5 Funciones de Android que tienes que probar ya

Los teléfonos de gama media con Android han evolucionado de tal manera que ahora incluyen muchas funciones ocultas que pueden hacerte la vida más fácil. Si eres usuario de Android y crees que ya lo has explorado todo, hay algunas herramientas poco conocidas que definitivamente deberías probar.

Estas funciones no solo optimizan tu experiencia diaria, sino que también te permiten sacar más provecho de tu dispositivo sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas. A continuación, te presentamos cinco funcionalidades que podrías estar ignorando y que vale la pena conocer.

5 Funciones de Android poco conocidas que tienes que probar

1. Compartir Wi-Fi a través de un código QR

Una de las características más útiles que muchos desconocen es la posibilidad de compartir tu conexión Wi-Fi mediante un código QR. Si alguna vez has tenido que leer una contraseña larga para que alguien se conecte a tu red, esta función te ahorrará tiempo y esfuerzo. Simplemente ve a los ajustes de Wi-Fi en tu dispositivo Android, selecciona la red a la que estás conectado y verás la opción para generar un código QR. La otra persona solo tendrá que escanearlo con su cámara y se conectará automáticamente, sin necesidad de escribir la contraseña. Esta es una forma rápida y segura de compartir tu conexión sin complicaciones.

2. Clonación de aplicaciones para gestionar múltiples cuentas

Si usas varias cuentas para servicios como WhatsApp o Facebook, ya no necesitas descargar aplicaciones adicionales para gestionarlas. Android incluye la opción de duplicar aplicaciones en la mayoría de los dispositivos de gama media. Esto significa que puedes tener dos versiones de la misma aplicación instaladas, cada una con una cuenta diferente. Para activar esta función, dirígete a los ajustes de tu teléfono, busca la opción de “Aplicaciones duplicadas” o “Clon de aplicaciones”, y selecciona aquellas que deseas clonar. De esta manera, podrás separar tu vida personal y profesional sin esfuerzo.

3. Personalización avanzada del Modo No Molestar

El Modo No Molestar de Android ha sido subestimado por muchos, pero con la configuración adecuada, puede convertirse en tu mejor aliado para mantenerte enfocado y sin interrupciones. Lo que muchos no saben es que puedes personalizar este modo de forma muy detallada. Por ejemplo, puedes permitir que solo ciertos contactos o aplicaciones te envíen notificaciones, bloquear llamadas de números desconocidos o incluso establecer reglas automáticas según la hora o tu ubicación. Si aún no lo has probado, esta funcionalidad puede hacer que tu día a día sea mucho más tranquilo, sin necesidad de desconectar por completo tu teléfono.

4. Atajos de gestos para abrir aplicaciones rápidamente

En lugar de buscar entre varias pantallas de inicio o menús, muchos dispositivos Android permiten activar aplicaciones y funciones mediante gestos. Esta función, aunque no es nueva, sigue siendo desconocida para una gran cantidad de usuarios. Dependiendo de la marca y el modelo de tu teléfono, puedes encontrar la opción de configurar gestos en los ajustes de “Accesibilidad” o “Funciones avanzadas”. Por ejemplo, podrías dibujar una letra en la pantalla cuando está apagada para abrir directamente la cámara, o deslizar dos dedos para silenciar llamadas entrantes. Estos atajos pueden agilizar tareas comunes y mejorar tu productividad.

5. Configuración de pantalla dividida para multitareas

El modo de pantalla dividida es otra función poco explorada, pero extremadamente útil, especialmente si necesitas realizar varias tareas al mismo tiempo. Puedes, por ejemplo, tener abierta una videollamada en una parte de la pantalla mientras revisas correos o tomas notas en la otra. Para activar esta función, simplemente accede al menú de aplicaciones recientes y selecciona la opción de dividir pantalla en las aplicaciones que deseas usar simultáneamente. Aunque algunas apps no soportan este modo, la mayoría de las aplicaciones populares sí lo hacen, lo que lo convierte en una herramienta clave para el multitasking.

Estas funcionalidades, aunque ocultas para muchos usuarios, están diseñadas para mejorar la eficiencia y comodidad del día a día. Desde compartir tu red Wi-Fi de forma sencilla hasta gestionar múltiples cuentas o mejorar tu productividad con gestos y pantalla dividida, los teléfonos Android de gama media tienen mucho más que ofrecer de lo que solemos explorar. Si aún no las has probado, es momento de sacar el máximo provecho de tu dispositivo y hacer tu vida más fácil con estas herramientas.

