Cómo es la moneda de diez centavos de Roosevelt de 1975 que vale $350,000

Saca tus monedas del bolsillo, del bote de los ahorros o de cualquier lugar en donde tengas alguna pieza, porque podrías venderla en miles de dólares. La numismática está adquiriendo cada vez más relevancia conforme pase el tiempo y las monedas y billetes guarden historia y se hagan más viejos. Así lo muestra la próxima subasta programada para octubre. Y si tú quieres ser el próximo rico de tu área, busca si tienes la rara moneda de 10 centavos de Roosevelt de 1975, que podría valer hasta $350,000 dólares.

Esta moneda estadounidense, revestida de cobre y níquel, es considerada una de las más valiosas jamás acuñadas. Su valor se debe a su escasez y a un error de producción que la hace única.

La moneda de diez centavos de Roosevelt de 1975 es particularmente valiosa porque solo se conocen dos ejemplares. Estas monedas, conocidas como “No-S”, carecen de la marca de ceca “S”, que indica que fueron acuñadas en la Casa de la Moneda de San Francisco.

Se cree que fueron producidas accidentalmente y que la mayoría de ellas fueron detenidas antes de que llegaran al público. Sin embargo, al menos dos lograron escapar, convirtiéndolas en un tesoro muy codiciado por coleccionistas.

El gran interés por esta moneda se reflejó en una subasta en 2011, donde una de ellas se vendió por $349,600 dólares. Este precio no es nada comparado con la cifra que alcanzó en una subasta en 2019, cuando se vendió por $456,000 dólares. Apenas unos días después, un coleccionista privado la adquirió por $516,000 dólares. Este notable aumento de valor resalta la importancia de encontrar monedas raras.

La rareza de esta moneda también es su facilidad de ser confundida por otra moneda de Roosevelt del mismo año que no valdría más que 10 centavos. Decimos esto porque el hecho de que te encuentres una moneda de este año sin la marca de ceca no significa que será de la Casa de Moneda de San Francisco.

Existe un 99.9% de probabilidades de que la moneda sin ceca que te encuentres sea de la Casa de la Moneda de Filadelfia, que es totalmente normal que tenga la ausencia de la marca “P”. En otras palabras, que no tenga una “S” no la hace valiosa per se.

Entonces, ¿cómo puedes encontrarla? La mejor manera para dar con una de estas monedas, lo más efectivo es revisar colecciones de prueba (proof) de 1975. Estas colecciones se venden anualmente y contienen monedas acuñadas en condiciones especiales.

Desde 1968, la Casa de la Moneda de San Francisco ha fabricado estas monedas, y es donde se produjeron la mayoría de los ejemplares. De las 2,845,450 monedas de diez centavos de prueba de 1975, solo se conocen dos sin la marca “S”. Esto las convierte en una de las monedas más raras de Estados Unidos.

Además de la moneda de diez centavos de Roosevelt de 1975, hay otras monedas No-S que también pueden ser valiosas. Por ejemplo, las monedas de 1968 y 1970 tienen valores de hasta $10,500 y $450 dólares, respectivamente.

Existen más monedas de diez centavos de Roosevelt que podrías encontrar en tu cambio que valen más de su valor nominal, como las monedas de plata anteriores a 1965, que rondan los $1.50 dólares.

La búsqueda de tesoros ocultos puede llevarte a descubrir otras piezas valiosas que merecen la pena. No te desanimes, quizás tengas tu próxima fortuna en el bolsillo y ni siquiera te has dado cuenta.

