A dos meses de su boda, Christian Nodal contó cómo es su vida de casado con Ángela Aguilar. En junio, los cantantes sorprendieron al anunciar al mundo que se habían casado tras semanas de rumores.

En una entrevista con la estación radial Qué buena de Los Ángeles, el cantante compartió algunos detalles sobre cómo era su vida de casado. “Muy bien, un poco desmañanado pero contento”, respondió al ser consultado por su vida de casado.

Nodal contó que ya no es tan fiestero y que sus días son muy organizados e inician muy temprano junto a Ángela. “Yo no me iba a tirar fiesta, seguía promocionando y trabajando y para el estudio”, dijo.

La pareja viven una eterna luna de miel. Nodal y Ángela no dudan en demostrar los enamorados que están sin importar el lugar en el que se encuentren.

Recientemente, Nodal y Aguilar demostraron lo muy enamorados que están durante un concierto del intérprete de “Adiós amor” en San José, California.

Como ha hecho en otros shows, Nodal invitó a su esposa a que lo acompañara sobre el escenario, donde se mostraron muy cariñosos al intercambiar besos y abrazos.

No es la primera vez que la pareja demuestra su amor sobre el escenario. Hace poco, hicieron lo mismo durante uno de los conciertos de Nodal en Mazatlán.

Nodal invitó a Ángela a que lo acompañara sobre el escenario. “Señora esposa, ¿quiere salir a saludar?”, le preguntó.

Cuando la hija de Pepe Aguilar apareció sobre el escenario, Nodal la recibió con un fuerte abrazo y ambos se dieron un apasionado beso frente al público.

¿Cuándo se casaron Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En julio, trascendió que Ángela Aguilar y Christian Nodal se habían casado en una ceremonia intima celebrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas.

La semana pasada, la pareja publicó las primeras fotos de la ceremonia en una publicación compartida en Instagram.

A la boda de los cantantes solo asistieron familiares y amigos íntimos de la pareja como, por ejemplo, Marc Anthony o Jomari Goyso, quienes fueron los padrinos en la ceremonia.

A la ceremonia también asistieron familiares de la novia, pero no todos. Como era de esperarse, su padre, Pepe Aguilar, estuvo en la celebración junto a Aneliz Álvarez, madre de Ángela. También asistieron sus hermanos Leonardo y Aneliz.

El sorpresivo matrimonia de Aguilar y Nodal ocurre dos meses y medio después de que anunciaran su relación luego de que el cantante de “Adiós amor” hiciera pública su separación de Cazzu, con quien tuvo a su hija Inti.

La unión también ocurre luego de Ángela desatara de nuevo rumores de compromiso después de que fuera vista con un anillo en su dedo anular en un video.

