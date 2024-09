Kamala Harris afirma que Trump dejó al país con “la peor economía desde la Gran Depresión”

Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, aseguró que durante la etapa de Donald Trump al frente de la Casa Blanca dejó al país con “la peor economía desde la Gran Depresión”.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión MSNBC, la vicepresidenta en funciones criticó la propuesta del neoyorquino de 78 años de imponer aranceles a las empresas que no fabriquen sus productos en el territorio nacional.

Harris asegura se requiere de un análisis detallado, pues eso podría resultar contraproducente para la economía estadounidense.

“No se puede simplemente lanzar la idea de aplicar aranceles a todos. Y ese es parte del problema con Donald Trump. No es muy serio en su forma de pensar sobre algunos de estos temas.

Uno debe ser serio y tener un plan, un plan real que no se limite a un tema de discusión que termine en una exclamación en un mitin político, sino que realmente piense en cuál será el retorno de la inversión; cuál será el impacto económico en la gente común”, expresó.

La californiana de 59 años también responsabilizó al magnate neoyorquino por heredarle a la administración actual “la peor economía desde la Gran Depresión”.

La demócrata californiana considera que Donald Trump siempre ha estado alineado a los intereses de los millonarios. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

“Mi perspectiva sobre la economía es que cuando se hace crecer la clase media, la economía de Estados Unidos se fortalece; Donald Trump tiene un historial de cuidar a gente muy rica”, subrayó.

De hecho, en una reunión previa llevada a cabo en el Club Económico de Pittsburgh ante cerca de 400 personas, Kamala Harris definió a su adversario en la boleta electoral como uno de los mayores perdedores de empleos manufactureros en toda la historia.

“Desde antes de que se desatara la pandemia, en total se perdieron casi 200,000 puestos de trabajo en el sector manufacturero durante su presidencia, Eso convierte a Trump en uno de los mayores perdedores de la historia en el sector manufacturero“, señaló.

La mujer que aspira a convertirse en la primera presidenta estadounidense cerró su intervención reiterando que su rival representa a los intereses de los millonarios y no a los de la mayoría de los ciudadanos,

“Para Donald Trump, nuestra economía funciona mejor si funciona para quienes poseen los grandes rascacielos, no para quienes los construyen, no para quienes los instalan, no para quienes limpian los pisos”, enfatizó.

