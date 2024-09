“No hay lugar en Medio Oriente al que Israel no pueda llegar”, dice Netanyahu al pueblo iraní

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió este lunes (30.09.2024) que “no hay lugar en Medio Oriente al que Israel no pueda llegar”, mientras su ejército bombardea posiciones del movimiento islamista proiraní Hezbolá en Líbano.

“Cada día ven a un régimen que los subyuga, que pronuncia encendidos discursos sobre la defensa de Líbano, la defensa de Gaza”, expresó en un mensaje de video dirigido al pueblo iraní.

“Sin embargo, cada día, ese régimen hunde a nuestra región más profundamente en la oscuridad y más profundamente en la guerra. Cada día, sus marionetas son eliminadas. Pregúntenle a Mohammed Deif, pregúntenle a Nasrala”, dijo Netanyahu en referencia al jefe del brazo armado del movimiento terrorista palestino Hamás, a quien Israel asegura haber matado en julio en Gaza, y al jefe de Hezbolá abatido el viernes en Líbano por Israel, respectivamente.

“No hay ningún lugar en Oriente Medio al que Israel no pueda llegar”

“No hay ningún lugar en Oriente Medio al que Israel no pueda llegar. No hay ningún lugar al que no vayamos para proteger a nuestro pueblo y a nuestro país”, sentenció el líder israelí.

“A cada momento, el régimen les acerca al abismo a ustedes, al noble pueblo persa. La gran mayoría de los iraníes sabe que su régimen no se preocupa por ellos lo más mínimo”, agregó.

Hezbolá empezó a lanzar cohetes hacia el norte de Israel el 8 de octubre, en apoyo de su aliado Hamás en la Franja de Gaza, un día después de que el movimiento islamista palestino llevara a cabo un mortífero ataque en el sur de Israel.

Israel no descarta una ofensiva terrestre en Líbano

En declaraciones a las tropas desplegadas a lo largo de la frontera norte del país, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, dijo que Israel haría todo lo posible para garantizar el regreso de los ciudadanos que han huido de los cohetes de Hezbolá durante casi un año de conflicto fronterizo.

“Usaremos todos los medios que sean necesarios: sus fuerzas, otras fuerzas, del aire, del mar y de la tierra”, manifestó Gallant, que fue informado por los comandantes.

“La eliminación de Nasralá es un paso importante, pero no es el último. Para garantizar el regreso de las comunidades del norte de Israel, emplearemos todas nuestras capacidades, y esto los incluye a ustedes”.

