Claudia Sheinbaum defiende descartar invitación al rey de España tras no responder a carta de AMLO

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer a través de sus redes sociales la razón por la cual no invitó al rey de España, Felipe VI, a su ceremonia de investidura del próximo martes 1 de octubre.

Sheinbaum señala que la razón principal de este desdén fue porque el monarca español no respondió a la carta del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, donde se le propuso una ceremonia conjunta en la que se expresara el reconocimiento de los agravios causados por España a México durante la época de la conquista.

“Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación”, señala Claudia Sheinbaum en un comunicado.

La próxima mandataria mexicana precisó que el pasado 1 de marzo de 2019, el presidente López Obrador envió de manera personal al rey Felipe VI dicha misiva en la que con motivo de los 200 años de vida independiente de México, se le proponía una ceremonia conjunta al más alto nivel donde “el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa”.

Claudia Sheinbaum también dijo que recibió una llamada “hace un par de días” del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien le informó que España no enviará a ningún representante a su toma de posesión por haber excluido al rey Felipe VI de la invitación a ese acto.

“El gobierno de España ha decidido no participar en la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal el próximo 1 de octubre. En el mes de julio pasado se envió una nota diplomática, por medio de la cual se invitó al presidente de su gobierno, Sr. Pedro Sánchez Castrejón a asistir a dicha ceremonia. Hace un par de días me llamó y conversamos sobre el particular”, menciona al inicio del comunicado.

El enojo de España por no invitar al rey Felipe VI

El Gobierno español subrayó que la decisión de no enviar a ningún representante a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum al haber excluido a Felipe VI de la invitación a ese acto, se ha adoptado en defensa del jefe del Estado y ante una actitud de ese país que considera inexplicable.

El Ministerio de Asuntos Exteriores difundió un comunicado en el que considera “inaceptable” la actitud del Gobierno mexicano y fuentes del Ejecutivo aseguran que “no se entiende” la exclusión de Felipe VI de la invitación oficial.

Además del rey, que es quien acude a las tomas de posesión de los presidentes latinoamericanos, estaba previsto que acudieran el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

El mandato del presidente saliente, en cuya toma de posesión sí estuvo presente el rey de España en diciembre de 2018, ha estado salpicado de la polémica en las relaciones bilaterales con el argumento de que España debía pedir disculpas por la conquista del país y por sus críticas a las empresas españolas, especialmente Repsol.

Además de la carta enviada en marzo de 2019 al monarca español, el presidente López Obrador ha insistido en señalar sobre las críticas a la conquista española como en agosto de 2021 y en febrero de 2022, cuando habló de “pausar” las relaciones con España y con las empresas españolas.

El otro frente polémico en las relaciones entre España y el gobierno de López Obrador ha sido la presencia de las compañías españolas en el país, especialmente la energética Repsol, a la que acusó en junio de 2019 de lucrarse a costa de licitaciones otorgadas por el Gobierno mexicano desde 2003. “A mi no me paga Repsol, me pagan los mexicanos”, aseguró en aquel momento.

