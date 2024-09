Shohei Ohtani aún puede ganar la Triple Corona en el último partido

Al continuar con su tórrido cierre de temporada en la caja de bateo, Shohei Ohtani pegó dos hits más la noche del sábado en Denver para elevar su promedio de bateo y acercarse a una histórica Triple Corona de bateo en la Liga Nacional.

Sin embargo, Ohtani necesitará de un partido final espectacular este domingo para poder conseguir la Triple Corona, que consiste del liderato de promedio de bateo, jonrones, y carreras producidas. El japonés tiene en la bolsa los campeonatos de jonrones y remolcadas, pero es segundo en la pelea por el título de bateo del Viejo Circuito.

Ohtani batea .310, mientras que Luis Arráez se sentó con .314

Durante la victoria de los Dodgers de 13-2 sobre los Rockies de Colorado, Ohtani bateó dos hits en cinco turnos oficiales al bate para ponerse en promedio de .310. El líder de la Liga Nacional es el venezolano Luis Arráez, de los Padres de San Diego, quien tiene .314 y que no vio acción este sábado en el triunfo de su equipo en Arizona por 5-0.

El venezolano Luis Arráez, de los Padres de San Diego, está arriba de Shohei Ohtani por 4 puntos en la pelea por el título de bateo de la Liga Nacional. Crédito: Rick Scuteri | AP

Por lo tanto, Ohtani partirá este domingo en el último juego de la campaña regular abajo por cuatro puntos. Si Arráez no juega, su promedio de .314 ya no se moverá, por lo que Ohtani estaría obligado a conectar algunos imparables para aspirar a alcanzarlo y conseguir una hazaña que no se ha visto en la Liga Nacional desde 1937, cuando Joe Medwick lo hizo para los Cardinals.

En un año en el que hizo historia como el primer jugador con 50 jonrones y 50 bases robadas y en el que por fin obtuvo su boleto a unos playoffs de Grandes Ligas, Ohtani aún puede seguir reescribiendo los libros de récords del béisbol, incluso los más inimaginables.

Los Dodgers, que horas antes de su partido del sábado aseguraron la primera siembra de los playoffs -y el mejor récord de ganados de las Ligas Mayores- por la caída de los Philadelphia Phillies, le pasaron por encima a Colorado conducidos por tres hits de Gavin Lux, Chris Taylor y Enrique Hernández para nueve de los 18 imparables que dispararon en conjunto.

El dominicano Teoscar Hernández conectó un jonrón de 3 carreras, mientras que el japonés Yoshinobu Yamamoto se agenció su séptimo triunfo al lanzar 5 innings en 4 hits y 2 carreras limpias. Su temporada de novato termina con 7-2 y 3.00 de carreras limpias.

Shohei Ohtani jugó el sábado con unos zapatos cuya decoración incluye a ‘Decoy’, el perro de la súper estrella del béisbol. Ohtani robó su base 58 de la temporada. Crédito: David Zalubowski | AP

Todos los lideratos de Ohtani antes del partido final de 2024

Ohtani iniciará el partido final de los Dodgers con cifras imponentes: es 1o. de la Liga Nacional en jonrones (54) y en carreras producidas (130). El dominicano Marcell Ozuna (Atlanta) tiene 39 cuadrangulares y Willy Adames (Milwaukee) acumula 112 carreras remolcadas, ambos sin posibilidades de alcanzar al bateador designado de los Dodgers.

Además, Ohtani saldrá al último juego como 1o. en carreras anotadas (134), 1o. en hits extrabases (99), 1o. en bases totales (410), 1o. en slugging (.649), 1o. en OBP o porcentaje de embasamiento (.391), 1o. en OPS o slugging más embasamiento (1.040), 1o. en apariciones en el plato (727), 2o. en hits (196), 2o. en bases robadas (58) y 2o. en bases por bolas recibidas (81).

