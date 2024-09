4 productos de cocina que debes comprar en Dollar Tree: lo recomienda un chef profesional

Puede sorprenderte saber que no todos los chefs se dirigen a tiendas como Sur La Table o Williams Sonoma para satisfacer sus necesidades culinarias. Algunos chefs hacen de Dollar Tree su primera parada para encontrar productos de cocina esenciales que se ajustan a su presupuesto. Estos artículos no solo son económicos, sino que también pueden funcionar tan bien, si no mejor, que las alternativas costosas.

El portal GOBankingRates charló con el chef Nic Vanderbeeken, ejecutivo del restaurante Apéritif en Gianyar, Bali, quien compartió que es uno de los pocos profesionales que conjugan su experticia con las finanzas. Para él, hay cuatro tipos de productos de cocina valiosos en Dollar Tree y por los que no deberías pagar más en otros lugares.

1. Especias y condimentos

Aunque la variedad no es tan amplia, hay opciones muy asequibles que no debes pasar por alto. Puedes encontrar productos como el ajo en polvo y la cebolla en polvo de la marca Supreme Tradition. También hay sazonadores interesantes como el condimento de pimienta limón Kingsford y el sazonador de tomate albahaca de Colonna. Cada uno de estos productos tiene un precio de solo $1.25 dólares, lo que los convierte en una excelente opción para darle sabor a tus platillos sin afectar tu bolsillo.

2. Utensilios de horneado

Otro artículo fundamental en la cocina son los utensilios de horneado. Vanderbeeken sugiere adquirir espátulas, tazas de medir y cuencos para mezclar en Dollar Tree.

“Creo que estos artículos son fantásticos para cualquier chef, ya sea profesional o aficionado”, comenta el chef. “Puede que no sean de la más alta calidad, pero hacen bien su trabajo, especialmente cuando necesitas herramientas adicionales en un día ocupado en la cocina”.

Si un chef profesional lo dice, es porque sabe de calidad y funcionalidad. De esta manera, puedes equipar tu cocina sin gastar mucho.

3. Contenedores de almacenamiento

Los contenedores de almacenamiento también son esenciales. El chef menciona que utiliza una variedad de ingredientes diariamente y que tener opciones de almacenamiento es crucial para organizar la cocina. La sección de almacenamiento de Dollar Tree ofrece una gran variedad de cajas y cuencos, así como contenedores para huevos y yogur. Todo esto por solo $1.25 dólares. Tener un espacio organizado te ayudará a trabajar de manera más eficiente y a mantener tus ingredientes frescos.

4. Papel de aluminio y pergamino

Finalmente, no olvides los papeles de aluminio y pergamino. Estos son pilares en la cocina que Vanderbeeken siempre compra en Dollar Tree. En lugar de pagar precios altos en tiendas más grandes, prefiere abastecerse de estos productos durante sus visitas. Ambos son esenciales para hornear y cocinar, y son imprescindibles en cualquier hogar.

También te puede interesar: