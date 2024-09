Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de septiembre de 2024

Piscis

Deja de desconfiar de tu pareja en caso de tener, algunas veces tus celos son muy fuertes y llegas al punto de fastidiar. Si tienes pareja discusiones y pleitos que se resolverán al finalizar la siguiente semana. Cuida tu salud y estado físico pues en próximos días te sentirás algo cansado o cansada y sin ganas de nada. Se vienen chismes dentro de la familia que te pondrán de mal humor. Las relaciones son un compromiso, sino estas dispuesto o dispuesta a respetar a quien tendrás como pareja mejor no te comprometas o no prometas algo que estas lejos de cumplir. Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro. No temas para ir por eso por lo que has soñado desde hace tiempo, recuerda que la vida te pondrá grandes oportunidades en tu camino y solo dependerá de ti el tomarlas o dejarlas ir. Ten mucho cuidado con tu forma de ser y tu forma de expresarte con las personas que quieres, o de lo contrario, podrías cometer un grave error a ofender a quienes significan mucho para ti.

Acuario

Ten mucho cuidado con seguir cometiendo los mismos errores, deja de encariñarte con la piedra y sigue tu destino. Nuevas amistades se aproximan y la posibilidad de realizar un viaje. Una amistad tuya te contará un secreto que te dejará algo sorprendido o sorprendida, no temas a cambios en el área de los negocios o dineros pues dichos cambios te beneficiarán mucho. Cambios muy perros en tu estado de ánimo y como no, eres muy de que en días eres una la mas bondadosa y buena onda y otros eres el mismo diablo, cuida más esa parte pues podrías herir a personas que son muy importantes para ti. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad en el cual podrías aflojarle las caricias, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue. No te confundas en tus sentimientos y trata de ver más por ti antes de querer solucionarles la vida a otras personas cuando sabes muy bien quien más necesita ayuda eres tú. Recuerda bien de dónde vienes y hacia dónde te diriges pues podrías perder tu rumbo por ir detrás de una persona que no vale la pena, guarda tus rencores y orgullo pues podrías perder lo que más quieres.

Capricornio

Se vienen grandes cambios en tu forma de ser y de actuar. Recuerda de dónde vienes, no pierdas el piso y continúa tu travesía por conseguir tus metas y tus sueños, algunas ocasiones te sentirás un poco decaído o sin ganas de seguir, eso se debe a la falta de sueños sólidos no esperes llegar al final de la escalera si no eres capaz de subir peldaño por peldaño. Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser bonito, es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tú. Cuídate de mujer de pelo castaño le gusta mucho meter cizaña y chisme y más si tienes una relación pues podría ocasionarles problemas. Cuídate al salir de casa pues están propensos accidentes y pérdidas de objetos o dinero. Tu salud se verá afectada en próximas fechas, pero sabrás salir adelante, necesitas cuidarte mucho en eses aspectos pues se visualizan infecciones y dolores en articulaciones. No es momento para depresiones absurdas, atiene tu vida y deja que el mundo ruede.

Sagitario

Recuerda que las terceras oportunidades son bajo tu responsabilidad, después no te quejes. En el área de la salud bajarás unos kilos estos días, trata de no consumir tantas harinas o refrescos o de lo contrario podrías desarrollar problemas de colitis y retención de líquidos. No es momento de regresar a lo mismo, te rodean muchos chismes sobre tu persona y vienen de una vieja chismosa de tu trabajo o vecina. En el amor se ve un escenario complejo pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños y metas. El amor ha de llegar cuando tenga que ser, si lo apresuras buscando cada persona que conoces solo lograrás equivocaciones y saldrás más y más lastimado o lastimada de lo que quizás ya te encuentras. Termino de relaciones. Hay días en que quieres comerte al mundo y otros en los cuales sientes que no logras avanzar por nada. Cuida tus cambios de humor pues podrías dañar a personas que significan mucho para ti.

Escorpión

Ya no busques más, date la oportunidad de conocerte como persona antes de entablar cualquier relación o pensar en hacerlo, sueles deprimirte si te va mal en algún ámbito de tu vida y no aprendes de las situaciones o de tus errores. No vivas de recuerdos y aprende a ver la vida como es, en la medida que avances y seas más positivo o positiva lograrás consolidar tus sueños. No permitas que la monotonía o rutina arruinen lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se estanque. En lo sentimental hay cansancio y angustia, podrías estar pasando por una racha complicada, te será difícil salir de ella, necesitas aprender a lidiar con tu soledad y darte cuenta de que no necesitas a una persona a tu lado para sentirte completo. Si tienes algo de tu pasado que no te deja avanzar en las próximas semanas comenzarás a soltar todo eso y comenzarás una vida bastante plena. Oportunidad de mejorar ingresos mediante un negocio que estarás planeando en próximas fechas.

Libra

Amistad te revelará secreto que te dejará algo sacado o sacada de onda. En tu trabajo te sentirás muy bendecido sin embargo una mala cara de compañero o compañera podría incomodar tu día. No recurras a la venganza, recuerda que te sueles cobrar muy caro las traiciones, déjale esas cuestiones al tiempo y al karma que de este mundo no se irán sin antes pagar el daño que te pudieron haber causado en el pasado. Quien te quiera pagará tu precio quien no que se quite de la puerta y deje pasar a la clientela. Ten presente que tus proyectos son buenos, el problema es que no le pones el empeño que requieren. Estas por realizar un trámite que se dará de la mejor manera. No te permita caer ni fracasar por nadie, recuerda quién eres y lo que vales, ya no es momento de perder el tiempo. Se visualiza embarazo en familiar o amistad. Amistad necesitará de tu apoyo. Tienes todo para lograr un buen trabajo y una vida plena sin embargo algunas veces te entretienes demasiado en cosas que no te dejan nada de provecho.

Virgo

Días en los que reflexionará mucho y te darás cuenta de que nadie vale tanto la pena para hacer sacrificios más que tu propia familia. Te enteras de ciertas cuestiones que te costará trabajo creer de una persona cercana sin embargo los hechos demostrarán que es verdad. Un viaje se aproxima y la oportunidad de cambiar hasta de trabajo. Ten cuidado con tus gastos, podrías llenarte de deudas. Te vienen cambios en tu economía que te van a beneficiar mucho pero deberás de cuidar tu cartera porque podrían venir gastos que no están en tus manos. Te encanta la buena vida, los viajes, la comodidad y el dinero y gracias a eso atraerás todo lo que deseas y más. Ve tras tu objetivo y no te detengas por nadie, recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento y si tú no pones de tu parte para que se te de lo que quieres y deseas las cosas no van a caer del cielo. Es probable que recibas un detalle en poco tiempo de una persona muy especial, ese tipo de personas son las que necesitas y mereces en tu vida.

Leo

Ya no temas a nuevas oportunidades en lo laboral y en área sentimental. No dejes cosas pendientes para otros días o podrías meterte en graves problemas. No temas para vivir y ser feliz si te equivocas lo vuelves a intentar, pero nunca te quedes con ganas de hacerlo. No caigas en errores que ya cometiste, que nadie te quite el sueño, aprende a vivir en soledad y de manera independiente. Momentos en los cuales deberás soltar todo eso que ya ha dolido mucho pues está por llegar una persona de tu pasado que te enseñara nuevamente el verdadero sentido de la felicidad, solo llegará a sanar heridas para volver a irse de tu lado, aprovecha y vive el momento. Si ya tienes una relación aléjate de la monotonía pues podría estar perjudicando mucho la relación. Muchas oportunidades laborales y en los amores se espera solo diversión. Noticias inesperadas sobre cierta persona del pasado aparecerán mediante red social o una amistad que te dará la noticia. Persona de piel clara se acerca con buenas intenciones te lo mostrará con hechos. Se visualizan amores de una noche, cambios en tus estados de ánimo, posibilidad de encamamiento y cuestiones que tienen que ver con pérdidas de objetos o los dineros.

Cancer

Enfermedad en miembro de familia, y cambios repentinos de humor. Amistad del pasado te pedirá disculpas o intentará acercarse a ti. Tu problema es esperar que la gente actúe o piense como tú, no te estreses y mejor aprende a ver que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú. No te atontes, es necesario que mentalices hacia dónde vas y qué vas a hacer para lograrlo, no te deprimas sino tienes alguien a tu lado, recuerda que viniste solo y solo te irás. Debes aprender a creer un poco más en ti antes que las demás personas, tú eres el centro del universo y a nadie más que a ti le corresponde sacar adelante tu vida. Pon un alto a esos comentarios negativos de tus amistades que no te permiten avanzar o seguir de pie, necesitas hacer recorte de personal en ese ámbito pues en próximas fechas podrían traicionarte y será dolorosa la traición. Persona de piel blanca y ojos claros podría aparecer en cualquier momento y cambiar tu forma de pensar sobre ciertas cosas que te preocupan.

Géminis

Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas el piso por aparentar alguien que no eres. Ten presente que vida solo es una que nadie te diga cómo vivirla, disfruta al máximo el placer de estar vivo o viva y trata de ver la vida de manera distinta, ya no tan mendiga, ya no tan traicionera, ya no tan falsa. Aprende a soltar y dejar ir que no te afecten las decisiones que toman otras personas, tienes todas las posibilidades de sobrevivir sin ellos así que deja de lamentarte y comenzó por atender tu vida. Cambios en la casilla del dinero, andarás modo jodida, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suele gastar en tonterías y media que no necesitas. Te vienen oportunidades buenas en lo laboral y en el amor sin embargo hay cuestiones negativas que no te permiten avanzar pues cargas con karmas de tu pasado que a la larga pesarán mucho en tu vida. Vienen cambios en lo laboral pues hay cambio de empleo o mejoras en un puesto de trabajo, inclusive algo que has estado pidiendo en el ámbito de los trabajos se te dará muy pronto.

Tauro

Recuerda de no mendigar cariño y amor que no naciste pa vivir de rodillas. Ten cuidado con cambios de humor y en tu personalidad estás en un proceso de maduración muy fuerte y podrías desarrollar actitudes y poses muy fuera de lugar. Posibilidades de cambios en tu estado de ánimo y oportunidad de nueva relación, podría surgir amor o interés por una amistad más pronto de lo que te imaginas. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos. Posibilidades de bajar de peso, ten cuidado con infecciones estomacales o con tu alimentación podrías exponerte algún virus o bacteria. Recuerda que la gente siempre te busca porque sabes dar paz, amor y comprensión. Cuídate de cambios en tu salud pues podrías enfrentar una infección la cual te hará pasar muy mal momento. Persona morena o morena clara podría constituir un obstáculo para tu progreso, aprende hacer un lado a quien no te sirve. No permitas que nadie te robe tu felicidad, ni que nadie intente manipularte con cuestiones del pasado, deberás de ser muy muy inteligente para sacar esas personas de tu vida, o de lo contrario, te ocasionarán muchos problemas más adelante.

Aries

Ten presente que la cuestión de los negocios se ve incierta, debes de ver en qué apuestas y en qué no, sino es seguro lo que harás no te arriesgues aún pues no son buenos tiempos para hacerlo. Cuidado con propuestas indecorosas en el amor o relaciones de pareja que pudieran hacerte perder tu valor como ser humano. Amistad necesitará mucho de tu apoyo. En esta semana se presta oportunidad para salir de fiesta con persona con la que tienes mucho que no ves, date la oportunidad de divertirte y no te cierres a nuevas oportunidades. Vienen días muy perros para ti, pero deberás de ponerte las pilas si quieres conseguir eso que traes en mente. Un dolor en la espalda o ciática podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu salud a quien has descuidado por pura flojera. Deja que la vida te sorprenda en el amor, pero tampoco te quedes encerrado en casa por que sin duda ahí tampoco llegará.