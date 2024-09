Benjamín Gil sobre Julio Urías: “Tengo entendido que no puede jugar con México”

La puerta de la selección mexicana de béisbol está cerrada para Julio Urías, o al menos así lo tiene entendido el manager de la novena azteca, Benjamín Gil, quien habló recientemente sobre la situación del lanzador quien fuera encontrado culpable en un caso de violencia familiar.

El timonel de la selección nacional no quiso extenderse en el tema dejando claro que no maneja por completo las implicaciones legas sobre la situación del lanzador de 28 años que no juega desde la temporada 2023 de las Grandes Ligas con Los Ángeles Dodgers.

“Lo que tengo entendido es que él no puede participar con la selección. No me lo tomen todo a verdad porque no estoy seguro”, comentó Gil en declaraciones a la cadena ESPN en la que le envió un mensaje al jugador para que pueda sacarle un aprendizaje a esta situación y mejorar su vida personal.

Julio Urías era uno de los mejores lanzadores de México antes de verse envuelto en un caso de violencia familiar por el que fue encontrado culpable y condenado a tres años de libertad condicional. Crédito: Marta Lavandier | AP

“Lo que sí te puedo decir es que le deseo la mejor de las suertes a Julio (Urías), que pueda rectificar todo lo sucedido y corregir los temas que tiene que corregir en su vida personal”, comentó el estratega que también está al frente de los Charros de Jalisco en el béisbol mexicano.

Benjamín Gil, quien ya tuvo la oportunidad de dirigir a Julio Urías durante el pasado Clásico Mundial de Béisbol 2023 en el que México logró el tercer puesto, reiteró que no está al tanto del tema legal del caso por lo que no puede dar una opinión sobre la posibilidad de Julio Urías de jugar con México.

“Hay temas que están fuera de mi control y de mi opinión, que desconozco, no sé cómo está el tema legal. Me creo inteligente, pero en realidad no lo soy”, bromeó el manager quien en un tono más serio señaló que desconoce el alcance de las implicaciones del caso del lanzador mexicano.

En medio de la acusación por violencia familiar en la que estuvo involucrado Julio Urías terminó su contrato con Los Ángeles Dodgers en las Grandes Ligas. Crédito: Mark J. Terrill | AP

“En temas legales desconozco, no sé si hay temas legales en Estados Unidos, en Los Ángeles, en California. Sería irresponsable de mi parte opinar con algo que no sé”, soltó el timonel que también habló sobre el tema de seguridad que se vive en Sinaloa a donde tendrá que ir a jugar durante la temporada de la Liga del Pacífico del béisbol azteca.

“Todavía le falta rato, sinceramente es difícil de comentar. Yo estuvo mucho tiempo en Culiacán, tengo muchas amistades ahí y son situaciones complicadas. Uno tiene que respetar lo que está pasando en Sinaloa”, apuntó esperando por una mejora del tema de inseguridad que afecta a esa zona.

“Hay equipos que a lo mejor van hasta diciembre o noviembre. Es una gran plaza, hablando deportivamente, me encantaría ir a Culiacán y ver el estadio lleno. A la gente apoyando a su equipo, a nosotros como visitante”, comentó Gil.

