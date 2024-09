Consejos de seguridad para bebés que los médicos de urgencias quieren que sepas

Hablamos con médicos de urgencias pediátricas sobre los aspectos básicos de seguridad para bebés que pueden salvarte de tener que ir a verlos

By Alexandra Frost

Como madre de cinco hijos, he sufrido bastantes momentos “inoportunos” a prueba de bebés, como descubrir por las malas que los bordes de una mesita son más afilados de lo que parecen. Los accidentes y los cuasi accidentes pueden ocurrir incluso bajo la mirada atenta de los padres más preocupados por la seguridad.

“Aunque algunas lesiones son difíciles de prevenir, muchas no son intencionales y se pueden evitar”, dice la doctora Meera Kotagal, directora de los Servicios de Traumatología del Cincinnati Children’s Hospital and Medical Center. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los accidentes son la principal causa de muerte entre los niños de 1 a 4 años.

“El consejo que le doy a la mayoría de los padres es que piensen en su bebé como si fuera un cachorro: Están predispuestos a explorar, a meterse en las cosas y a ser completamente inconscientes de su propio tamaño y capacidades”, dice la doctora Anita Patel, médico pediatra de cuidados intensivos del Children’s National Hospital y profesora adjunta de pediatría en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud George Washington de Washington D.C.

Le preguntamos a cinco médicos de urgencias qué tipo de lesiones son las más frecuentes y cómo proteger al bebé. Esto es lo que quieren que sepan los padres para prevenir los accidentes que, bueno, son prevenibles.

Caídas

Cuando piensas en la seguridad de los bebés, es posible que te vengan a la cabeza las barreras para bebés, y por una buena razón. Pueden ayudar a evitar caídas, sobre todo en escaleras, y especialmente si son de “cierre automático”, para que no tengas que acordarte de cerrarlas perfectamente cada vez. Stanford Medicine informa que cada año más de 1.1 millones de niños menores de 4 años son atendidos en salas de emergencia a causa de lesiones por caídas.

Pero no solo las escaleras han llevado a los bebés a la sala de emergencias. Los expertos quieren que los padres sepan que dejar al bebé en una superficie elevada (incluso en un asiento infantil para auto o en un asiento para bebés) crea un grave riesgo de caída.

“Ya sea que el bebé esté despierto o no, no lo coloques en una silla, encimera u otra superficie elevada”, dice la doctora Darria Long Gillespie, creadora del curso Baby Proofing de No Panic Parenting y médico de urgencias titulada, y profesora adjunta clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee, que reside en Atlanta. “Vemos que los bebés se mueven un poco y voltean el asiento infantil del auto (y la edad promedio de esto es a los 4 meses), a menudo porque el bebé es muy pequeño y los padres no se dan cuenta de que ellos son capaces de crear ese tipo de movimiento”.

Vuelcos

Cada 53 minutos, un niño es atendido en un servicio de urgencias de un hospital por lesiones relacionadas con el vuelco de un mueble, televisor o electrodoméstico. Por eso es muy importante anclar los muebles para reducir el riesgo de vuelco (y por eso CR defendió la Ley STURDY de 2022 para ayudar a impulsar normas más seguras).

“Al proteger tu casa para los bebés, puede ser útil agacharse para ver lo que es accesible desde el nivel del bebé”, dice la doctora Sarah Miller, directora médica de urgencias pediátricas y profesora adjunta clínica de medicina de urgencias de la Facultad de Medicina Carver de la Universidad de Iowa, en Iowa City, Iowa. “Los bebés se suben solos a los muebles y pueden tirar los muebles sobre sí mismos”.

Quemaduras

No hay nada que les guste más a unos padres agotados que una taza de café caliente después de una noche terrible. Pero ten mucho cuidado con esa taza de tesoro líquido: los médicos de urgencias dicen que los derrames de café y otros líquidos calientes pueden provocar quemaduras a los bebés.

“Una fuente habitual de lesiones importantes para nosotros es la estufa. No los quemadores ni las ollas, sino el líquido que se derrama en su interior”, dice el doctor Graham Snyder, médico de urgencias y director médico del Centro de Simulación Médica de WakeMed Health & Hospitals de Raleigh, Carolina del Norte. Según él, cuando los bebés empiezan a gatear, andar y alcanzar los quemadores o las asas de las ollas, los padres pueden poner la cocina a prueba de bebés e incluso simplemente apartar las asas de las ollas del borde para que los niños no puedan alcanzarlas. “Esto incluye la cafetera”, dice.

El lugar más seguro para tu bebé o niño pequeño mientras cocinas, comes o tienes las manos ocupadas en la cocina es en un corralito o abrochado a su silla alta. Es más probable que se produzcan quemaduras si dejas que tu bebé gatee o camine cerca de la estufa u otros aparatos electrodomésticos calientes.

Consejo profesional: los logros mensuales de tu bebé son un buen recordatorio para volver a probar las alarmas cada mes, y su cumpleaños también es un recordatorio útil para cambiar las pilas del detector de humo cada año, a menos que tengas un detector de humo con una pila sellada de larga duración.

Asfixia

Muchos padres preocupados por la muerte súbita e inesperada del lactante (SUID) han pasado noches de angustia viendo a sus bebés dormir para asegurarse de que pueden respirar. La asfixia y el estrangulamiento accidentales en la cama siguen siendo la causa del 27% de las muertes infantiles y, según Stanford Medicine, la asfixia es la principal causa de muertes por lesiones no intencionales en niños menores de un año.

La buena noticia es que poner una cuna a prueba de bebés es bastante sencillo y consiste en sacar casi todo de la cuna. “No hay nada en la cuna aparte del bebé y los sacos de dormir (sin peso), y tal vez un chupete. Nada de almohadas. Ni cobijas, a pesar de lo que pueda mostrar la adorable habitación infantil de un influencer en Instagram, ni protectores. Ni siquiera de malla”, dice Long Gillespie. Las directrices sobre el sueño seguro de la Academia Americana de Pediatría exigen un colchón de cuna firme y plano y una sábana ajustable.

Los padres también deben evitar que los bebés duerman en sofás, sillones, tumbonas o almohadas. Otro entorno inseguro para dormir que hay que evitar: los productos inclinados para bebés, que desde las nuevas normas federales de 2022 ya no pueden comercializarse como seguros para dormir, a fin de evitar asfixias y otras lesiones. Si tu bebé se queda dormido en una reposera, un asiento infantil para auto o una cama, deberás trasladarlo rápidamente (y con cuidado) a un entorno seguro para dormir, como una cuna o moisés.

Uso incorrecto del asiento infantil para auto o cinturón de seguridad

En cuanto a los asientos infantiles para auto, los médicos de urgencias pediátricas afirman que la colocación e instalación adecuadas de los asientos infantiles son cruciales. “Atendemos a bebés tras accidentes de coches: los que van en un asiento infantil orientado hacia atrás y correctamente instalado tienen muchas menos probabilidades de sufrir lesiones significativas”, dice Miller.

Los riesgos de seguridad también pueden provenir de correas de asientos infantiles para auto que están sueltas o parcialmente abrochadas. “Si un bebé se queda dormido en su asiento infantil y lo sacas del coche, no aflojes las correas para permitir que duerma sin vigilancia. Vemos algunos de los peores resultados, en asientos infantiles, cuando están fuera del coche”, dice Long Gillespie. “Sobre todo, si alguien afloja una correa (con buenas intenciones porque el bebé parece incómodo), eso puede provocar asfixia y estrangulamiento”.

Los padres pueden minimizar las lesiones en el coche asegurándose de que disponen del mejor asiento infantil para la edad y el tamaño de su hijo, y de que este se instale y utilice correctamente.

Tragarse algo peligroso

Como madre de muchos niños, puedo dar fe de que uno de los mejores dispositivos a prueba de bebés que tenemos (especialmente con niños mayores en casa) es la aspiradora. El área donde gateaba nuestro bebé estaba a menudo llena de pequeños objetos, desde juguetes hasta partes de un proyecto de arte en el piso de un cuarto de juegos. Las “limpiezas” frecuentes a prueba de bebés en esa área se convirtieron en una necesidad, cuando no metíamos al bebé en un espacio de juego específico y cerrado.

“Debes asumir que tu bebé se llevará a la boca todo lo que esté a su alcance. Los objetos pequeños pueden ser un peligro de asfixia. Las pilas de botón pueden causar lesiones graves si se tragan”, dice Miller.

“Los bebés pueden ingerir accidentalmente medicamentos, productos de limpieza u otras sustancias (tóxicas) del hogar. Guardamos todos estos artículos en armarios a prueba de bebés o fuera de su alcance. No puedo pasar un mes como médico de la unidad pediátrica de cuidados intensivos (PICU) sin ocuparme de una ingestión accidental o no accidental de medicamentos o sustancias”, dice Patel.

Para mayor seguridad, coloca los productos de limpieza, los medicamentos y otros objetos que puedan tragarse (como perlas de agua o imanes de alta potencia) en un lugar alto y fuera de su alcance, o en un armario seguro a prueba de bebés.

Ahogamiento

Cuando viajas, puedes cerrar la puerta de la habitación del hotel con cerrojo de seguridad. Pero ¿hay un cerrojo de seguridad entre tu bebé y la piscina de tu jardín? Snyder dice que esta compra de $3 debe instalarse a seis pies de altura, donde los bebés no puedan alcanzarla.

Sin embargo, el riesgo más común y trágico para la seguridad en el agua dentro del hogar es la bañera, dice Long Gillespie. “Consigue todo lo que necesites antes de meter al bebé en el agua. Y si después de meter al bebé te das cuenta de que necesitas algo, simplemente coge al bebé mojado (envuélvelo en una toalla si quieres) y llévatelo contigo, goteando y todo”. Advierte a los padres que nunca supongan que no puede pasar nada si dejan al bebé desatendido en la bañera. “El ahogamiento se produce en uno o dos minutos, y es absolutamente silencioso”.

Mordeduras y laceraciones

Cachorros y bebés: ¿puede haber una combinación más adorable? Pero los médicos de urgencias pediátricas quieren que los padres sepan que incluso el perro más dócil de la familia puede causar lesiones significativas por mordeduras o arañazos, “a menudo en la cara”, dice Miller.

Los padres pueden empezar a enseñar a sus hijos el protocolo con los perros desde una edad temprana. Snyder dice que las mordeduras de perro suelen producirse cuando los niños abrazan a los perros, les tocan la cara o los tocan mientras comen. Hasta que los bebés tengan edad suficiente para entender cómo interactuar con los perros, mantente presente y atento cuando perros y bebés estén en el mismo espacio. También puedes usar un corralito para separar a los perros de los bebés.

Últimas palabras de sabiduría de los médicos de urgencias a los padres

“Empieza a proteger a tu bebé lo antes posible: los bebés se desarrollan rápidamente y a veces te sorprenden con lo que son capaces de hacer”, dice Miller.

Si una lista interminable de tareas para proteger a los bebés te parece abrumadora, empieza por los problemas de seguridad habituales de los bebés que hemos mencionado. “Yo recomiendo un proceso que usamos en la sala de emergencias para manejar la vida cuando hay demasiadas cosas por hacer: priorizar”, dice Long Gillespie. “Primero les digo a los padres cuáles son las prioridades más importantes, y luego desmantelamos y reducimos los riesgos uno por uno”.

