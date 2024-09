Autoridades de Los Ángeles combaten la agresión sexual con la prevención

En el Mes Nacional de Seguridad del Campus, George Gascón, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles dio a conocer una nueva campaña de servicio público de sus oficinas para educar a la población en general sobre la agresión sexual y los requisitos legales y éticos para el consentimiento.

La campaña multimedia de la oficina de Gascón incluye las redes sociales, las vallas publicitarias y anuncios en paradas de autobús cerca de los campus universitarios más grandes de Los Ángeles.

El enfoque integral de la campaña es para combatir la violencia sexual a través de la prevención, la educación y el enjuiciamiento.

“Sabemos lo que es en términos generales una agresión sexual, un delito que, a menudo, no se denuncia”, dijo Gascón, a un costado de la estación de policía de la División Rampart del LAPD.

George Gascón, fiscal del condado de LA. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Justamente, en la intersección de la calle Sexta y Loma Drive, en la parada de autobús y sobre la terraza de un restaurante de comida rápida se puede observar un poster gigante de una chica latina que dice: “Yes Means Yes. SILENCE MEANS NO” (Sí, significa sí. Silencio significa no”. El mensaje: con letras mayúsculas y la palabra NO en color rojo.

Luego de iniciar el ciclo escolar con muchos estudiantes jóvenes, hombres y mujeres que acuden a una universidad por primera vez, cuando se trata de campus universitarios para ambos son momentos de vulnerabilidad dijeron las autoridades.

“Los jóvenes están creciendo y, regularmente las mujeres jóvenes son quienes se convierten en las víctimas”, dijo Gascón.

Yakima Hakena, ex estudiante de la Universidad del Sur de California (USC) consideró que la campaña pública sobre cualquier tipo de agresión sexual es “maravillosa” para proteger a las mujeres.

“Obviamente, necesitamos toda la protección que podamos obtener y que siempre se aliente cualquier estímulo para ser respetuosos”, dijo la ex universitaria. “Definitivamente, estoy de acuerdo con la campaña porque es una buena idea”.

Yakima, de 27 años, expresó que, cuando alguien finge respetarla ella elige responder con violencia e irrespetar a su presunto agresor.

“Una llamada a la policía es algo más que también puedo hacer”, agrega. “Por lo general, si no eres muy amable con quien te acosa, se moverá y se irá, pero si no lo hace, la policía se encargará de él o de ellos”.

Miles de casos de delitos sexuales

Un resumen de datos de Best Colleges (Mejores Colegios) muestra que, en 2021 se denunciaron más de 11,580 delitos sexuales en campus universitarios, y que, entre 2015 y 2021, el número total de delitos sexuales denunciados en instituciones de educación superior aumentó un 23%.

Encuestas de Best Colleges indican que el número total de delitos que ocurren en los campus es mucho mayor debido a la falta de denuncias.

De hecho, a partir de 2019, el 13 % de los estudiantes universitarios experimentaron contacto sexual no consensuado por la fuerza física o incapacidad para dar consentimiento.

Durante ese mismo año, la mayoría de los estudiantes que fueron agredidos dijeron que sus perpetradores consumieron alcohol antes del incidente, y que, si bien los estudiantes de posgrado tienen menos probabilidades que los estudiantes universitarios de informar haber experimentado conducta sexual inapropiada, tienen notablemente más probabilidades de ser acosados sexualmente por profesores o instructores.

Además, en 2021, casi 13,000 estudiantes fueron víctimas de violencia doméstica en el noviazgo o incidentes de acoso.

Prevenir la violencia sexual

En el condado de Los Ángeles, como parte de las guías del Buró Federal de Inteligencia (FBI) los casos de violación sexual en el condado de Los Ángeles fueron 552 en 2023 y 464 en 2024, es decir, hasta el 31 de agosto se ha registrado una disminución del 15.94%.

“Mi oficina trabaja para procesar delitos en el condado de Los Ángeles, pero los adultos de todo el mundo deben dar un paso importante para prevenir la violencia sexual”, declaró el fiscal Gascón a La Opinión.

“Debemos buscar el consentimiento. No significa no, y el silencio no es consentimiento. Todos debemos respetar los límites de otros adultos y reconocer que el consentimiento es importante”, añadió.

“Es por eso por lo que mi oficina ha emprendido una campaña de concientización pública para educar y recordar a los angelinos que busquen el consentimiento y se respeten unos a otros; estamos haciendo este esfuerzo en reconocimiento de los daños duraderos de la violencia sexual”.

Anthony Martínez, de 25 años, casado y con un hijo y ex estudiante de secundaria de Los Ángeles, opinó que, “como hombre, uno siempre tiene que respetar a las mujeres”.

“Es normal que, si le gustas a una mujer, ella te va a decir que sí quiere estar contigo, pero si te dice que no, no hay necesidad de atacarla”, expresó. “Si te dicen que no, pues les dices que está bien, mucho gusto y que te vaya bien”.