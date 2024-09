A latinos les preocupa la economía: Kamala Harris tiene un mensaje para estos votantes desde Pittsburgh

Los problemas que más preocupan a los votantes latinos son la economía, con el alza de los precios y el costo de la vivienda al frente, por ello la vicepresidenta Kamala Harris ofrecerá un discurso enfocado en su filosofía económica para Estados Unidos.

“Ella piensa describir cómo creció en un hogar de clase media donde ‘entendía las presiones de llegar a fin de mes’, describiendo a su madre sentada hasta tarde en la noche en la mesa de la cocina, con una pila de facturas frente a ella, tratando de que todo funcionara”, dijo un funcionario de la campaña Harris-Walz a este diario. “Esta es una escena que se repite todos los días en millones de hogares en todo Estados Unidos hoy en día, piensa [la vicepresidenta] agregar”.

En su discurso, la vicepresidenta se enfocará en tres pilares sobre lo que llama una “economía de oportunidades”: (1) reducción de costos, (2) inversión en la innovación y el espíritu emprendedor estadounidenses, y (3) liderazgo mundial en las industrias del futuro, se adelantó.

La semana del debate presidencial, un sondeo del Intelligence Center de My Code para La Opinión reveló las preocupaciones de los votantes latinos, la inflación lideró en menciones con el 31%, seguido del 22% de quienes hablaron de la necesidad de una vivienda asequible y el 17% sobre la violencia con armas y tiroteos masivos.

También se mencionó la situación económica “en general”, que empató con 16% de mencione con la violencia armada, mientras la inmigración se coloca como el quinto tema con 14%, luego la salud reproductiva con 10% y la equidad racial con 9%.

El mense que la vicepresidenta Harris ofrezca en el Club Económico de Pittsburgh será particularmente significativo para latinos, quienes podrán conocer más sobre la filosofía económica de la demócrata, de cómo guía su visión y sus planes para proteger y expandir la clase media y cómo esa visión representa un contraste fundamental con la filosofía y el enfoque económicos del expresidente Donald Trump.

“Para Donald Trump, nuestra economía funciona mejor si funciona para aquellos que poseen los grandes rascacielos, no para quienes los construyen, no para aquellos que los instalan, no para aquellos que limpian los pisos”, es parte del mensaje que la vicepresidenta ofrecerá, según la fuente.

La vicepresidenta abordará parte de su carrera, como una “orgullosa funcionaria pública”, con una visión capitalista que entiende las “limitaciones del gobierno”, pero ofrecerá una visión “pragmática”, enfatizando la búsqueda de soluciones prácticas y realistas, en lugar de estar “atada por la ideología”.

“Ella expondrá su punto de vista de que, para hacer crecer la clase media, hay que trabajar en asociación con el sector privado y los empresarios, y hará un guiño a cómo ha dedicado toda su carrera a ello”, adelantó la fuente.

Parte de sus menciones incluirán la labor que realizó como Fiscal General, que le permitió trabajar con la comunidad empresarial en un acuerdo público-privado que, por ejemplo, fortaleció la protección de la información de los consumidores en las aplicaciones móviles.

Desde la Administración Biden, la vicepresidenta lideró esfuerzos para convocar a bancos de consumo, firmas de inversión, compañías de tecnología y organizaciones filantrópicas.

“Como resultado, la administración consiguió miles de millones de dólares para entregar capital y recursos a las pequeñas empresas desatendidas y a los prestamistas comunitarios que las atienden”, se presume que expondrá.

Hay propuestas que la vicepresidenta volverá a abordar, como lo hizo en eventos en Carolina del Norte sobre la reducción de costos y en New Hampshire sobre la inversión en el espíritu emprendedor.

“Estas propuestas, en conjunto, ayudan a los votantes a entender cómo sus prioridades encajan en su visión económica más amplia para el país”, consideró la fuente.

Pittsburgh es destacable como ciudad, ya que ayudó a construir la clase media en EE.UU. al impulsar el auge de la fabricación industrial hace 100 años, incluido el nacimiento del movimiento laboral.

Proyectos de impacto positivo para latinos

La vicepresidenta Harris ya ha apoyado algunas propuestas que pueden beneficiar a los votantes, latinos, como la ampliación del Crédito Tributario por Hijo, que en 2021 se incluyó en el Plan de Rescate Estadounidense y apoyó a 18 millones de niños latinos, lo cual ayudó a reducir la pobreza infantil latina a la mitad.

Ahora propone ampliar ese crédito, además de impulsar uno adicional para familias con niños recién nacidos, para otorgar beneficios de hasta $6,000 dólares.

También el Crédito Fiscal por Ingresos del Trabajo podría ser ampliado, como hizo en 2021, lo cual benefició a 2.9 millones de trabajadores latinos.

“La propuesta de la vicepresidenta Harris de restablecer este crédito fiscal ampliado ayudaría a una cantidad similar de latinos”, se indicó.

Además defenderá una ayuda para el pago inicial de $25,000 para vivienda y destacará su plan de construir hasta tres millones de viviendas asequibles.