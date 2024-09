Mariana Echeverría arremetió con productora de ‘Hoy’ y esta respondió

Mariana Echeverría, exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’, transmitió en un ‘en vivo’ que se sintió “atacada” y “humillada” por los conductores de ‘Hoy’ y su productora, Andrea Rodríguez.

Echeverría asistió como invitada y afirmó que Rodríguez la trató “mal” y hasta la llamó “pendej*”.

“Al salir del programa, me enteré de que la productora me llamó ‘pendej*’ frente a todos, cosa que ni siquiera vi en ese momento, pero después me enteré”, indicó.

Mariana Echeverría asegura que en su visita al @programa_hoy, @Andy__Rodriguez la llamó pendeja.



Que no ofendió ni a Arath ni a nadie del programa con sus comentarios.



Sintió que @AndreaLegarreta, @taniarin, @andyescalona y @GalileaMontijo la humillaron#LaCasaDeLosFamososMx

“Hice un comentario, pero no ofendí a nadie ni me metí con su trabajo, y cuando llegué me juzgaron como una ‘Santa inquisición’, diciéndome cosas”, afirmó.

Echeverría aceptó su culpabilidad de los hechos y todo lo que hizo dentro de ‘La Casa de los Famosos México 2’, pero su llamado fue a no justificar dichas acciones y admitió haberse sentido “muy mal” por lo ocurrido.

Ante esta declaración, la productora de ‘Hoy’ respondió y desmintió lo que dijo Echeverría. “Yo tengo más de tres meses de no ver a Mariana Echeverría”.

Además, informó que ella no salió de su cabina en el tiempo que Echeverría estuvo en el programa. “Me quedé en la cabina y no subí por 40, 50 minutos… Entonces yo le mando un beso y le deseo mucha suerte”, dijo.

Echeverría en ‘La Rosa de Guadalupe’

Rodríguez también le mandó besos a la comediante. Después de estas declaraciones, Echeverría no ha respondido nada al respecto.

El comportamiento de Echeverría en ‘La Casa de los Famosos México 2’ fue uno de los más criticados. La comediante no solo se “adueñó” de la cocina, también trató mal a sus compañeros de ‘Mar’, en especial, a Briggitte Bozzo, a quien regañó por un mango.

Dicha historia llegó hasta ‘La Rosa de Guadalupe’, el reconocido programa mexicano que cuenta una historia, acompañada de una reflexión. Y esta historia es similar a lo que ocurrió dentro del show.

En el episodio, un grupo de influencers llegan a ‘La Casa de los Influencers’ y hay una chica que toma el mando de la cocina, le sirve menos a las personas que no le caen bien y se molesta porque la otra chica, en este caso Briggitte, se come el mango.

Después de su salida del programa de Televisa/Univisión, Echeverría perdió un número importante de seguidores y su popularidad bajó. De hecho, dejó de asistir a las galas del programa y medios mexicanos aseguraron que se mudaría de Ciudad de México.

Sobre su comportamiento, Echeverría afirmó que “así funciona la sociedad”, algunos “son los buenos” y otros “los malos”. Ella admitió que expresó algunos comentarios erróneos y se disculpó en televisión nacional.

