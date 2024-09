El mejor guacamole del supermercado

¿No tienes tiempo para prepararlo tú mismo? Prueba alguna de las deliciosas opciones que encontramos en la tienda.

Comprar un dip sabroso en el supermercado puede ahorrarte trabajo, ya sea que estés organizando una fiesta en casa o preparando alguna botana para ver un maratón de series de televisión.

By Trisha Calvo

El guacamole es uno de los dips más saludables que puedes comer; de hecho, puedes considerarlo un vegetal. El aguacate, su ingrediente principal, es rico en fibra, potasio y antioxidantes.

Comparamos algunos guacamoles populares que puedes encontrar en el supermercado. La mayoría de ellos tienen cantidades similares de calorías, grasas, fibra y sodio. (Los niveles de sodio eran generalmente altos, con ¼ de taza conteniendo entre 220 y 330 mg). Lo que los diferenciaba era su frescura en sabor y algunos de los ingredientes que contenían. Aquí tienes un resumen de seis de los mejores que probamos. La información nutricional es por cada ¼ de taza.

Acompaña tu guacamole con chips de tortilla más saludables

Busca chips a base de frijoles. Muchos están hechos con frijoles, harina de arroz y maíz. Los frijoles ayudan a aumentar el contenido de proteínas y fibra . Por ejemplo, los chips Food Should Taste Good Black Bean Chips tienen el doble de proteínas y fibra que los chips multigrano de la misma marca: 4 gramos de cada uno por porción en comparacion con 2 gramos. También obtienes un poco más de hierro y potasio con los chips de frijol.

Prueba las versiones sin sal. Los chips sin sal tienen 0 mg de sodio en lugar de los 115 mg de sodio por porción de 1 onza (eso es de siete a 10 chips) que se encuentran en algunos chips de tortilla regulares. Aún así, disfrutarás de un toque de sal– y sabor– con la mayoría de los dips.

Evita los chips horneados. Aunque contienen menos grasa en general, el conteo de calorías es similar al de los chips regulares hechos en aceite. Además, los chips de tortilla horneados pueden tener un poco más de sodio (hemos encontrado 20 mg más por porción) para realzar el sabor.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de mayo/junio del 2023 de la revista Consumer Reports.

