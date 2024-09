El árbitro “Gato” Ortiz no será programado por problemas físicos

El gafete internacional de arbitraje de México, Marco Antonio Gato Ortiz, no será programado en los próximos partidos del torneo Apertura 2024 que le impidieron pasar las pruebas físicas debido a una sobrecarga muscular que ha provocado que la Comisión de Árbitros determine darle descanso hasta que se recupere.

Esta nueva eventualidad se suma a las que generó el propio comportamiento del citado silbante, como la suspensión de tres juegos que recibió por parte de los mandos arbitrales por su comportamiento en el partido de la fecha 5 entre Mazatlán vs. Pachuca, en donde el nazareno se inmiscuyó en un fuerte intercambio de palabras con el defensa argentino de los Tuzos Gustavo Cabral que estuvo a punto de llegar a los golpes.

Derivado de este polémico asunto, Ortiz fue invitado a recibir apoyo de un especialista para manejo de carácter e ira, pero una polémica publicación en sus redes sociales ironizando esta invitación abrió de nueva cuenta el abanico de la polémica en su contra.

Lo cierto es que el controvertido silbante que ha acaparado un sinfín de críticas en los últimos meses como resultado de su desempeño en la final del torneo Clausura 2024 entre América vs. Cruz Azul, en donde marcó el penalti que le dio la victoria a las Águilas en una decisión muy cerrada cuando el defensa cruzazulino se barrió contra Israel Reyes para decretar el polémico penal.

A partir de ese momento, Ortiz ha recibido un sinfín de críticas que lo han colocado en la mira de todo el mundo, tanto para lo positivo en su trabajo arbitral como negativo en sus acciones tanto dentro como fuera de la cancha.

Junto con Ortiz, tampoco verá acción Luis Enrique Santander, quien tampoco superó las pruebas físicas debido a que sufre una distensión en el isquiotibial y una inflamación en un tendón cercano al bíceps femoral de su pierna izquierda, con lo cual lo tendrá alejado del terreno de juego hasta que su recuperación sea completa.

El Gato Ortiz con sobrecarga muscular

En el caso de Marco Antonio Ortiz, quien fue nombrado el mejor árbitro del torneo anterior, también recibió descanso obligatorio debido a que presenta una sobrecarga muscular en la pantorrilla derecha, lo cual le impidió aprobar las pruebas físicas a las que fue sometido y que obviamente le impedirán ser programado por lo menos en las próximas cuatro fechas.

La baja de Marco Antonio Ortiz es un golpe fuerte para la Comisión de Árbitros, ya que el gafete internacional César Ramos se encuentra trabajando en Japón, y esto ha generado ciertas complicaciones a la hora de programar en los partidos complicados a las mejores cartas de arbitraje.

Por lo pronto, para el partido con tanta expectación como el América vs. Pumas de la UNAM del próximo domingo fue elegido Fernando “Curro” Hernández, quien también ya ha tenido sus bemoles de disciplina como aquel rodillazo que le propinó al jugador Lucas Romero de León en duelo contra el América y que le provocó 12 partidos de suspensión en el torneo Clausura 2023.

Mientras que para el Pachuca vs. Cruz Azul fue designado Adonai Escobedo y para el Chivas vs. Monterrey, el elegido fue Jesús Rafael López. En las designaciones para la fecha diez no aparece el “Cantante” Fernando Guerrero, otra de las cartas fuertes de arbitraje, con lo cual habrá que analizar con lupa el trabajo arbitral de esta décima jornada.

Luis Enrique Santander y Marco Antonio Ortiz (al centro), acompañado de otros silbantes, serán baja de la programación arbitral debido a algunas lesiones que les impidieron aprobar sus exámenes físicos. Crédito: Agustín Cuevas | Imago7

