Sicarios bajan a más de 100 turistas de autobuses para realizar narcobloqueos en Durango

La narcoviolencia en México no para, lo suscitada en el estado mexicano de Sinaloa por la supuesta guerra entre Los Chapitos y la Mayiza se está extendiendo a otros estados, como ocurrió en Durango donde un grupo de hombres armados interceptó y bajó a más de 100 turistas de los autobuses en lo que viajaban en una carretera del estado. El hecho ocurrió en el tramo carretero que conecta con Mazatlán, una de las rutas turísticas más transitadas de la región.

Las unidades viajaban a Mazatlán, iban de distintos destinos, uno con 50 pasajeros de Torreón, Coahuila; otro de Monclova, Coahuila, con 35 personas; en otro iban 80 pasajeros de Mazatlán a Durango. Los autobuses robados fueron posteriormente quemados con el fin de realizar narcobloqueos en la comunidad de Chavarría Nuevo, en Pueblo Nuevo, Durango, según informa el portal Nmas.

Así fue el secuestro de autobuses

Según testimonios de algunos de los afectados, el grupo de turistas viajaba en varios autobuses y automóviles cuando de repente fueron interceptados por hombres fuertemente armados que instalaron un falso retén. Los encapuchados, que portaban armas largas, ordenaron a los conductores detenerse y obligaron a los pasajeros a descender de los vehículos.

Durante el ataque, los agresores revisaron las pertenencias personales de los turistas, aunque no se reportaron heridos ni secuestros. No está claro si el móvil de la acción fue solo el robo o si hubo otras intenciones. Posteriormente, los delincuentes permitieron a los turistas continuar su viaje, pero sin sus objetos de valor.

Todos los pasajeros que fueron bajados por la fuerza de los autobuses se refugiaron en una escuela primaria ubicada en la comunidad de Chavarría Nuevo, esto en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango lugar hasta donde acudieron los agentes estatales quienes procedieron a auxiliarlos, informa el medio El Noreste.

La Secretaría de Seguridad Pública de Durango inició un operativo en la zona para localizar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se ha detenido a ningún sospechoso. La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación oficial para esclarecer los hechos. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación para dar con los autores del atentado.

Líneas de autobuses suspenden corridas

Tras lo ocurrido en la Supercarretera Durango-Mazatlán, varias líneas de autobuses emitieron comunicados informando que suspenderán temporalmente las corridas de Durango a Mazatlán y viceversa. Expusieron que la situación es algo inesperado y se disculparon con los usuarios que se vieron afectados.

La guerra intestina del Cártel de Sinaloa está causando afectaciones al turismo de Durango, las rutas que llevan a Mazatlán están rodeadas de ecoturismo y cabañas que suelen albergar a los paseantes, pero el hospedaje en éstas ha caído en 90%, indicó el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Antonio Félix Sariñana. Eventos importantes como rutas ciclistas se han cancelado por la inseguridad, rompiendo años de tradición y parece que la situación no tiene fin.