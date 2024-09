¿Mario Bezares es el mejor pagado de ‘La Casa de los Famosos México 2’?

Mario Bezares podría ser la celebridad mejor pagada dentro de ‘La Casa de los Famosos México 2’, de acuerdo al periodista Alex Kaffie, el conductor podría estar generando 70 mil pesos mexicanos diarios por estar dentro del show, esta cantidad se traduce a más de 3 mil dólares.

Si esta cuenta es correcta, ‘Mayito’, podría estar cotizando 525 mil pesos semanales por su estancia en el programa de telerrealidad de Televisa/Univisión.

De acuerdo a las encuestas, Bezares podría ser el ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, si esto se llega a concretar se llevaría a casa los cuatro millones de pesos, sumado a la cantidad que generó por su permanencia en reality.

¿Por qué es tan querido ‘Mayito’?

‘Mayito’, le ha regalado grandes momentos a los televidentes. Se convirtió en un tío para las chicas de Mar: Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo.

En especial, con Bozzo generó una gran conexión y es que la venezolana lo veía como un papá. Le hizo prometer que no la dejaría sola y que cuando terminara el programa se buscarían para seguir compartiendo momentos juntos.

Con su filosofía de vida, Bezares ha dejado fuertes lecciones como, por ejemplo, lo que dicen las personas de ti, no te define. Además, de no confrontar a las personas cuando no tienen la razón y elegir con qué batallas si se puede lidiar.

Además de esto, generó una gran conexión con Arath de la Torre. Ambos se convirtieron en “los compadres de la temporada”. En una ocasión, el conductor de ‘Hoy’ le confesó que -para él- el reality no sería lo mismo sin su compañía, sumado al hecho de que valora mucho que tomarán café juntos en las mañanas.

A lo largo del programa, ‘Mayito’ fue el más querido por todos. Incluso, hasta tuvo una buena relación con Adrián Marcelo, el personaje más controversial de la temporada. Todos sus excompañeros lo estiman y con el único que tuvo un roce fue con Sian Chiong, pero al final, pudieron hacer las paces.

Este domingo, 29 de septiembre, será la gran final de ‘La Casa de los Famosos México 2’. El gran momento será transmitido por el canal ‘Las Estrellas’ y por la plataforma streaming ViX.