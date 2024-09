Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 26 de septiembre al 2 de octubre

Jack O’Lanterns en Whittier Narrows

El evento Magic of the Jack O’Lanterns, en el Whittier Narrows Recreation Area (750 S. Anita Ave., South El Monte) regresa con una experiencia inmersiva en la que los personajes principales son miles de calabazas iluminadas talladas a mano. Además hay zonas de recreo con colchones inflables, nuevas escenas con calabazas y un show de luces y música programado cada 30 minutos. Termina el 2 de noviembre. Boletos desde $25. Informes magicofthejackolanterns.com.

Foto: Cortesía

Scary Farm en Knott’s

La edición de este año de Knott’s Scary Farm en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park), incluye dos nuevos laberintos y una experiencia nueva dedicada a la legendaria miembro de Scary Farm, Elvira, Mistress of the Dark. Hay diez laberintos, cinco zonas de miedo siniestras y tres shows. Algo de lo nuevo este año son los laberintos Eight Fingers Nine: The Boogeyman y Widows y la Yours Cruelly, Elvira EXXperience. En días selectos hasta el 2 de noviembre. Boletos desde $60. Informes knottsscaryfarm.com.

Foto: Knott’s Berry Farm

Cierre del festival Hola México

El cierre del Hola Mexico Film Festival exhibirá la cinta “Todos menos tú” en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles). Al final, la cantautora y activista Vivir Quintana, considerada por Forbes México como una de los mexicanos más creativos, ofrecerá un concierto. Mañana viernes 7:30 pm. Boletos $30. Informes holamexicoff.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Teatro bilingüe en el Margo Albert Theatre

La Bilingual Foundation of the Arts comenzará las presentaciones de Our Lady of the Tortilla en el Margo Albert Theater (3540 N. Mission Rd., Los Angeles). Se trata de una comedia que narra la vibrante y caótica dinámica de la familia Cruz. La obra alterna funciones en inglés y en español y es apta para todas las edades. A partir del viernes y hasta el 6 de octubre en días selectos. Boletos desde $30. Informes http://www.bfatheatre.org.

Halloween en Sesame Place

The Count’s Halloween Spooktacular ya abrió sus puertas en Sesame Place (2052 Entertainment Cir., Chula Vista). Los asistentes podrán divertirse con el desfile de los personajes del parque que estarán disfrazados. Habrá búsqueda de tesoros y trick-or-treat en todo el parque. La experiencia no tan espantosa, incluye atracciones, toboganes de agua y oportunidades de fotos. Todos los fines de semana hasta el 3 de noviembre. Boletos desde $60. Informes sesameplace.com.

Foto: Alyssa García

Pop-up de Pixar en Long Beach

Pixar Putt es una experiencia temporal que llegará por primera vez a la costa oeste; se trata de un campo de minigolf de 18 hoyos que incluye a los personajes más celebrados de los estudios Pixar y que está inspirado en las historias de cintas como Toy Story, The Incredibles, Monsters, Inc., Finding Nemo, Coco, A Bug’s Life, Wall-E e Inside Out. En el centro comercial 2nd & PCH (6400 E. Pacific Coast Hwy., Long Beach). Del sábado al 15 de enero. Boletos desde $25. Informes pixarputt.com.

Foto: Pixar Putt

Exhibición de arte en Glendale

El Library, Arts and Culture Department de la ciudad de Glendale (222 E. Harvard St., Glendale) presenta Blended Worlds: Experiments In Interplanetary Imagination, una exhibición en colaboración con el Jet Propulsion Laboratory y parte del evento de arte regional del Getty, PST ART: Art & Science Collide, que explora las intersecciones del arte y la ciencia, en el pasado, presente y en el futuro imaginable. Entrada gratis. Termina el 4 de enero. Informes brandlibrary.org/gallery.

Foto: Library, Arts and Culture Department

The Vampire Circus en el Montalbán

El Vampire Circus, una experiencia teatral que fusiona el arte, el teatro y la acrobacia, regresa al teatro Montalbán (1615 Vine St., Los Angeles) con un show situado en un universo fantástico en donde reinan las criaturas de la noche. Mezcla actos circenses terroríficos y al mismo tiempo divertidos. En días selectos hasta el 6 de octubre. Boletos desde $39. Informes thevampirecircusexperience.com.

Foto: Vampire Circus

Salsa en Union Station

Metro Art presenta una tarde baile y música en la Union Station ( 800 N. Alameda St., Los Angeles). La tarde comienza con lecciones de baile con los instructores Laroye Aña y Jhesus Aponte. Luego se presenta en vivo la banda La Verdad, liderada por el cantante Gabriel González. El DJ Tosstones amenizará entre los sets. Sábado 7 a 10 pm. Entrada gratuita. Informes unionstationla.org.

La final de Red Bull en Venice

La final de Red Bull BC One, una competencia de breakdancing, tendrá lugar en Venice Beach (1 Winward Ave., Venice). Con la participación musical de Redman. Compiten algunos de los bailarines de break dance más importantes del mundo, incluyendo algunos que participaron en las olimpiadas. Sábado 4 pm. Boletos $10. Informes redbull.com.