El último mensaje de Biden ante la ONU en medio de alertas por conflictos mundiales

NUEVA YORK.- El presidente Joe Biden dio su último discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde enfatizó la solución de dos estados entre Israel y Palestina, pero habló de los conflictos mundiales que “desde África Oriental hasta Haití”.

“Es hora de avanzar. El Consejo de Seguridad, como la propia ONU, necesita volver a la tarea de hacer la paz, de negociar acuerdos y guerras de sufrimiento, de detener la proliferación de las armas más peligrosas, de estabilizar las situaciones problemáticas en África Oriental, desde África Oriental hasta Haití”, dijo Biden.

El mandatario recordó el ataque de Hamás el 7 de octubre en Israel, tras lo cual el gobierno de Benjamin Netanyahu inició ataques militares con apoyo de armas y financiero de EE.UU., algo que el presidente estadounidense no destacó.

Sin embargo, habló de los rehenes tomados por Hamás, una centena de los cuales todavía no vuelven con sus familias y varios han sido asesinados por Hamás o en ataques del propio Israel.

“He estado con las familias de esos rehenes. Estoy de acuerdo con ellos: están pasando por un infierno”, dijo Biden. “Los civiles inocentes en Gaza también están pasando por un infierno, miles y miles de muertos, incluidos los trabajadores humanitarios. Demasiadas familias desplazadas, hacinadas en las tiendas de campaña, enfrentando una situación humanitaria terrible”.

Biden señala que los palestinos enfrentan las consecuencias de ataques por una guerra que inició Hamás.

“Propuse con Qatar y Egipto un acuerdo de alto el fuego y entrega de rehenes. Ha sido respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora es el momento de que las partes finalicen sus términos, traigan a los rehenes a casa y garanticen la seguridad para Israel, una Gaza libre [que] alivie el sufrimiento en Gaza y pongan fin a esta guerra”, expuso.

Biden también se refirió a los ataques de Hezbolá a Israel y la respuesta de ésta contra Líbano, desde donde opera ese otro grupo terrorista.

El mandatario reconoce el temor de un mayor conflicto regional en Medio Oriente, algo contra lo que han luchado su gobierno.

“También estamos trabajando para llevar un mayor grado de paz y estabilidad al Medio Oriente”, expresó.

Las palabras de Biden sobre conflictos internacionales fueron mínimas comparadas al mensaje de António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, quien advirtió sobre “un polvorín corre el riesgo de engullir al mundo”.

“Los pueblos del mundo nos miran, y las generaciones venideras nos mirarán también”, dijo Guterres al hablar de las guerras que enfrentan tres continentes, además del desafío del cambio climático.

El mundo en una encrucijada

Biden enlistó conflictos en varias regiones, incluida la invasión de Rusia a Ucrania y el apoyo irrestricto de EE.UU. a los ucranianos.

“En el fondo se propuso destruir a Ucrania, pero Ucrania sigue siendo libre”, dijo. “Se propuso debilitar a la OTAN, pero la OTAN es más grande, más fuerte, más unida que nunca, con dos nuevos miembros, Finlandia y Suecia, pero no podemos dejar que el mundo se rinda. Ahora el mundo tiene que tomar otra decisión. ¿Mantendremos nuestro apoyo para ayudar a Ucrania para ganar esta guerra y preservar su libertad, o nos retiraremos y permitiremos que se renueve la agresión y se destruya una nación?”.

Afirmó que EE.UU. mantendrá su respaldo: “No podemos cansarnos. No podemos mirar hacia otro lado y no vamos a dejar de apoyar a Ucrania. Ucrania no gana con una paz duradera”.

Líderes presionan por Israel

Aunque Biden mantuvo su posición a favor de Israel, otros líderes presionaron contra ese país y sus acciones en Gaza.

“Gaza se ha convertido en el cementerio más grande del mundo para mujeres y niños”, dijo el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, recordó que su país presentó una demanda por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.

“Nosotros, los sudafricanos, sabemos cómo es el apartheid”, dijo Ramaphosa. “Lo vivimos. Lo sufrimos y morimos bajo el apartheid. No permaneceremos en silencio y veremos cómo se perpetra el apartheid contra otros”.

Uno de los más duros fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien habló de desigualdad y una “lógica de destrucción masiva”, incluidas “las bombas que suelta un criminal como de [Benjamin] Netanyahu sobre Gaza.

El gobierno de Petro rompió relaciones con Israel en mayo pasado.