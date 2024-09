Toni Kroos sobre la mano de Cucurella: “Les tomó 3 meses darse cuenta algo que pasó en 1 segundo”

Toni Kroos, ex jugador del Real Madrid y de la selección nacional de Alemania, tuvo palabras sobre el reciente informe del Comité de Árbitros de la UEFA, en el que se consideró que la mano del lateral español Marc Cucurella dentro del área en partido de la Eurocopa 2024, luego del disparo de Musiala, era totalmente punible y por lo tanto, el árbitro principal británico Anthony Taylor debió haberla sancionado como tiro penal.

Kroos habló claro y directo

Kroos, quien es uno de los líderes del fútbol germano y participó en dicho partido donde España terminó eliminando a Alemania en la Eurocopa que se celebró en su nación, ya tuvo palabras críticas bastante fuertes de la acción de Cucurella y ahora se ha referido sobre lo anunciado por el Comité de Árbitros: “Han tardado tres meses en darse cuenta de que había una mano, algo que casi todo el mundo ha podido ver en un segundo. Eso me tranquiliza mucho (risas). ¿Puedo decir que ahora soy campeón de Europa porque lo han confirmado oficialmente? No lo creo”, afirmó el alemán en medio de la narración de un partido de la ‘Icon League’ (su liga al estilo Kings League) y que recoge Bild.

Una despedida manchada y dolorosa en Alemania

El ex jugador del Real Madrid siempre ha sido muy criticó con una acción que tuvo como resultado su último partido como jugador profesional y lo más doloroso fue el contexto; representando a Alemania, en su país, por el pase a una semifinal y poder proclamarse campeón de la Eurocopa, la despedida perfecta.

“Me he contendido hasta hoy… No estaba en condiciones de ver que se trataba de una mano relativamente clara, por lo que no estaba molesto con el árbitro en ese momento. Por supuesto, luego presté atención al árbitro. Él opinó que ni siquiera tenía que mirarlo Sólo me enfadé cuando lo vi después, así que… dejémoslo así”, le dijo a su hermano Toni, semanas después del campeonato, en el podcast ‘Einfach mal Luppen’. En su momento también compartió que se sintió totalmente engañado por el juez principal: “En el campo confié erróneamente en él. Creo que al menos debería haberlo mirado. Pero creo que el problema es que sabía que, si lo miraba, tenía que darlo. Los propios árbitros no saben al 100 por ciento cuál es la interpretación. Al final lo único que pudimos hacer fue aceptarlo”.

“Nos han engañado…”

Lothar Matthäus, una leyenda viviente del fútbol mundial y alemán, se ha caracterizado siempre, por ser muy ácido, frontal y directo en sus análisis, y en esta ocasión no se mordió la lengua a valorar el hecho: “Si es cierto que la UEFA admite ahora que fue una decisión equivocada, es evidente que nos han engañado! Entonces la supuesta instrucción fue sólo una excusa. La verdad es que es una lástima que ahora admitamos lo que todo el mundo vio entonces”, afirmó la leyenda alemana en declaraciones recogidas por Bild.

