Tim Walz y el actor Anthony Ramos recuerdan cómo ‘Hamilton’ ayudó al registro de votantes

El candidato vicepresidencial demócrata, Tim Walz, volvió a un aula escolar, donde tuvo un diálogo con el actor Anthony Ramos, estrella de Hamilton y sobre cómo ese musical ayudó a aumentar el registro de votantes.

“Como maestro, te escuchado hablar de la tuya”, arranca Walz en un video de la campaña que realiza con la vicepresidenta Kamala Harris.

“Es que me ha influenciado mucho… ella es muy considerada, cariñosa y amorosa con nuestros estudiantes”, dijo Ramos.

“¿Crees que hubieras acabado donde estás sin ella?”, lanza Walz en el video que obtuvo este diario por adelantado.

“Absolutamente no. No me gustaban especialmente las escuelas. Formaba parte del programa de teatro, y eso incluso ocurrió por accidente. Ni siquiera crecí disfrutando de los musicales. No veía musicales”,

ya sabes, nunca pensamos que el teatro iba a ser lo tuyo”, reconoció Ramos.

El actor comparte con Walz la importancia de su maestra en su educación y la decisión de dedicarse al baile y la actuación.

“No tenía buenas notas”, reconoce el actor, quien cuenta que su profesora lo empujó a que conociera a alguien que le ayudó con su carrera, porque ella creía en su talento.

Ramos incluso bromea sobre sus calificaciones, desatando la risa de Walz.

“Realmente siento que tienes un futuro aquí. No te rindas”, le dijo su profesora. “Y creo que a partir de ese momento comenzó el viaje, el viaje para mí. Siento que fue como un punto de inflexión en mi vida”.

Incluso contó que la profesora la ayudó con una audición y pagó los $50 dólares por la solicitud.

Walz expresa que, como maestro, “todos quisieran ser esa maestra”.

“Mi filosofía era pensar todos los días, cada uno de esos niños que entraban por la puerta de mi aula era el pequeño especial de alguna mamá, al que ella vistió y sacó por la puerta para ir a la escuela, y ella esperaba lo mejor para ellos. Y pensé que se merecían ser tratados así”, dijo Walz. “Si tienes un profesor que te dice que sí puedes, así es como lo haces. No creo que debas subestimar el impacto que tuviste en los profesores, sino el impacto que tuviste en la democracia, como ya hemos hablado”.

Walz se refiere a la participación de Ramos en la obra Hamilton, de Lin-Manuel Miranda, el musical que ha sido un éxito en Broadway que incluso llegó al cine.

“¿Esperabas que estar en Hamilton llevaría a un mayor registro de votantes?”, preguntó el candidato demócrata al actor.

“No me importaba la política antes de hacer eso. Mostrar que me gusta votar no era lo que me importaba en absoluto, pero creo que lo más importante fue que, ya sabes, estábamos cantando sobre una revolución”, dice en el video. “Por primera vez, estoy pensando más allá del mañana y no estoy desperdiciando mi oportunidad, ¿verdad? Entonces, piensa en esas palabras: ‘No voy a desperdiciar mi oportunidad’. ¿Qué es esa oportunidad? En este caso, es como si tuviéramos la oportunidad de que la gente no pudiera votar antes, ¿verdad? Las mujeres no podían votar antes, ¿verdad?”.

Walz, quien también es gobernador de Minnesota, comparte a Ramos que solía enseñar historia, pero que el actor, a través de Hamilton, enseñó más que él.

“Dije que solía enseñar historia y seré sincero contigo: creo que enseñaste más historia de la que yo enseñé durante ese tiempo”, expresó.

Ramos reconoce que antes no le interesaba la política, pero el musical cambió mucho su perspectiva, porque creía que su voz no importaba.

Walz le recuerda que Hamilton habla justo de eso, “de involucrarse”, de participar.

“Estoy simplemente emocionado hoy y tener una conversación contigo en una escuela secundaria llamada Freedom High School, sí, para hablar sobre la democracia es bastante poderoso”, dijo Walz.

Ramos expresó que Walz podría hacer una diferencia.