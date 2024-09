Se acabó la paciencia con Chicharito Hernández

Javier Hernández no ha tenido un regreso estelar con las Chivas de Guadalajara. El goleador histórico de la selección mexicana llegó al Rebaño Sagrado a principios de año como una solución a la falta de un delantero de renombre dentro del club. El tiempo no le ha dado la razón a la directiva de las Chivas con esta contratación.

Chicharito no ha mostrado el mejor nivel en su regreso a las Chivas de Guadalajara. Su falta de ritmo y las lesiones han condicionado este segundo paso por el rebaño Sagrado. David Faitelson arremetió contra el desempeño de Javier Hernández.

“Chicharito (Hernández) ha vendido más camisetas que goles, ha vendido más expectativas que realidades, Chicharito no ha sido la solución (en Chivas)“, dijo el analista.

No está de más recordar que Javier Hernández regresó a las Chivas de Guadalajar luego de superar una fuerte lesión que lo sacó de Los Angeles Galaxy y el fútbol de Estados Unidos.

En este sentido, David Faitelson explicó que la directiva del Rebaño Sagrado estaba consciente del jugador que llegaba a la Liga MX. Con 36 años, el estado físico del exdelantero del Real Madrid le ha pasado factura.

“Lo de Chicharito, con todo respeto, ha sido un fiasco, una frustración absoluta, cuando no está lesionado y ocurre ese milagro que aparece en la cancha, su nivel no es suficiente. Nadie engañó a Chivas, muchos advertimos del riesgo de contratar“, agregó.

Cómo le ha ido a Javier Hernández

“Ha vendido más camisetas que goles“, esta fue la dura afirmación de David Faitelson que no está muy alejada de la realidad. Hasta ahora, en su regreso al Rebaño Sagrado, Javier Hernández solo ha marcado un gol.

Desde principios de año hasta ahora, Chicharito ha jugado 17 partidos. En 691 minutos dentro del campo, el goleador histórico de la selección mexicana solo ha aportado un gol y una asistencia. Claramente estos no son los números que se esperan de un jugador de la envergadura de Chicharito.

“A Chivas no le alcanza para ganar partidos y no le alcanza, por ende, para el protagonismo que su historia reclama como club. Si la grandeza de Chivas depende de eso, no hay más remedio que admitir que no está para esa grandeza. Ganar títulos se ha convertido en una misión casi imposible”., concluyó.

