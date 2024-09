‘Nadie está seguro’, dicen pasajeros de Metro

Pasajeros que usan a diario el sistema de transporte público de autobuses y trenes de Metro desconfían de la seguridad que proporciona la agencia, máxime después del asesinato de un usuario que fue abatido de múltiples balazos y del arresto de un sospechoso que secuestró un autobús la madrugada del miércoles.

“Nadie está seguro, en ninguna parte de Los Ángeles”, dijo la señora Rosa Aguilar, antes de subirse al autobús en la esquina de la calle Figueroa y el Manchester Boulevard. “Siempre se suben afroamericanos y comienzan a pelear cuando uno los mira”

A las 12:45 a.m., en dicha intersección del área de Vermont Knolls comenzó la persecución policiaca del autobús secuestrado por Lamont Campbell, de 51 años de edad. El sospechoso está detenido bajo acusaciones de asesinato y se le impuso una fianza de $2 millones de dólares.

Investigadores creen que el sospechoso disparó a la víctima mortal, antes de emprender el secuestro del autobús.

En las últimas semanas ha habido una serie de situaciones de violencia en el sistema de transporte Metro. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Uno de los pasajeros que logró escapar de la escena fue atropellado por un automóvil y resultó herido, pero otras cuatro personas permanecieron a bordo: el conductor del autobús, el pistolero y dos pasajeros.

Cuando se hicieron las llamadas a los despachadores del 911, el conductor del autobús activó el botón de pánico dentro del vehículo. Alertó a la policía y activó el mensaje de emergencia en las pantallas de luces en el exterior del autobús.

El autobús de Metro fue equipado con una barrera que permitía al conductor mantener el control del autobús. Esta medida ayudó probablemente a poner en riesgo a más personas dentro y fuera del autobús. Se espera que las barreras estén instaladas en todos los autobuses de Metro antes de fin de año.

El conductor del vehículo, que tampoco ha sido identificado públicamente, ha trabajado para Metro por más de 10 años y cubre la ruta de Eagle Rock a Highland Park y el centro de Los Ángeles, hasta el sur centro de la ciudad.

En ocasiones ni los mismos choferes de autobuses están a salvo. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Asalto con arma mortal

Según Donald Graham, subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, agentes acudieron al área de Manchester Boulevard y Figueroa, en respuesta a llamadas de radio de un disturbio y posible asalto con arma mortal a un autobús.

La policía localizó finalmente el autobús en la calle 117 y Figueroa.

“En ese momento el autobús fue detenido y agentes del Sureste {División Sureste del LAPD] cercaron el autobús e intentaron hacer contacto con ellos usando sus megáfonos”, dijo Graham. “El autobús respondió alejándose lentamente y en ese momento se inició una persecución”.

La persecución duró aproximadamente una hora y los policías, que lanzaron bandas de púas para ponchar las llantas, permanecieron detrás del autobús hasta el centro de Los Ángeles.

El peligroso viaje llegó a su fin cerca de las calles Alameda y Sexta, después de un tenso enfrentamiento entre los equipos de tácticas especiales, SWAT, que habían rodeado el autobús y al sospechoso que estaba dentro.

Un video de la tensa situación muestra a un oficial gritando por un altavoz: “Metro Bus 5858, aquí LAPD. Estás rodeado. Salgan con las manos en alto, uno por uno”. El video mostró al conductor sentado inmóvil con las manos levantadas.

El video luego mostró pequeñas explosiones de granadas lanzadas por la policía antes de que agentes protegidos con escudos irrumpieran en el interior del autobús.

Un pasajero escapó por una ventana y el conductor del autobús bajó y corrió hacia un lugar seguro detrás de un vehículo blindado mientras los agentes entraban y tomaban la situación bajo control.

“Me da miedo subirme al autobús; a veces prefiero que una amiga me lleve a mi trabajo”, dijo Silvia Morales, quien trabaja en una maquiladora en el sur centro de Los Ángeles.

“Una vez, a mí me agredió un afroamericano”, informó Patricia Alemán, una mujer salvadoreña. “Dicen que hay policías para cuidarnos en los buses, pero yo no los he visto”.

Detección de armas en Union Station

Aunque Janice Hahn, presidenta de la Junta de Supervisoras del condado de Los Ángeles, dijo que se tienen preguntan sin respuestas sobre qué ocasionó el tiroteo y secuestro del autobús.

“Lo que mucha gente está escuchando es que una vez más hubo un ataque violento en nuestro sistema de Metro”.

Hahn manifestó que urgen soluciones para evitar que la gente pueda llevar armas en el sistema de Metro.

“Si no puedes entrar a un juego de los Dodgers o a un concierto con un arma, no deberías poder subir al autobús o al tren armado”, dijo.

Añadió que, bajo su liderazgo en la Junta Directiva de Metro, ahora se cuenta con un programa piloto que está probando tres sistemas diferentes de detección de armas en Union Station y que podría expandirse “pronto” a todo el sistema.

Además, enfatizó que se necesita ver a más agentes de seguridad pública viajando en los autobuses y trenes, haciéndose más visibles como elemento disuasorio y hacer que los pasajeros se sientan más seguros.

La alcaldesa Karen Bass declaró que lo ocurrido en la mañana del miércoles ”no será tolerado. No tiene cabida en Los Ángeles, y el individuo arrestado debe rendir cuentas plenamente. Cada persona que conocemos tiene derecho a seguir con sus vidas, especialmente en nuestro transporte público”.

Bass indicó que trabajará con la presidenta de la Junta de Supervisoras, Janice Hahn, “para hacer que nuestro sistema sea más seguro”, y también se exploran nuevos conceptos que se pueden implementar para alcanzar el objetivo especial de la detección de armas.

Violencia: Un reflejo de la ciudad y el condado

Carlos Rico, directivo de seguridad y servicio policial de Metro, declaró a La Opinión que, ante la inseguridad en trenes y autobuses de Metro, desde mayo la agencia incrementó en un 20% la presencia uniformada, y se tiene contemplado instalar barreras en todo el sistema de autobuses para protección de los operadores.

Por razones de seguridad dijo que no podía especificar sobre el número de agentes o policías asignados.

“Creo que, cuando las personas hablan del sentido de inseguridad, eso, más allá de sentirse inseguros en un bus [autobús] o en un tren, es ya más de lo que se está viviendo en la ciudad y en el condado en cuanto a la seguridad”, declaró.

“La delincuencia que se vive en las calles influye en lo que está pasando en el sistema de transporte”.

Rico subrayó que el sistema en sí no es que sea inseguro.

“Todas estas situaciones de inseguridad, de delincuencia, son repercusiones de delitos que pasan en distintos lugares de la ciudad y nosotros, como agencia de transporte, estamos tomando mayores medidas para agregar más presencia uniformada [policías y agentes de seguridad] para resguardar a nuestros empleados, los choferes y los pasajeros, aseveró.

“Pero, acá lo que también necesitamos es mayor compromiso de las autoridades locales para controlar la delincuencia que está pasando regionalmente”, afirmó el representante de Metro.

¿Qué es lo que está fallando específicamente, para que la gente pueda decir que se siente segura de viajar en autobús o el metro?

“Hay varios programas piloto que se han implementado para incrementar la seguridad; las cifras en cuanto a la delincuencia pueden decir una cosa, pero si la gente no se siente segura eso también es un área importante en la cual tenemos que mejorar”, respondió Carlos Rico.

“Yo diría que Metro es una extensión de la ciudad. El sistema de Metro no funciona en un área exclusiva, pasa por las calles y distintas regiones de la ciudad y del condado; lo que sucede en las calles de la ciudad y el condado, indudable y desafortunadamente, a veces va a afectar al sistema de transporte. Yo no hablaría de fallas, porque en Metro estamos haciendo mejoras”.