilés, aseguró que su colega del Monterrey Germán Berterame no es mala leche y por esa razón pidió a su directiva que no se ejerza la solicitud de inhabilitación contra el delantero del Monterrey, no obstante la fractura que le infringió la semana pasada.

Hurtado resultó con fractura en el ligamento deltoideo y cápsula anterior del tobillo derecho, así como una fractura en el espiral del peroné, pero el delantero sudamericano del cuadro fronterizo consideró que la jugada fue legal y que es uno de los riesgos que todo jugador profesional tiene en el terreno de juego.

🗣️ | Nuestro jugador Avilés Hurtado nos compartió su sentir tras la lesión que sufrió en el juego en contra Rayados de Monterrey. pic.twitter.com/e3l5X2N8aK — FC Juárez (@fcjuarezoficial) September 25, 2024

A través de un video publicado en las redes sociales de la oncena juarense, Hurtado se mostró optimista en su recuperación y después de agradecer a todos los aficionados el estar pendientes de su salud y del resultado de la operación a la que tuvo que ser intervenido para corregir la lesión del pasado miércoles 18 de septiembre despojó de cualquier responsabilidad al delantero de la oncena regiomontana.

“Con respecto a lo de Berterame, él siempre estuvo al pendiente de lo que pasó, preguntando cómo estaba, después de la operación también estuvo al pendiente. Es cierto que estuve escuchando muchas cosas de qué lo podían inhabilitar, sé que fue una jugada difícil, un momento difícil, pero así es esto del fútbol, mi directiva me lo platicó que había esa posibilidad de inhabilitar, pero en lo personal yo dije que no, que vi que es el jugador importante para el club y vi que es una persona que no es mala leche”, expuso el colombiano.

Y añadió que: “Creo que fue una jugada desafortunada y bueno, lastimosamente pasó lo que pasó y quiero que él ahorita siga disfrutando, que siga aportándole a su club, que es lo más importante”, destacó en el mensaje público dedicado a Germán Berterame.

Reprobó mensajes de afición del Monterrey

Por otra parte, Hurtado se refirió con incredulidad y molestia por la forma tan negativa como reaccionaron algunos aficionados del Monterrey después de la lesión que sufrió: “Pero lo que más me frustró fue escuchar a algunos aficionados de Monterrey, aplaudir un acto de esos, te saca de contexto, pero cada quien tiene su corazón”, destacó.

Finalmente agradeció a todos los aficionados el apoyo en estos momentos de horas bajas por la lesión: “Así que nada agradecerle a toda la gente del apoyo porque han estado ahí pendientes de esta situación que realmente es difícil, porque uno siempre quiere estar aportando en la cancha a su club a su equipo y como no podemos hacerlo y más en la situación que estamos, pero es parte del fútbol y no queda otra que seguir trabajando”, concluyó.

Germán Berterame fue exculpado por Avilés Hurtado de la fractura que le infringió hace una semana en el duelo entre los Rayados y FC Juárez. Crédito: Imago7

