Permiten a profesor regresar a la escuela y comete más abusos; ahora el distrito escolar enfrenta demanda

Familias de dos víctimas de abuso sexual demandan al Distrito Escolar Unificado Norwalk-La Mirada por no proteger a las estudiantes del profesor y ahora criminal sentenciado Scott Waln.

Las dos supervivientes al abuso sexual iban en sexto grado y tenían once años de edad cuando fueron acosadas y abusadas ​​sexualmente por Waln, en la secundaria Los Alisos Middle School.

A pesar de que había denuncias por el comportamiento de Waln, se le permitió regresar al campus después de su expulsión inicial. En mayo, el exprofesor fue condenado a 30 años de prisión o cadena perpetua por abuso de menores.

Los abogados Dominique Boubion y Luis Carrillo destacaron que la falta del distrito para supervisar y proteger a los estudiantes provocó daños psicológicos a largo plazo a las víctimas y a sus familias.

Una sobreviviente y dos madres compartieron sus experiencias, enfatizando la necesidad de rendición de cuentas y justicia.

“Una de las niñas tenía 11 años, y en 2016 fue abusada sexualmente por Scott Waln”, dijo la abogada Boubion. “Ella informó esto a la escuela y la policía investigó. Lo sacaron del campus y, aunque no pueden creerlo, lo dejaron regresar al campus al año siguiente. Muchos niños fueron victimizados como resultado de eso”.

La abogada explicó que “Jane MBG Doe”, otra sobreviviente de agresión sexual, tenía 11 años e iba a la misma escuela durante el ciclo escolar 2021-2022, cuando Waln la manoseó, acosó y abusó sexualmente varias veces.

“Las fallas de este distrito escolar de Norwalk-La Mirada son las que permitieron que sucediera esto”, indicó la la abogada Boubion. “Es la falta de supervisión y el hecho de que permiten que los perpetradores regresen a su campus. Y como resultado, estas dos niñas realmente están luchando en su vida diaria”.

“Todo cambió. Yo cambié”

Identificada como “Jane BA Doe” en la demanda civil que fue presentada en la Corte Superior del estado de California para el condado de Los Ángeles, la chica, -ahora de19 años- reconoció que le costó dar a conocer su testimonio.

“Desearía que me hubieran creído antes y él [Scott Waln] no hubiera estado tanto tiempo en la escuela”, dijo Jane BA Doe.

“Me causó mucho daño mental. Me hizo sentir que a nadie le importaba y no me escucharon”, narró la chica abusada. “Lo tenían en la escuela después del incidente, así que tenía que pasar constantemente junto a él y me daba miedo”.

Entre lágrimas, Jane BA Doe – resaltó que ninguna niña debería pasar por el sufrimiento que ella experimentó.

“Todo el tiempo le decía a mi mamá: No quiero ir a la escuela. No quiero ir. No quiero ir. Faltaba mucho a las clases porque tenía miedo de verlo pasar junto mí”, añadió”, explicó.

“Para él, era como si fuera un juego; constantemente caminaba a mi lado; recuerdo sus sonrisas, pensando que se saldría con la suya”.

Unos años más tarde, en 2022 Jane BA Doe comenzó a vislumbrar que la justicia había llegado con el arresto y enjuiciamiento del exprofesor.

“Tuve que darme cuenta de que ya no soy la niña que alguna vez fui. No lo soy. No soy feliz. No estoy alegre. No confío en nadie. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que no soy la misma persona que era antes y ahora que estoy pasando por eso, sé qué debo prestar atención a todo…”, reflexionó.

Agrego que, en cierto sentido, se cansó de pensar que su agresor había ganado y que se había salido con la suya; así que decidió empezar a vivir su vida de una manera distinta, no solo por su bien, sino por el de su familia.

“No quería estar con ellos. Mi actitud era de enojo y eso afectó mucho a mi familia”, subrayó la exestudiante de Los Alisos Middle School.

La madre de “Jane BA Doe” reveló que, por muchos años su hija sufrió ataques de depresión y ansiedad.

“He estado ayudándola para que ella pueda seguir la vida feliz y que no este triste”, afirmó.

“Un monstruo en el campus”

El abogado Luis Carrillo agregó que “otra vez, administradores de los distritos escolares no protegen a los niños, en particular a las niñas”.

“Se hacen de la vista gorda [ignoran] y no ven nada”, declaró. “Y, caso tras caso, siempre es el mismo patrón de abuso de niñas; gracias a Dios este pervertido [Scott Waln] estará en la cárcel por el resto de su vida, y gracias a un jurado que lo encontraron culpable; aparentemente el distrito no sabía que había un monstruo en el campus [de la escuela Los Alisos Middle School]”.

La demanda contra el Distrito Escolar Norwalk-La Mirada busca una cantidad no especificada de daños compensatorios y de Waln. También apunta a obtener daños punitivos contra el exprofesor.

Distrito escolar evade responder

El superintendente escolar, doctor John López no respondió a La Opinión sobre el por qué si sabían que Scott Waln era un depredador le permitieron regresar al campus de Los Alisos Middle School.

Tampoco respondió sobre si habían implementado medidas de protección para los estudiantes.

Sin embargo, en una declaración en la página electrónica del distrito escolar indicaron: “Estamos al tanto de un litigio civil pendiente relacionado con un asunto penal que involucra a un maestro de la escuela secundaria Los Alisos que se encuentra en licencia administrativa. El Distrito Escolar Unificado Norwalk-La Mirada no puede responder a consultas específicas sobre este asunto”.