El “Perro” Bermúdez arremete contra André Jardine

En la Liga MX se ha desatado una polémica por la regla menores. André Jardine reconoció que está en desacuerdo con la aplicación de esta normativa. Enrique Bermúdez criticó la actitud del estratega del Club América.

La regla de menores establece que los jugadores Sub-23 deberán acumular 1,000 minutos jugados al final de la temporada. Esta regla no ha sido seguida al pie de la letra por los clubes grandes de México como el América. Ante el desacuerdo de Jardine, el “Perro” Bermúdez considera que al entrenador brasileño no le importa el fútbol mexicano.

“Increíble que Jardine de América y Paiva de Toluca se opongan a la regla de menores; queda claro que les vale sombrilla el futbol mexicano y sólo piensan en su cartera, ¿cómo la ven?“, dijo Bermúdez a través de las redes sociales.

Increible que Jardine de @ClubAmerica y Paiva de @TolucaFC , se opongan a la Regla de menores, queda claro que les vale sombrilla el #futbolmexicano y solo piensan en su cartera!!!! como la ven ? — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) September 25, 2024

¿Qué dijo André Jardine?

El entrenador de las Águilas del América cuestionó de forma tajante la aplicación de esta regla. El estratega brasileño argumentó que un club como el América no está para desarrollar jugadores. Los objetivos de los azulcremas son más grandes que aportar jugadores jóvenes a El Tri.

“Aquí defendemos los intereses de América. Con todos los respetos a la selección mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para la selección. Al paso que esto va a suceder por consecuencia natural”, dijo Jardine.

“No estamos para formar jugadores para la Selección Mexicana, aquí defendemos los interés de América” 😳



André Jardine critica fuertemente la regla de menores de la Liga MX porque considera que es injusta para los equipos grandes ❌ pic.twitter.com/czEKgsNm4A — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 20, 2024

André Jardine argumentó que el América es uno de los equipos que más jugadores aporta en la selección de México. El brasileño insistió en que colocar jóvenes en la Liga MX, obligatoriamente, no debe ser una prioridad en un torneo profesional y del prestigio y nivel de la Liga MX.

“Creo que somos uno de las equipos que más coloca jugadores en la selección mexicana y otras tantas, pero este tema no, el tema de colocar jugadores en la selección no puede ser el tema número uno de una liga y creo que no encuentro en ninguna otra liga del mundo algo similar. Por tanto, no me parece ser algo que está correcto, pero bien, vamos adaptando e intentando cumplir también con este tema”, agregó.

A las Águilas del América aún le falta más de la mitad de los minutos para poder cumplir con esta norma (acumulan 477.6). El conjunto azulcrema es el decimotercer equipo en la tabla de cumplimiento de esta normativa.

Los extranjeros diciéndonos que hay que traer más extranjeros… — Amara_Madon (@MadonJoma) September 25, 2024

