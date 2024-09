Problemas entre México y Estados Unidos se pueden manejar “con respeto” entre Claudia Sheinbaum y Kamala Harris

Siendo Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, una científica, y Kamala Harris, candidata presidencial en Estados Unidos, una exfiscal, los problemas entre ambos países podrían tratarse “con respeto mutuo”.

Así lo consideró John Feeley, exembajador de EE.UU. en Panamá, quien también fue encargado del despacho de Negocios en la Embajada de EE.UU. en México, y subsecretario adjunto principal del Hemisferio occidental del Departamento de Estado.

“Bajo dos mujeres que son profesionales, una científica [Sheinbaum], y Kamala Harris, exfiscal, yo creo que tenemos razón para ser optimistas de que los problemas que nos enfrentan, que todo el mundo sabe cuáles son, se pueden manejar de una forma racional, con respeto mutuo, con temple y cabeza fría, no como un muro, que es lo que ha propuesto el otro lado, Donald Trump”, consideró Feeley en entrevista.

¿Qué perspectiva le da a usted el ascenso de la primera presidenta en México y la relación, sobre todo, con los Estados Unidos?, se le cuestionó al exembajador Feeley.

“Bueno, aquí has tocado un tema que yo llevo en la piel, yo tuve dos maravillosas experiencias trabajando y viviendo en México, considero el país como mi segundo hogar. La verdad es que enhorabuena a los mexicanos por elegir e históricamente a la primera mujer como Presidente en su historia”, dijo.

Confió en que EE.UU. pudiera “seguir el ejemplo de México” el 5 de noviembre y Harris gane la contienda presidencia frente al expresidente Trump.

El exdiplomático y actual portavoz de Líderes de la Seguridad Nacional Pro-America, que integra a más de 700 exmandos militares y exfuncionarios de seguridad nacional estadounidenses, remarcó que la relación más importante de Estados Unidos con otra nación es la que sostiene con México.

“Es la relación más importante que Estados Unidos tiene. Somos, como bien dices tú, el socio número uno en comercio para uno y otro, pero mucho más allá, somos dos países que jamás, nunca podemos separarnos, no solamente por la geografía y por los dos mil kilómetros de frontera, sino por los lazos de familiares”, expresó.

Para el exembajador la población mexicana en EE.UU., inmigrantes o de ascendencia mexicana, es importante y eso suma a los nexos entre ambos países.

Agregó que eso tiene impacto en otros sectores, por ejemplo, en comunicaciones, debido a que incluso un nuevo inmigrante en Nueva York –ciudad donde nació Feeley– puede mantener su contacto con su familia sin problema.

“Esos lazos [familiares] no se rompen porque Estados Unidos o México tiene una elección, la elección tiene secuelas y tiene importancia, no quiero minimizarlo, pero yo creo que la relación entre Estados Unidos y México bajo dos mujeres, y eso obviamente es lo que estoy abogando aquí en Estados Unidos… bajo dos mujeres que son profesionales tenemos razón para ser optimistas”, insistio Feeley.

Feeley es conocido en el mundo diplomático estadounidense por rechazar ser parte de una corriente política, al ser no partidista, por ello ha laborado con administraciones demócratas y republicanas, pero durante el gobierno de Trump renunció a la Embajada de EE.UU. en Panamá.

“Como funcionario subalterno del servicio exterior firmé un juramento de servir fielmente al presidente y a su administración de manera apolítica, incluso cuando no estuviera de acuerdo con ciertas políticas”, dijo Feeley en la carta de renuncia en marzo de 2018. “Mis instructores me dejaron claro que si creía que no podía hacerlo, tendría la obligación de dimitir por cuestiones de honor. Ese momento ha llegado”.

Feeley y la organización que representa como portavoz respaldan a Harris.

“Soy optimista de que cuando gane Kamala Harris, nosotros [México y Estados Unidos] vamos a recomenzar una nueva etapa bajo el liderazgo de dos mujeres fuertes y patrióticas”, insistió.

Aunque Kamala Harris ha adelantado un refuerzo en sus acciones contra cárteles y en la frontera, no ha amagado con un muro o enviar acciones militares a México, como lo ha señalado Trump.

