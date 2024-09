Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de septiembre de 2024

Piscis

Posibilidades de realizar un viaje en próximas fechas. Cuídate de trámites o pagos podrías afectar tu buró de crédito. No pierdas oportunidades en el área de los dineros pues tienes todo para que las cosas te salgan como deseas. Si tienes pareja hay muchas posibilidades de que ciertas cuestiones del pasado afecten su relación. Quita los rencores de tu vida y enfócate en lograr las metas que te pusiste para este año, estas en una etapa muy buena en la cual podrías cumplir lo que te propongas; recuerda que tu principal problema es dejar las cosas para mañana o a medias. Si estas soltero o soltera disfruta esta etapa y no te deprimas, la vida te pondrá a la persona adecuada en tu vida cuando menos lo esperes. Aprende a ser más decente y de casa y no andar aflojando o buscando la caricia donde no debes. Probabilidades de fiesta esta semana, te vas a enterar de un chisme que no sabrás ni que hacer, guárdalo que más adelante lo usarás a tu favor. Ten cuidado con tu lengua suelta, asegúrate de tener la cola más corta que lo largo de tu lengua o podrías cometer indiscreción y voltearte la tortilla.

Acuario

Amistad se acerca más a ti probablemente esté arrepentida de ciertas palabras que salieron de su boca y te dañaron. Debes acomodar tus horarios y pendientes para que no faltes a compromisos, si una vez sentiste necesidad de mandar todo bien lejos fue por tu inestabilidad que no has sabido controlar. Deja de pensar que el mundo va a actuar como tú quieres, ese no es tu problema, cada quien sabe lo que hace, tu céntrate en lo tuyo. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías cometer errores graves. Si no tienes pior es nada, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas.

Capricornio

Tu buen sentido de humor y forma de ver la vida en estos días ayudará mucho atraer a las personas, ten mucho cuidado la manera en que actúas frente a la persona que te interesa podrías dejar mucho que desear. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. Probabilidad de mejorar tus ingresos, se visualiza la llegada de una personita a tu vida, podría ser un embarazo de alguien cercano o cerna a ti. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en mediocridades y cuestiones muy tontas y te amargas de la nada. Te viene una entrada de dinero muy buena que te dejará grandes ganancias, pero debes de ser cuidadoso pues, así como llegará se podría ir. Podrías sentir celos por una persona que te interesa mucho pero que anda de más con alguien más, la vida es eso, next y sigue tu camino, quien te quiera y valore hará todo por entrar en tu vida, quien no, simplemente se retirará.

Sagitario

Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Persona del pasado quien fue muy importante para ti regresa y quizás te vuelva a pretender, no será algo sano. Tu familia tu talón de Aquiles, apapáchalos más pues los has descuidado en todos los sentidos. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Cuida mucho tu parte sentimental, si tienes pareja no des más de la cuenta porque al final será quien más sufrirá. Cuídate de infecciones estomacales y de anginas que van a estar a la orden del día. Bájale a refrescos y harinas, mucha de tu gordura es por retención de líquidos e inflamación. No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. Encuéntrale sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti.

Escorpión

No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas personas y tendrás hasta para escoger, solo que se inteligente y no los cajetes tanto. Días en los cuales te caerá el 20 sobre ciertas personas y te darás cuenta de su verdadero rostro, no te sientas mal recuerda y ten presente que las personas no son para toda la vida. Mucha suerte en juegos de azar. Ten presente que la vida es corta así que aprende a disfrutarla al máximo y a no quedarte más con ganas de nada. Momento de grandes cambios, comenzarás una nueva etapa muy perra llena de éxitos y de personas amorosas, no te limites en nada de tus deseos y metas pues estas en una etapa en que todos se materializará de la mejor manera. Hay días en los cuales de plano nomás no te resultan las cosas, eso se debe a que traes chorro-mil de gente envidiosa nomas viendo lo que haces y deseando lo que tienes. Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. Una amistad del pasado regresará a ti y volverá a nacer entre ustedes ese sentimiento de hermandad. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti.

Libra

Dificultades para el sueño aparecerán y pensarás muchas tonterías que ya no tienen remedio antes de dormir, preocúpate más por lo que tienes que hacer que por lo que ya tiene solución. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Vienen cambios en tus actitudes, madurarás mucho en estos días y comprenderás muchas cosas que en el pasado no comprendías. Si tienes pareja y esta se ha tornado distante podría ser a causa de cierta persona que le ha metido falsas ideas o le ha andado coqueteando. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio. La vida te dará un buen golpe para que se te quite toda esa ingenuidad que venías desarrollando. Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca. Hay días en que te decepcionas y desesperas de la vida, haz a un lado todas esas cuestiones y comienza a ver por tu presente y futuro pues solo así lograrás consolidar lo que tienes en mente.

Virgo

Ten cuidado con chismes que llegarán a ti en próximas fechas, no te dejes llevar por lo que escuchas. Cambia tu manera de pensar y actuar pues podrías cometer errores con la persona que te interesa. Oportunidad de realizar un viaje en el cual te la pasarás a toda madre, aprende a disfrutar el momento en soledad y sin necesidad de alguien. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Amor a distancia se visualiza. Ve tras tus sueños y metas y no permitas que nadie te detenga en ello pues es solo tu responsabilidad cumplirlos no de otras personas. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por chismes. Se viene el término de una relación amorosa y que te quedes más solo o sola que Marisela. Tu felicidad no depende de ella ni de nadie, solo de ti. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena. Mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto.

Leo

No comentes tus proyectos hay mucha envidia suelta. Vienen cambios en tu estado de ánimo, andarás bien bipolar, aprende a controlarte más y no desquitar tus enojar y errores con personas que ni la deben ni la temen. Amistad logrará un embarazo que había deseado desde hace mucho tiempo. Vienen días en los que tomarás muchas decisiones sobre tu futuro, no actúes de mala forma con quien de verdad te valora y hace todo por ti, el amor llegará mediante una amistad o red social. Te viene un viaje y compras con amistad. Cambios de casa o limpieza, te vas a encontrar objetos que creías perdidos. Tienes envidias a tu alrededor sobre todo de disque amigos, que eso no te detenga. Nadie ha dicho que la vida es fácil así que deja de quejarte por tonterías que no tienen importancia alguna. Nada es gratis en la vida y tendrás que luchar mucho para conseguir lo que deseas en tu vida. No andes de calzón flojo pues podrías salir con tu premio por calenchu. Días de mucha reflexión, deberás de ponerte las pilas o de lo contrario podrían hacerte tonto con cuestiones de dineros.

Cancer

No te preocupes por quien se va sin razón, preocúpate por las personas que te rodean y están ahí cuando más lo necesitas. Tus sueños te revelarán grandes cosas y situaciones, no te compliques tanto la vida y vive cada hora que tienes, sueles atender cuestiones que no te dejan nada y dar tu tiempo a quien no te da ni un segundo de atención. Si tienes problemas en el trabajo, dedícate a lo tuyo tu superior reconocerá tu esfuerzo. Una fiesta se aproxima, necesitas ponerle empeño a la dieta, podrías subir de peso en estos días. Cambios en estado de ánimo de familiar que te afectarán a ti, andará muy bipolar. Ten cuidado con gratinar el mollete pues andarás muy fértil. Viene momento de reflexionar sobre lo que eres y lo que quieres ser, quita de tu camino personas falsas y amores baratos. Si tienes pareja los celos podrían ocasionar disgustos y separación. No te dejes manipular por personas que quieres o son importantes para ti, ya te hallaron el modo y van a buscar la manera de sacarte algo o de lograr que seas un mendigo títere para ellos.

Géminis

Te preocupas mucho por el futuro y aún no sabes si estarás en él. Posibilidad de desarrollar sentimientos de amor hacia una amistad, si sientes que eso no va a funcionar no la ilusiones recuerda que eres propenso o propensa a que el karma te saque un susto. Bájale a tu nivel de putería que vas que vuelas. Si tienes pareja planeen un viaje juntos, eso ayudará un mucho a mejorar la relación. Persona de piel blanca aparecerá en tu vida y te dejará sorprendido o sorprendida. Posibilidad de reencuentro amores del pasado y de que un trámite se dé a tu favor. Si sales con una persona y no te emociona absortamente nada pues next, déjate de tonterías y dudas, aprende a amar cuando estés listo y no cuando te caiga alguien nomas de la nada. Deja de pensar que el mundo está en tu contra y hazte responsable de tus propios actos. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tus amigos o vecino, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta. Tu ingenuidad e inocencia es lo que te afecta o daña demasiado, necesitas ser menos mosca muerta, solo así evitarás que te sigan mermando la existencia y jugando con tus sentimientos.

Tauro

Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Te cuesta mucho trabajo olvidar a las personas y por eso muchas veces terminas sufriendo, recuerda que nadie es eterno y que todo principio tiene un final, disfruta el momento que tenga que durar. Una verdad que se mantenía oculta saldrá a la luz en fechas próximas y no te va a gustar lo que vas a escuchar. Es probable que una amistad sienta interés por ti, algunas veces el buen trato puede confundir a las personas y la necesidad de atención puede crear sentimientos falsos, ten cuidado pues podrías dañarla. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados. Cuídate de caídas y fracturas estarán a la orden del día. Amor de una noche y oportunidad de conocer a persona que te va a cambiar la manera de pensar. Viene una noticia de un ex amor que te dejará mucho que pensar, hay posibilidad de que emprendas negocio o viajes por cuestiones laborales a otro estado.

Aries

Cambios inesperados en tu economía que te podrían poner de cabeza en muchas cuestiones. Viene una separación o pérdida de una persona de tu vida. Si tienes una relación no descuides a tu pareja por andar de nalga pronta, das entrada a personas que tienen otro tipo de interés hacia ti y después ya no sabes cómo quitártelos de encima. Tendrás el hocico bien suelto en estos días y podrías soltar el veneno y decir lo que sientes sin importar las consecuencias, por una parte, está bien pues no te andas con hipocresías, pero ten presente que hay personas que se ofenden mucho por esas cuestiones. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a fregar a la gestora de sus días. Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su infierno y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás. Mucho trabajo en puerta y comenzarás a quitar de tu camino todas esas personas que se han metido en tus planes.