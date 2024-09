Cómo limpiar el triturador de basura

Los expertos comparten sus consejos sobre cómo desodorizar y eliminar la suciedad con ingredientes domésticos comunes

A la hora de limpiar el triturador de basura, el agua es muy útil: basta con abrir el grifo y dejar correr el agua después de cada uso para eliminar las partículas restantes.

By Perry Santanachote

El triturador de basura tiene una forma aparentemente mágica de hacer que los restos de comida desaparezcan por el desagüe. Pero con cada uso, los restos de comida se acumulan y acaban haciendo que el fregadero huela mal. ¿La buena noticia? Los expertos en aparatos electrodomésticos afirman que, aparte de un uso adecuado y una limpieza ocasional, los trituradores de basura no requieren mucho más mantenimiento. Y, contrariamente a la creencia popular, no es necesario utilizar productos químicos agresivos: hay un remedio fácil que utiliza ingredientes sencillos que probablemente ya tengas en la cocina.

También puedes prolongar la vida útil de un triturador más allá de los ocho a 10 años en promedio si tienes cuidado con los alimentos que tiras por su desagüe. A continuación, te explicamos cómo limpiar tu triturador de basura cuando aparecen los olores, además de las prácticas generales recomendadas para el uso diario que te ayudarán a mantener los olores a raya.

Consejos generales sobre el triturador de basura

“La mayoría de los olores que salen del triturador de basura provienen de la acumulación de alimentos en el protector contra salpicaduras”, dice Alyssa Wiegand, gerente de productos de Moen. Esa es la pieza de goma negra extraíble que se encuentra sobre el orificio de drenaje del fregadero. Puedes frotarla con agua tibia y bicarbonato o simplemente ponerla en la rejilla superior del lavavajillas.

Los restos de comida también pueden obstruir las paredes del triturador de basura. Unos pocos ingredientes domésticos comunes pueden solucionar este problema.

“Los cubitos de hielo ayudan a deshacer los restos de comida pegados al triturador, mientras que el bicarbonato de sodio y el cloro matan los gérmenes, y el limón aporta un toque de frescura”, dice Eric Schultz, director de administración de productos de InSinkErator. “El hielo y el bicarbonato de sodio ayudarán a limpiar el mecanismo de trituración del triturador. Las rodajas de limón aportan un aroma fresco, mientras que el cloro ayudará a eliminar las bacterias que provocan el mal olor”.

Si utilizas el triturador a diario, es una buena idea seguir estos pasos una vez a la semana para limpiarlo:

1. Con el triturador apagado y el grifo cerrado, coloca seis cubitos de hielo en la cámara, seguidos de una cucharada de bicarbonato de sodio, tres rodajas finas de limón y una cucharadita de cloro. Completa la mezcla con otros seis cubitos de hielo.

2. Enciende el triturador sin usar agua corriente hasta que escuches que deja de triturar.

3. Con el motor aún en marcha, enjuaga con agua fría durante 30 segundos.

Para mantener la suciedad y los olores al mínimo, asegúrate de utilizar siempre el triturador con agua, antes, durante y después de triturar los alimentos.

“A menudo, los olores del fregadero provienen de alimentos que no han salido completamente del triturador o de las tuberías del desagüe”, dice Wiegand. “No se pueden ver, pero probablemente se puedan oler”.

Deja correr el agua fría antes de encender el triturador, mientras trituras los alimentos y durante unos 7 segundos después de oír que se detiene la trituración. Estas tres etapas del flujo del agua permiten que los alimentos se desplacen completamente por las tuberías después de salir del triturador.

En nuestras pruebas, descubrimos que una última descarga de agua, una vez que el triturador está apagado, también es una buena idea.

En el laboratorio, instalamos cada triturador en un equipo a la medida conectado a tuberías transparentes para que nuestros ingenieros pudieran observar si había posibles obstrucciones. Se dieron cuenta de que, durante la trituración, incluso las partículas de comida más pequeñas quedaban suspendidas en el agua que fluía a través del sifón en forma de P, la parte ondulada del tubo de desagüe que impide que los gases de las alcantarillas vuelvan a entrar en la casa.

“Las partículas se asentaron en el fondo del sifón una vez que cerramos el agua”, dice Larry Ciufo, jefe del proyecto de trituradores de basura en CR. “Al abrir nuevamente el agua, las partículas restantes desaparecían”.

Qué no hacer con un triturador de basura

Aunque en el mercado existen varias soluciones de limpieza de trituradores de basura, Schultz recomienda mirar detenidamente la etiqueta antes de comprar. “Algunas contienen materiales corrosivos que podrían dañar el triturador de basura”, dice. “Busca productos que hayan sido específicamente formulados para la limpieza de trituradores de basura”.

Por la misma razón, nunca viertas cloro ni productos químicos de limpieza de desagües en el triturador de basura.

Una nota de seguridad importante: aunque los trituradores de basura no tienen cuchillas afiladas (tienen impulsores que usan fuerza centrífuga para hacer girar los alimentos contra un anillo triturador fijo), los fabricantes advierten que no se metan las manos dentro del triturador para limpiarlo. No te vas a amputar un miembro, pero sí podrías cortarte.

Los mejores trituradores de basura

Aquí tienes cinco impresionantes trituradores de basura de nuestras pruebas, ordenados según la calificación de CR. Consulta nuestra guía de compra de trituradores de basura para obtener más información, y para ver los resultados de las pruebas de más de 60 modelos, consulta nuestras calificaciones de trituradores de basura.

Frigidaire FF13DISPC1

The Frigidaire FF13DISPC1 is the top-rated garbage disposal in our rankings. This 1¼-hp motor model aces CR’s test for speed, which judges each model’s speed of grinding beef bones and vegetable scraps. In terms of noise and fineness, it also does a solid job, earning very good scores for both tests. At 13 pounds, it features a 3-bolt sink connection and comes with a 10-year warranty.

Everbilt US-10-EB1250-PC

The Everbilt US-10-EB1250-PC excels in our tests but is also one of the lowest-priced models in our ratings. Under $150, this 1¼-hp motor garbage disposal earns top-level scores for speed and noise, and a near top-level score for fineness. Weighing 15 pounds, it features a 3-bolt sink connection and a lifetime warranty.

GE GFC1020N

The 1-hp GE GFC1020N earns a very good rating in our speed test and an excellent rating in our fineness test, meaning this midpriced grinder will demolish your food scraps thoroughly without wasting lots of water. This 12-pound model features an ez-mount sink connection and includes a one-year warranty.

Moen EX Series EXL100C

The Moen EX Series EXL100C is another highly rated garbage disposal, earning excellent scores for speed and noise. It also does a solid job grinding beef bones and vegetable scraps. This 1-hp motor model has a 10-year warranty, weighs 14 pounds, and can be mounted via a 3-bolt sink connection.

InSinkErator Evolution Compact

This ¾-hp InSinkErator Evolution Compact breaks down rib bones fast, earning it an excellent rating for speed. A midpriced model, it scores a fair rating for how finely it grinds food, but the pieces left are still quite small. It gets a very good rating for noise. It weighs 16 pounds and uses a 3-bolt sink connection. InSinkErator offers a four-year warranty.

