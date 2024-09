Lewandowski le da el triunfo al Barcelona y desata la euforia de su DT: “Es el mejor 9”

Con un solitario gol, Robert Lewandowski le dio el triunfo al FC Barcelona este miércoles en el juego contra el Getafe y desató la euforia de su DT, Hansi Flick, quien al término del partido declaró que su 9 es el mejor de los últimos 10 años.

“Para mí es el mejor ‘9’ en la última década. Su trabajo es jugar delante de la portería y marcar, y lo está logrando. Tiene jugadores alrededor que le pueden asistir y de cara al gol es fantástico”, comentó el entrenador alemán en conferencia de prensa del Estadio Olímpico Lluís Companys.

Flick, que se medía por primera vez al Getafe desde su llegada al Barcelona, aseguró que en el club ya le habían explicado que “normalmente” los encuentros contra el conjunto madrileño son “muy igualados”, y se mostró “orgulloso” por la combatividad de sus futbolistas.

Y no es para menos, ya que en la cancha el encuentro estuvo muy cerrado, aún después del gol del artillero polaco, que llegó tras un error del guardameta Soria, quien no atajó un centro de Kounde por la derecha y dejó muerto el balón dentro del área chica a los pies de Lewandowski, quien no perdonó el 1-0.

Aún con el marcador en contra, el Getafe siguió defendiéndose con efectividad y anuló a la ofensiva blaugrana, aunque el contragolpe que esperaban nunca llegó y, apenas con un disparo a los tres palos que no fructificó, tuvieron que conformarse con la derrota por la diferencia mínima.

“En la primera parte hemos combinado y hemos dado buenos pases, pero ellos han podido cerrar espacios. Con todo, hemos luchado durante todo encuentro con una mentalidad fantástica. Y estoy contento con la afición, porque ha respondido cuando la necesitábamos”, afirmó Flick.

El posible fichaje de Wojciech Szczesny

Cuando le hicieron a Flick la pregunta del momento, que involucra al portero polaco Wojciech Szczesny, quien se rumora que sería el sustituto bajo los tres palos de Taer Stegen, después de la lesión que lo dejará fuera toda la temporada, el DT no quiso hablar al respecto, solo dijo que cuentan con Iñaki Peña, el suplente, aunque reconoció que necesitarán a alguien con más experiencia, anticipándose a cualquier posible contratiempo.

“Iñaki solo tiene 25 años, los demás porteros son muy jóvenes y necesitamos experiencia por si le pasa algo. Veremos qué sucede”, concluyó.

