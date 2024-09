Danna salió con Neymar y revela por qué la relación no funcionó

Danna confesó que, en el 2019, estuvo saliendo con Neymar Jr. Le contó a David Broncano, en su programa ‘La Revuelta’, que los dos tienen una carrera muy demandante y no compaginan.

“He estado con futbolistas que tienen el rollo de estar con actrices y cantantes. He tenido mis experiencias, todas ellas buenas, pero no para nada serio. Al final la profesión es demandante y la mía también, entonces no compaginamos”, declaró Danna.

Además de eso, señaló que se conocieron en París cuando él jugaba en el PSG y ella estaba trabajando en la serie de Netflix, ‘Elite’.

La confesión llegó sin querer, puesto que Danna habló de su pasado amoroso con los futbolistas y afirmó que no volvería a salir con uno. Broncano le preguntó con cuál jugador había salido, pero ella dijo que no mencionara el nombre.

Rápidamente, la producción buscó en Internet y se topó con el rumor del supuesto romance entre los dos en 2020, fue así que confirmó la identidad del jugador.

Añadió que, en ese momento, no sabía mucho de fútbol, pero que ha podido aprender con su novio Álex Hoyer, quien se considera fanático del Real Madrid.

Danna había desmentido el rumor

Después de decir el nombre, por supuesto, expresó que no lo quería decir. Pese a que los rumores de romance entre los dos iniciaron en el 2020, en realidad, se conocieron un año antes.

Todo inició cuando la propia Danna publicó -en su Instagram- una foto con Neymar, a quien felicitó en su cumpleaños. Él en la publicación le agradeció y le dijo “bonita”, en ese momento, los medios comenzaron a especular, pero la mexicana desmintió la información.

“Somos muy buenos amigos. No hay amor, tengo muchos amigos y estoy muy feliz soltera. No veo fútbol. En realidad, yo creo que es una de las cosas por las cuales nos empezamos a llevar bien. Destacaría de él su manera de ser, es superdivertido y muy sincero”, dijo sobre el supuesto romance.

Danna dejó ‘Elite’ para concentrarse en su carrera musical y, desde entonces, ha cosechado grandes éxitos como ‘Oye Pablo’, ‘Subtítulo’, junto a Lasso, y ‘Mala fama’. Este año, lanzó su nuevo disco con una nueva imagen y le pidió a sus seguidores llamarla ‘Danna’, para dejar atrás su carrera como niña actriz.

Recientemente, Danna también apareció en toda la promoción de la nueva canción de Shakira, ‘Soltera’.

